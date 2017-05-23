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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто на ТВ не переживет кастрации русского языка

19:28 23.05.2017 |

Политика

 Александра ЗАХАРОВА, Деловая столица

Сегодня 269 депутатов проголосовали за контролируемый с точки зрения языка радио- и телеэфир. Закон принят в целом, так что осталось дождаться подписи президента. "ДС" разобралась, что именно теперь ожидает украинский медиарынок.

Посчитают все, кроме клипов

Теперь общеукраинские ТВ и радио обязаны обеспечить вещание на украинском языке в 75% эфира. Причем проценты будут считаться отдельно для временного промежутка с 7:00 до 18:00 и для прайм-тайма с 18:00 до 22:00. Местные телерадиокомпании должны справиться хотя бы с 50% украиноязычного контента. Отдельно законопроект обязывает пускать 75% новостей в эфир на украинском языке - в тот же промежуток времени.

При этом, чтобы передачу посчитали в нужный процент, все выступления дикторов и ведущих должны прозвучать на украинском.

Интересно, что для подсчета будут учитывать общую продолжительность фильмов, новостей и других передач (кроме песен, которые транслируются отдельно, и музыкальных клипов), которые созданы, продублированы или озвучены на украинском языке и транслировались в указанное время. Кроме того, теперь ТВ и радио могут транслировать чужие передачи (не созданные собственноручно) только на украинском языке. Исключение составляют советские фильмы и передачи до 1991 г. выпуска, но тут к ним придется прикрутить субтитры. Эту поправку проголосовали с голоса из зала, ее не было в самом проекте.

Исключения - репортажи и гости

Авторы закона предусмотрели, что без исключений закон выполнить сложно. Поэтому репортажи с места событий без голоса диктора могут быть на другом языке - в этом случае передачу все равно засчитают в украиноязычные. Не станут помехой и выступления участников и гостей информационно-аналитической передачи не на украинском языке при условии, что выступление гостя носит эпизодический характер и он не является ведущим. Впрочем, это означает карт-бланш для постоянных гостей телеканалов "112" и "Интер" - им даже не придется учить язык. В отличие от ведущих. Также во время передачи можно включать песни не на украинском языке для музыкального сопровождения. Не будут считаться проблемой и клипы на иностранном языке, а также любые выступления и произведения искусства на крымскотатарском языке.

Как все будет на практике

Итак, проведя не сложные арифметические подсчеты, становится ясно, что для русскоязычного контента у телеканалов будет всего один час в прайм-тайм. И этот драгоценный час наши телеканалы, скорее всего, заполнят показом одной серии очередного российского "мыла". Все остальное российское "мыло" придется озвучивать по-украински, что несет дополнительные затраты, и далеко не факт, что телеканалы на такие траты пойдут.

Тот же "Интер", ориентирующийся на более возрастную аудиторию, скорее всего, заменит российское "мыло" старыми добрыми советскими фильмами. Собственно, подобное можно наблюдать уже сейчас - в выходные дни на "Интере" обычно показывают два-три советских фильма вроде "Неуловимых мстителей" или "Приключений Шурика". Так что в плане фильмов и сериалов слишком больших перемен не будет.

Что касается разного рода телешоу, то тут есть возможность для маневров. То, что ведущие должны быть украиноязычными, большой проблемой для каналов стать не должно - вряд ли найдется слишком много ведущих органически неспособных освоить государственный язык (кроме разных российско-белорусских телезаробитчан). Другое дело с гостями. Им говорить по-русски вроде бы никто не запретил, но, дабы предупредить возможную хитрость, гостей обязали быть гостями, а не ведущими.

То есть если в какой-то программе некий русскоязычный гость будет появляться слишком часто, то такую передачу контролирующие органы могут из украиноязычной записать в русскоязычную, поскольку гость выполняет функцию ведущего. Так что редакторам политических ток-шоу придется изрядно потрудиться, чтобы не перестараться с приглашениями в эфир русскоязычных политиков и экспертов.

Отдельно нельзя не отметить проблемы, которые грозят двум футбольным каналам Рината Ахметова. Ведущие там обычно украиноязычные, а вот эксперты, де-факто исполняющие роль соведущих, как правило, из числа бывших футболистов и тренеров и по-украински говорят крайне редко. Как быть в таком случае с тем же Виктором Леоненко, пока непонятно. Может быть, Ринат Леонидович специально для такого ценного телекадра обеспечит синхронный перевод.

Интересна судьба и "95-го квартала" во главе с Владимиром Зеленским. С украинским у комиков не очень, а их программа в прайм-тайм на "1+1" явно превышает русскоязычный хронометраж. Придется либо шутить на государственном, либо умерить свои аппетиты и делать не двух, а лишь часовое шоу.

Если очень хочется, то можно

Не менее интересно, что в долю контента на госязыке может попасть и русскоязычный или контент вообще на любом языке по решению СНБО. Так, по согласованию с секретарем нацбезопасности отдельные передачи или серии передач, созданные для "нейтрализации угроз национальным интересам и для защиты информационной безопасности", засчитают в белый список. Так что Александр Турчинов вполне может запустить передачу своего имени хоть на французском с благородной целью защитить интересы украинцев.

Кроме того, правила не работают для госканалов иновещания, таких как "Іномовлення" от Министерства информполитики, видимо. Что делать частным каналам иновещания в случае их создания, не уточнено, указано только, что, если для трансляции ТВ- и радио-контента теле- и радиоорганизации используют любые другие технические средства, кроме обычных, они также должны обеспечить 50% украиноязычного контента. То есть закон коснется и онлайн-телеканалов, которые имеют лицензию на вещание. Язык интернет-СМИ в целом, то есть печатных текстов в газетах и на онлайн-ресурсах, закон не регулирует, хотя предложения отрегулировать и письменный контент были. Тут против выступили в основном интернет-СМИ, так как они считают полностью украиноязычный контент невыгодным для медиабизнеса.

Что касается реакции украинцев в целом на принятый закон, он, как и многие другие языковые, уже привел к спорам и конфликтам. Так, если сторонники закона пишут, что надо было поставить квоты в 100% украинского языка и включить в список интернет-сайты, то их оппоненты обвиняют законодателей в "нацизме от титульной нации". "Скоро будете смотреть только на правительственные сайты с конфетами "Рошен", - пишут противники нововведения. "Думал, не доживу", - радуются другие. Реакция обеих сторон ожидаема и вполне подходит под ширму для принятия каких-либо других важных политикам, но не особо полезных социуму законов. Но и сами новые правила вряд ли вызовут апокалипсис. Разве что небольшой и в социальных сетях.
 

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