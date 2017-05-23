Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал написал заявление об отставке

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Ухожу с должности с благодарностью за оказанное мне доверие всем аграриям, народным депутатам из коалиции и фракции БПП, членам аграрного комитета, Президенту Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, группе "Удар" и лично Виталию Кличко!" - написал Кутовой.

В дальнейшем, по его словам, он планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины, при этом более конкретное направление не уточняет.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2016 года Верховная Рада назначила министром аграрной политики и продовольствия депутата парламента от фракции "Блок Петра Порошенко", главу комитета парламента по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тараса Кутового.