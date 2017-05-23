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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Падение промпроизводства в Украине в апреле -2017 ускорилось на 6,1% к апрелю-2016 – Госстат

 

Промышленное производство в Украине в апреле 2017 года снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в марте этого года - на 2,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2017 к апрелю-2016 сократилось на 4,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в марте этого года промышленное производство снизилось на 6,9%, а с учетом сезонного фактора – на 1,7%.

Промышленное производство в Украине в январе-апреле 2017 года упало на 2% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленной продукции составил 91,9%, перерабатывающей промышленности – 101,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 95,9%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-апреле-2017 по сравнению с январем-апрелем-2016 сократилось на 25%, в Донецкой области - на 12,9%, в том числе в апреле спад составил в Луганской области 46%, в Донецкой – 23,6%.

В остальных областях в январе-феврале положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (20,9%), Винницкой (17,8%), Одесской (12,7%), Кировоградской (8,1%), Волынской (7,4%), Запорожской (6,1%), Николаевской (5,6%), Харьковской (4,8%), Тернопольской (3,5%), Киевской (1,3%).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.


Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-апреле 2017 года

  апрель 2017 г к марту 2017 г, % апрель 2017 г к апрелю 2016 г, % январь- апрель 2017 г к январю-апрелю 2016 г, % Справочно январь- апрель 2016 к январю- апрелю 2015
Промышленность всего 93,1 93,9 98,0 104,5
Добывающая и перерабатывающая промышленность 93,9 94,2 98,4 105,5
Добывающая промышленность и разработка карьеров 95,9 87,7 91,9 104,0
- добыча каменного и бурого угля 94,7 76,4 84,1 113,9
- добыча сырой нефти и природного газа 96,3 100,6 99,4 97,5
- добыча металлических руд 94,1 85,6 89,4 103,1
Перерабатывающая промышленность 93,1 97,2 101,6 106,1
в том числе     
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 96,4 103,1 104,6 102,7
Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 86,2 97,5 105,8 106,3
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 93,1 95,7 100,3 99,7
Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 97,8 72,7 78,9 124,2
Производство химических изделий и химической продукции 98,9 96,3 94,9 96,1
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 87,9 85,9 90,6 110,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 98,6 99,7 106,8 108,9
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 93,5 89,3 97,4 112,6
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 90,3 99,2 103,5 103,9
производство компьютеров, электрической и оптической продукции 107,1 136,7 91,2 106,2
производство электрического оборудования 93,0 103,3 94,0 103,0
Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 89,1 94,0 106,8 100,0
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 87,7 98,6 107,0 108,8
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 81,9 101,6 105,4 111,2
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 87,9 91,5 95,9 99,6

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за апрель 2017 года

 ед измпроизведено за январь-апрель 2017г.произведено за апрель 2017гапрель 2017г к марту 2017г, %апрель 2017г к апрелю 2016г, %январь-апрель 2017г к январю-апрелю 2016г.,%
Добывающая промышленность      
Уголь каменный млн тонн 8,6 1,9 95,3 78,0 86,0
Нефть сырая тыс тонн 515 133 100,2 94,9 93,3
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 223 55,2 94,7 107,0 106,1
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 6,6 1,6 95,3 101,4 100,3
Руды железные неагломерированные млн тонн 54,5 13,7 95,7 95,6 94,9
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 20,3 5,1 96,1 96,6 92,8
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 15,8 3,5 92,6 71,8 82,5
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 1,9 0,6 108,6 73,2 74,9
Пески природные млн тонн 2,2 0,8 96,8 95,4 100,3
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 13,4 4,2 101,3 103,9 121,3
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 572 108 92,5 204,2 129,8
Перерабатывающая промышленность      
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 16,4 3,6 79,1 79,5 113,2
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 4,2 0,8 93,1 99,0 136,7
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 80,2 20,6 94,9 88,9 96,4
Свинина мороженная тыс тонн 4,7 1,3 93,4 138,0 96,0
Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 304 78,4 96,0 131,9 129,4
Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 85,0 20,9 89,2 117,1 100,2
Колбасные изделия тыс тонн 73,5 18,9 99,6 103,4 103,4
Соки фруктовые и овощные тыс тонн 61,6 18,9 90,9 92,0 90,5
Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 62,9 19,2 95,8 100,8 86,0
Овощи консервированные натуральные тыс тонн 8,8 2,9 127,0 161,3 117,8
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 1903 455 88,0 118,0 131,0
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 74,3 19,6 98,5 144,9 131,2
Молоко обработанное жидкое тыс тонн 306 76,9 95,7 102,6 102,7
Масло сливочное тыс тонн 29,6 8,8 107,0 101,6 103,6
Cыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 23,0 5,6 96,4 90,3 93,8
Сыры плавленые тыс тонн 38,9 10,8 104,0 111,5 108,2
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 132 31,7 90,8 84,7 92,2
Мука тыс тонн 624 148 87,9 88,7 97,6
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 341 85,5 95,7 90,0 91,2
Печенье и вафли тыс тонн 83,1 21,4 94,2 108,5 107,8
Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 52,4 12,6 92,9 103,5 104,8
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 54,5 13,2 90,7 86,2 97,8
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 47,2 13,6 96,0 96,4 95,9
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 7,5 1,7 76,5 60,4 69,5
Продукты молокосодержащие тыс тонн 43,1 10,5 81,4 91,6 93,8
Коньяки, бренды тыс дал 653 164 98,7 212,3 70,3
Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 4653 688 171,3 81,4 76,3
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 1811 579 145,9 96,3 109,8
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 50,9 17,6 108,8 97,2 96,9
Воды натуральные минеральные      
негазированные млн дал 13,2 4,0 105,3 101,5 108,4
газированные млн дал 20,5 6,7 113,7 94,9 101,1
Напитки безалкогольные млн дал 33,9 12,3 115,4 89,5 110,8
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 27,9 7,3 99,8 94,9 94,1
Пряжа хлопчатобумажная Тонн 615 190 148,4 84,4 69,4
Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 31656 7404 88,7 103,0 107,1
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 717 164 78,7 88,8 91,5
Белье постельное тыс шт 3394 725 73,7 101,6 113,8
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 5804 1437 87,2 88,5 111,6
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки юбки-брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 865 305 178,0 112,9 88,7
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 91,9 23,1 89,2 97,1 149,2
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 120 33,7 92,6 110,5 96,1
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 235 48,5 94,2 79,9 91,6
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 140 36,0 136,9 70,7 94,5
Трикотаж бельевой тыс шт 4531 1088 87,9 101,8 113,3
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 16327 4591 94,2 88,8 96,4
Свитера, джемперы, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные вязанные тыс шт 270 99,4 160,6 153,4 117,1
Обувь тыс пар 8386 2144 85,4 88,8 97,7
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 546 133 85,5 80,5 93,1
Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 60,8 15,8 92,8 109,4 105,2
Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 416 110 102,1 104,1 99,9
Паркет деревянный щитовой тыс кв м 155 28,3 66,6 73,7 114,6
Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 241 71,5 94,5 83,2 110,6
Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозных тыс тонн 45,1 11,1 96,8 97,5 103,0
Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 146 37,6 95,9 116,1 119,4
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 47,9 12,3 93,0 101,3 105,6
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 128 34,9 100,2 96,4 103,1
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 26,1 5,9 80,1 93,2 108,5
Бумага туалетная тыс.тонн 33,4 8,4 94,8 96,3 101,8
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 11,9 3,6 87,9 116,2 107,0
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 3,3 0,7 96,2 65,7 73,9
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 24,1 4,6 109,5 104,5 101,3
Красители синтетические органические тонн 2739 820 96,4 114,4 118,6
Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 30,0 8,8 117,9 114,7 115,2
Серная кислота тыс тонн 167 53,5 158,2 102,2 86,5
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 2,8 0,1 8,7 10,2 84,4
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров тыс тонн 22,6 7,4 102,5 93,9 102,3
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 21,8 7,8 118,5 94,5 108,4
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 3,5 0,8 85,3 76,9 98,5
Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 48,8 13,7 91,8 99,7 95,9
Препараты лекарственные:      
содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 357 77,5 73,6 52,8 70,7
гормональные не содержащие антибиотики тонн 44,1 9,8 76,7 89,5 110,8
алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 14,3 3,5 88,7 87,8 90,9
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 52,2 13,0 86,6 89,6 101,3
Плиты и плитки керамические млн кв м 17,0 3,9 89,1 110,8 132,9
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 431 160 128,4 93,9 96,2
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 2336 851 115,1 103,8 98,8
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 671 156 89,9 81,6 89,8
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 1051 297 88,3 97,7 106,6
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 1382 362 84,1 83,0 96,7
Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 4,2 1,3 90,6 99,3 116,9
Смеси строительные сухие тыс тонн 371 117 97,3 84,2 92,1
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 7,7 2,4 72,7 155,1 164,8
Чугун тыс тонн 6319 1467 93,5 71,3 79,9
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 3472 888 91,8 91,8 93,5
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 3546 751 91,0 60,1 77,5
Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 1883 516 110,5 95,4 87,5
Прокат готовых черных металлов тыс тонн 4026 897 86,6 75,3 92,3
из него      
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 1457 310 80,2 83,9 97,4
прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм тыс тонн 247 55,4 89,2 45,6 71,2
профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 314 52,9 77,0 64,1 104,1
Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 369 91,4 94,9 104,0 120,1
Проволока из стали тыс тонн 88,4 23,1 101,7 96,4 103,0
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 13,5 3,3 88,9 136,2 129,7
Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 80,6 22,1 97,9 92,5 108,3
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 1605 562 160,6 235,1 222,6
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 46,6 11,9 83,9 134,3 123,1
Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 5,7 2,0 114,7 211,0 235,5
Приборы полупроводниковые тыс.шт. 367 319 1834,6 1909,0 104,5
Приборы для контроля других электрических величин тыс. шт. 115 29,0 98,4 111,8 100,2
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 270 65,9 72,6 90,6 95,7
Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 0,9 0,2 116,3 16,4 46,3
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и контроля, тыс. шт. 22,7 5,9 87,2 119,3 101,2
Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 3,5 1,1 68,8 98,5 68,3
Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 20,7 5,6 114,3 124,0 103,8
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт  35,6 8,4 93,4 62,3 75,8
Трансформаторы электрические млн шт 3,2 0,9 104,4 117,0 140,3
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 74,1 16,2 62,8 120,5 154,7
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 561 121 79,0 144,1 138,4
Провод изолированный обмоточный тонн 1722 388 78,4 112,5 111,9
Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 131 35,4 109,8 106,0 99,6
Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1000 В км 1073 541 243,7 235,2 120,4
Стиральные машины, сушки тыс.шт 85,0 18,8 74,2 71,1 67,4
Агрегаты гидравлические тыс.шт 8,7 2,9 111,3 149,6 132,9
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 18,8 5,4 98,7 67,5 71,1
Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 30,8 7,7 91,5 83,9 82,7
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 0,7 0,1 63,6 27,9 50,8
Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 1466 348 57,6 92,1 131,4
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 57,7 13,7 77,9 111,1 129,6
Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 45,9 11,5 90,2 130,1 424,3
Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 1903 574 102,5 121,4 110,4
Плуги отвальные шт 474 146 91,8 63,5 81,3
Рыхлители и культиваторы шт 1990 527 75,8 84,9 108,0
Бороны дисковые шт 815 238 91,5 133,0 133,6
Сеялки шт 1840 395 56,3 71,0 107,6
Станки для обработки дерева шт 331 84 95,5 80,0 89,0
Валки для прокатных станов шт 1959 375 64,1 126,7 143,8
Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 311 138 189,0 80,2 88,1
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 4043 614 33,8 59,1 102,7
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 7,0 1,8 65,8 60,0 89,5
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 1451 228 47,2 71,9 227,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды      
Электроэнергия млрд кВт-ч 57,0 12,3 92,8 98,1 99,5
в т.ч. изготовлена:      
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями  20,9 3,5 90,0 70,5 85,7
атомными электростанциями  31,5 7,7 95,6 122,7 108,1
гидроэлектростанциями  4,2 1,0 84,0 85,5 125,3
другими электростанциями (ветровыми, солнечными)  0,5 0,1 86,6 90,0 92,6

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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