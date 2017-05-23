Падение промпроизводства в Украине в апреле -2017 ускорилось на 6,1% к апрелю-2016 – Госстат

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2017 к апрелю-2016 сократилось на 4,6%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в марте этого года промышленное производство снизилось на 6,9%, а с учетом сезонного фактора – на 1,7%.
Промышленное производство в Украине в январе-апреле 2017 года упало на 2% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленной продукции составил 91,9%, перерабатывающей промышленности – 101,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 95,9%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-апреле-2017 по сравнению с январем-апрелем-2016 сократилось на 25%, в Донецкой области - на 12,9%, в том числе в апреле спад составил в Луганской области 46%, в Донецкой – 23,6%.
В остальных областях в январе-феврале положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (20,9%), Винницкой (17,8%), Одесской (12,7%), Кировоградской (8,1%), Волынской (7,4%), Запорожской (6,1%), Николаевской (5,6%), Харьковской (4,8%), Тернопольской (3,5%), Киевской (1,3%).
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-апреле 2017 года
|апрель 2017 г к марту 2017 г, %
|апрель 2017 г к апрелю 2016 г, %
|январь- апрель 2017 г к январю-апрелю 2016 г, %
|Справочно январь- апрель 2016 к январю- апрелю 2015
|Промышленность всего
|93,1
|93,9
|98,0
|104,5
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|93,9
|94,2
|98,4
|105,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|95,9
|87,7
|91,9
|104,0
|- добыча каменного и бурого угля
|94,7
|76,4
|84,1
|113,9
|- добыча сырой нефти и природного газа
|96,3
|100,6
|99,4
|97,5
|- добыча металлических руд
|94,1
|85,6
|89,4
|103,1
|Перерабатывающая промышленность
|93,1
|97,2
|101,6
|106,1
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|96,4
|103,1
|104,6
|102,7
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|86,2
|97,5
|105,8
|106,3
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|93,1
|95,7
|100,3
|99,7
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|97,8
|72,7
|78,9
|124,2
|Производство химических изделий и химической продукции
|98,9
|96,3
|94,9
|96,1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|87,9
|85,9
|90,6
|110,5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|98,6
|99,7
|106,8
|108,9
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|93,5
|89,3
|97,4
|112,6
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|90,3
|99,2
|103,5
|103,9
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|107,1
|136,7
|91,2
|106,2
|производство электрического оборудования
|93,0
|103,3
|94,0
|103,0
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|89,1
|94,0
|106,8
|100,0
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|87,7
|98,6
|107,0
|108,8
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|81,9
|101,6
|105,4
|111,2
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|87,9
|91,5
|95,9
|99,6
Данные: Госстат
Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за апрель 2017 года
|ед изм
|произведено за январь-апрель 2017г.
|произведено за апрель 2017г
|апрель 2017г к марту 2017г, %
|апрель 2017г к апрелю 2016г, %
|январь-апрель 2017г к январю-апрелю 2016г.,%
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|8,6
|1,9
|95,3
|78,0
|86,0
|Нефть сырая
|тыс тонн
|515
|133
|100,2
|94,9
|93,3
|Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|223
|55,2
|94,7
|107,0
|106,1
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд куб м
|6,6
|1,6
|95,3
|101,4
|100,3
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|54,5
|13,7
|95,7
|95,6
|94,9
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|20,3
|5,1
|96,1
|96,6
|92,8
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|15,8
|3,5
|92,6
|71,8
|82,5
|Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|1,9
|0,6
|108,6
|73,2
|74,9
|Пески природные
|млн тонн
|2,2
|0,8
|96,8
|95,4
|100,3
|Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий
|млн тонн
|13,4
|4,2
|101,3
|103,9
|121,3
|Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
|тыс тонн
|572
|108
|92,5
|204,2
|129,8
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|16,4
|3,6
|79,1
|79,5
|113,2
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|4,2
|0,8
|93,1
|99,0
|136,7
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|80,2
|20,6
|94,9
|88,9
|96,4
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|4,7
|1,3
|93,4
|138,0
|96,0
|Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные
|тыс тонн
|304
|78,4
|96,0
|131,9
|129,4
|Мясо домашней птицы, мороженные
|тыс тонн
|85,0
|20,9
|89,2
|117,1
|100,2
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|73,5
|18,9
|99,6
|103,4
|103,4
|Соки фруктовые и овощные
|тыс тонн
|61,6
|18,9
|90,9
|92,0
|90,5
|Смеси соков фруктовых и овощных
|тыс.тонн
|62,9
|19,2
|95,8
|100,8
|86,0
|Овощи консервированные натуральные
|тыс тонн
|8,8
|2,9
|127,0
|161,3
|117,8
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|1903
|455
|88,0
|118,0
|131,0
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|74,3
|19,6
|98,5
|144,9
|131,2
|Молоко обработанное жидкое
|тыс тонн
|306
|76,9
|95,7
|102,6
|102,7
|Масло сливочное
|тыс тонн
|29,6
|8,8
|107,0
|101,6
|103,6
|Cыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|23,0
|5,6
|96,4
|90,3
|93,8
|Сыры плавленые
|тыс тонн
|38,9
|10,8
|104,0
|111,5
|108,2
|Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки
|тыс тонн
|132
|31,7
|90,8
|84,7
|92,2
|Мука
|тыс тонн
|624
|148
|87,9
|88,7
|97,6
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|341
|85,5
|95,7
|90,0
|91,2
|Печенье и вафли
|тыс тонн
|83,1
|21,4
|94,2
|108,5
|107,8
|Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг
|тыс тонн
|52,4
|12,6
|92,9
|103,5
|104,8
|Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао
|тыс тонн
|54,5
|13,2
|90,7
|86,2
|97,8
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|47,2
|13,6
|96,0
|96,4
|95,9
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|7,5
|1,7
|76,5
|60,4
|69,5
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|43,1
|10,5
|81,4
|91,6
|93,8
|Коньяки, бренды
|тыс дал
|653
|164
|98,7
|212,3
|70,3
|Водка с содержанием спирта менее 45,4%
|тыс дал
|4653
|688
|171,3
|81,4
|76,3
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|1811
|579
|145,9
|96,3
|109,8
|Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%
|млн дал
|50,9
|17,6
|108,8
|97,2
|96,9
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|13,2
|4,0
|105,3
|101,5
|108,4
|газированные
|млн дал
|20,5
|6,7
|113,7
|94,9
|101,1
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|33,9
|12,3
|115,4
|89,5
|110,8
|Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|27,9
|7,3
|99,8
|94,9
|94,1
|Пряжа хлопчатобумажная
|Тонн
|615
|190
|148,4
|84,4
|69,4
|Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных
|тыс кв м
|31656
|7404
|88,7
|103,0
|107,1
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|717
|164
|78,7
|88,8
|91,5
|Белье постельное
|тыс шт
|3394
|725
|73,7
|101,6
|113,8
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды
|Тонн
|5804
|1437
|87,2
|88,5
|111,6
|Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки юбки-брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские
|тыс шт
|865
|305
|178,0
|112,9
|88,7
|Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|91,9
|23,1
|89,2
|97,1
|149,2
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|120
|33,7
|92,6
|110,5
|96,1
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|235
|48,5
|94,2
|79,9
|91,6
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|140
|36,0
|136,9
|70,7
|94,5
|Трикотаж бельевой
|тыс шт
|4531
|1088
|87,9
|101,8
|113,3
|Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания
|тыс пар
|16327
|4591
|94,2
|88,8
|96,4
|Свитера, джемперы, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные вязанные
|тыс шт
|270
|99,4
|160,6
|153,4
|117,1
|Обувь
|тыс пар
|8386
|2144
|85,4
|88,8
|97,7
|Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм
|тыс куб м
|546
|133
|85,5
|80,5
|93,1
|Фанера клееная, панели фанерованные
|тыс куб м
|60,8
|15,8
|92,8
|109,4
|105,2
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс куб м условн
|416
|110
|102,1
|104,1
|99,9
|Паркет деревянный щитовой
|тыс кв м
|155
|28,3
|66,6
|73,7
|114,6
|Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные
|тыс кв м
|241
|71,5
|94,5
|83,2
|110,6
|Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозных
|тыс тонн
|45,1
|11,1
|96,8
|97,5
|103,0
|Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.)
|тыс тонн
|146
|37,6
|95,9
|116,1
|119,4
|Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
|тыс тонн
|47,9
|12,3
|93,0
|101,3
|105,6
|Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|128
|34,9
|100,2
|96,4
|103,1
|Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|26,1
|5,9
|80,1
|93,2
|108,5
|Бумага туалетная
|тыс.тонн
|33,4
|8,4
|94,8
|96,3
|101,8
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс.тонн
|11,9
|3,6
|87,9
|116,2
|107,0
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|3,3
|0,7
|96,2
|65,7
|73,9
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|24,1
|4,6
|109,5
|104,5
|101,3
|Красители синтетические органические
|тонн
|2739
|820
|96,4
|114,4
|118,6
|Металлоиды (неметаллы)
|тыс тонн
|30,0
|8,8
|117,9
|114,7
|115,2
|Серная кислота
|тыс тонн
|167
|53,5
|158,2
|102,2
|86,5
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|2,8
|0,1
|8,7
|10,2
|84,4
|Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|22,6
|7,4
|102,5
|93,9
|102,3
|Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы
|тыс тонн
|21,8
|7,8
|118,5
|94,5
|108,4
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические
|тыс тонн
|3,5
|0,8
|85,3
|76,9
|98,5
|Средства моющие и чистящие средства
|тыс тонн
|48,8
|13,7
|91,8
|99,7
|95,9
|Препараты лекарственные:
|содержащие пенициллин и др. антибиотики
|тонн
|357
|77,5
|73,6
|52,8
|70,7
|гормональные не содержащие антибиотики
|тонн
|44,1
|9,8
|76,7
|89,5
|110,8
|алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики
|тыс тонн
|14,3
|3,5
|88,7
|87,8
|90,9
|Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|52,2
|13,0
|86,6
|89,6
|101,3
|Плиты и плитки керамические
|млн кв м
|17,0
|3,9
|89,1
|110,8
|132,9
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. куб м
|431
|160
|128,4
|93,9
|96,2
|Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные
|тыс тонн
|2336
|851
|115,1
|103,8
|98,8
|Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
|тыс тонн
|671
|156
|89,9
|81,6
|89,8
|Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|1051
|297
|88,3
|97,7
|106,6
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|1382
|362
|84,1
|83,0
|96,7
|Растворы бетонные, готовые к использованию
|млн тонн
|4,2
|1,3
|90,6
|99,3
|116,9
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|371
|117
|97,3
|84,2
|92,1
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн. кв м
|7,7
|2,4
|72,7
|155,1
|164,8
|Чугун
|тыс тонн
|6319
|1467
|93,5
|71,3
|79,9
|Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем
|тыс тонн
|3472
|888
|91,8
|91,8
|93,5
|Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем
|тыс тонн
|3546
|751
|91,0
|60,1
|77,5
|Полуфабрикаты катанные и кованные
|тыс тонн
|1883
|516
|110,5
|95,4
|87,5
|Прокат готовых черных металлов
|тыс тонн
|4026
|897
|86,6
|75,3
|92,3
|из него
|прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|1457
|310
|80,2
|83,9
|97,4
|прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|247
|55,4
|89,2
|45,6
|71,2
|профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные)
|тыс тонн
|314
|52,9
|77,0
|64,1
|104,1
|Трубы и трубки, профили пустотелые стальные
|тыс тонн
|369
|91,4
|94,9
|104,0
|120,1
|Проволока из стали
|тыс тонн
|88,4
|23,1
|101,7
|96,4
|103,0
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|13,5
|3,3
|88,9
|136,2
|129,7
|Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия
|тыс тонн
|80,6
|22,1
|97,9
|92,5
|108,3
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|1605
|562
|160,6
|235,1
|222,6
|Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов
|тыс шт
|46,6
|11,9
|83,9
|134,3
|123,1
|Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л
|тыс тонн
|5,7
|2,0
|114,7
|211,0
|235,5
|Приборы полупроводниковые
|тыс.шт.
|367
|319
|1834,6
|1909,0
|104,5
|Приборы для контроля других электрических величин
|тыс. шт.
|115
|29,0
|98,4
|111,8
|100,2
|Счетчики электроэнергии, включая калибровочные
|тыс. шт.
|270
|65,9
|72,6
|90,6
|95,7
|Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая
|тыс. шт.
|0,9
|0,2
|116,3
|16,4
|46,3
|Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и контроля,
|тыс. шт.
|22,7
|5,9
|87,2
|119,3
|101,2
|Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока
|тыс. шт.
|3,5
|1,1
|68,8
|98,5
|68,3
|Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|20,7
|5,6
|114,3
|124,0
|103,8
|Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт
|35,6
|8,4
|93,4
|62,3
|75,8
|Трансформаторы электрические
|млн шт
|3,2
|0,9
|104,4
|117,0
|140,3
|Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В
|тыс шт
|74,1
|16,2
|62,8
|120,5
|154,7
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс.шт
|561
|121
|79,0
|144,1
|138,4
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|1722
|388
|78,4
|112,5
|111,9
|Проводники электрические напряжением до 1000 В
|тыс км
|131
|35,4
|109,8
|106,0
|99,6
|Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1000 В
|км
|1073
|541
|243,7
|235,2
|120,4
|Стиральные машины, сушки
|тыс.шт
|85,0
|18,8
|74,2
|71,1
|67,4
|Агрегаты гидравлические
|тыс.шт
|8,7
|2,9
|111,3
|149,6
|132,9
|Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные,
|тыс.шт
|18,8
|5,4
|98,7
|67,5
|71,1
|Насосы погружные, многоступенчатые
|тыс.шт
|30,8
|7,7
|91,5
|83,9
|82,7
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тыс.шт
|0,7
|0,1
|63,6
|27,9
|50,8
|Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов
|шт
|1466
|348
|57,6
|92,1
|131,4
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового
|тыс шт
|57,7
|13,7
|77,9
|111,1
|129,6
|Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости
|тыс шт
|45,9
|11,5
|90,2
|130,1
|424,3
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства
|шт
|1903
|574
|102,5
|121,4
|110,4
|Плуги отвальные
|шт
|474
|146
|91,8
|63,5
|81,3
|Рыхлители и культиваторы
|шт
|1990
|527
|75,8
|84,9
|108,0
|Бороны дисковые
|шт
|815
|238
|91,5
|133,0
|133,6
|Сеялки
|шт
|1840
|395
|56,3
|71,0
|107,6
|Станки для обработки дерева
|шт
|331
|84
|95,5
|80,0
|89,0
|Валки для прокатных станов
|шт
|1959
|375
|64,1
|126,7
|143,8
|Машины для сортировки, смешивания, дробления
|шт
|311
|138
|189,0
|80,2
|88,1
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|4043
|614
|33,8
|59,1
|102,7
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс шт
|7,0
|1,8
|65,8
|60,0
|89,5
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные
|шт
|1451
|228
|47,2
|71,9
|227,8
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт-ч
|57,0
|12,3
|92,8
|98,1
|99,5
|в т.ч. изготовлена:
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|20,9
|3,5
|90,0
|70,5
|85,7
|атомными электростанциями
|31,5
|7,7
|95,6
|122,7
|108,1
|гидроэлектростанциями
|4,2
|1,0
|84,0
|85,5
|125,3
|другими электростанциями (ветровыми, солнечными)
|0,5
|0,1
|86,6
|90,0
|92,6
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.