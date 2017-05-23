Падение промпроизводства в Украине в апреле -2017 ускорилось на 6,1% к апрелю-2016 – Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2017 года снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в марте этого года - на 2,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2017 к апрелю-2016 сократилось на 4,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в марте этого года промышленное производство снизилось на 6,9%, а с учетом сезонного фактора – на 1,7%.

Промышленное производство в Украине в январе-апреле 2017 года упало на 2% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленной продукции составил 91,9%, перерабатывающей промышленности – 101,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 95,9%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-апреле-2017 по сравнению с январем-апрелем-2016 сократилось на 25%, в Донецкой области - на 12,9%, в том числе в апреле спад составил в Луганской области 46%, в Донецкой – 23,6%.

В остальных областях в январе-феврале положительный результат в промышленности зафиксирован в Житомирской (20,9%), Винницкой (17,8%), Одесской (12,7%), Кировоградской (8,1%), Волынской (7,4%), Запорожской (6,1%), Николаевской (5,6%), Харьковской (4,8%), Тернопольской (3,5%), Киевской (1,3%).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-апреле 2017 года

апрель 2017 г к марту 2017 г, % апрель 2017 г к апрелю 2016 г, % январь- апрель 2017 г к январю-апрелю 2016 г, % Справочно январь- апрель 2016 к январю- апрелю 2015 Промышленность всего 93,1 93,9 98,0 104,5 Добывающая и перерабатывающая промышленность 93,9 94,2 98,4 105,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 95,9 87,7 91,9 104,0 - добыча каменного и бурого угля 94,7 76,4 84,1 113,9 - добыча сырой нефти и природного газа 96,3 100,6 99,4 97,5 - добыча металлических руд 94,1 85,6 89,4 103,1 Перерабатывающая промышленность 93,1 97,2 101,6 106,1 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 96,4 103,1 104,6 102,7 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 86,2 97,5 105,8 106,3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 93,1 95,7 100,3 99,7 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 97,8 72,7 78,9 124,2 Производство химических изделий и химической продукции 98,9 96,3 94,9 96,1 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 87,9 85,9 90,6 110,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 98,6 99,7 106,8 108,9 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 93,5 89,3 97,4 112,6 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 90,3 99,2 103,5 103,9 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 107,1 136,7 91,2 106,2 производство электрического оборудования 93,0 103,3 94,0 103,0 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 89,1 94,0 106,8 100,0 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 87,7 98,6 107,0 108,8 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 81,9 101,6 105,4 111,2 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 87,9 91,5 95,9 99,6

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за апрель 2017 года