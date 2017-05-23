Киев намерен увеличить стоимость проезда до 5 гривен в метро и до 4 гривен в наземном транспорт с 15 июля

Киевская городская государственная администрация намерена увеличить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 5 гривен в метрополитене и до 4 гривен в наземном коммунальном транспорте с 15 июля.

Об этом говорится в проекте распоряжения Киевской горадминистрации "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Согласно документу, стоимость 1 поездки в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном коммунальном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер) - 4 гривны.

Распоряжение вступит в силу 15 июля.

Как сообщали Українські Новини, 30 января коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заявило, что не намерено повышать стоимость проезда в ближайшее время.