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Киев намерен увеличить стоимость проезда до 5 гривен в метро и до 4 гривен в наземном транспорт с 15 июля
17:53 23.05.2017 |
Киевская городская государственная администрация намерена увеличить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 5 гривен в метрополитене и до 4 гривен в наземном коммунальном транспорте с 15 июля.
Об этом говорится в проекте распоряжения Киевской горадминистрации "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".
Согласно документу, стоимость 1 поездки в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном коммунальном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер) - 4 гривны.
Распоряжение вступит в силу 15 июля.
Как сообщали Українські Новини, 30 января коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заявило, что не намерено повышать стоимость проезда в ближайшее время.
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