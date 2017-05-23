Как Левочкину жить без Шувалова

Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Запрет на въезд в Украину многолетнему московскому куратору телеканала "Интер" Игорю Шувалову и ужесточение языковых квот для телеканалов вписываются сразу в два тренда последнего времени. Первый - активизация борьбы со страной-агрессором, а второй - принуждение к лояльности владельцев самого ценного украинского политического ресурса - телеканалов.

Собственно, о том, что с Шуваловым нужно что-то делать, в Украине говорили не один год. Слишком уж одиозным стал в нашей стране этот персонаж. Наиболее ярко суть деятельности московского медиаменеджера, работающего на экс-регионала "газовика" Сергея Левочкина, проявилась год назад, когда вскрылось содержание электронной переписки также выдворенного из Украины шеф-редактора телеканала "Интер" Марии Столяровой. Из этой переписки следует, что Шувалов держал под своим контролем всю информационную работу "Интера", при этом Столярова прямо называла Шувалова "рукой Москвы", кичась тем, как много украинских политпроектов удалось раскрутить московскому политтехнологу. Тогда за скандалом последовало расследование, которое как это часто в Украине бывает не закончилось вообще ничем и ни для кого. И выдворение Шувалова, крайне маловероятно, хоть как-то с этим расследованием связано.

Тем не менее, Шувалову хоть и поздно, но указали на дверь, и, учитывая важность этого персонажа для "Интера", у телеканала обозначились некоторые проблемы. Разумеется, в век информационных технологий физическое пребывание в стране - далеко не обязательное условие для руководства телеканалом. По большому счету, Шувалов сможет давать свои ценные указания сотрудникам канала хоть из Новой Зеландии. Правда, эффективность и оперативность руководства однозначно пострадают. Виртуальное управление, оно как виртуальный секс - может при необходимости заменить реальный, но результат будет явно хуже ожидаемого. Так что принуждение Шувалова к виртуальности работу "Интера" не парализует, но создаст дополнительные неудобства.

В связи с этим куда как важнее выглядит второй аспект дела. Выдворение Шувалова - это в первую очередь сигнал для Левочкина, дабы у того не было никаких сомнений в том, что власть располагает силой, средствами и политической волей для "закручивания гаек". Особенно убедительно этот сигнал выглядит на фоне давления на других телемагнатов - Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Первый, как известно, остался без Приватбанка, был вынужден поделиться контролем над "Укрнафтой", а ко второму, как оказалось через три года после Майдана, есть много вопросов у ГПУ, да и по вопросу приватизации "Укртелекома" все не так чисто.

Так что Левочкину есть о чем крепко призадуматься.

Что же касается Порошенко, то он с делом Шувалова выстрелил сразу по двум зайцам. Помимо демонстрации силы для Левочкина, глава государства заработал еще и электоральных балов на патриотической антироссийской теме.

Примечательно, что история с Шуваловым случилась в аккурат после введения президентом в действие решения РНБО о новых санкциях против российских компаний, где под запрет попали в том числе и российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". И вот еще один удар, пусть и не такой мощный, по российскому присутствию в украинских медиа. Похоже, на этом этапе личные политические интересы президента Порошенко совпали с государственными интересами Украины в контексте сопротивления агрессору. Как в таких условиях не быть последовательно антироссийским?

Кстати о последовательности. Буквально сразу после выдворения Шувалова, власть подготовила для Левочкина очередной удар. Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, доводящий квоты на украинский язык в телеэфире до 75%. Такое изменение правил телеигры, разумеется, создаст неудобства многим телеканалам, зарабатывающим свои рейтинги показом российского мыла, и русскоязычных ток-шоу. Однако, сильнее других пострадают "Интер" и ТРК "Украина" Рината Ахметова как наиболее русскоязычные. Так что, ужесточение квот - это еще один сигнал сразу для двоих олигархов-оппоблоковцев, что пора их каналам начинать дистанцироваться от "русского мира" и становиться немного более патриотичным, а значит и более нежным и внимательным к проукраинскому президенту Петру Порошенко.

В Оппоблоке на эти атаки на медийном фронте отреагировали достаточно традиционно. После непродолжительной риторики о попраных правах русскоязычных, закон о квотах оппоблоковцы пообещали оспорить в Конституционном суде, чудесно понимая всю бесперспективность этой затеи.

Что касается судьбы Шувалова, то в его защиту выступил лишь один оппоблоковец - бывший министр молодежи и спорта Юрий Павленко, который назвал произошедшее "респрессиями против менеджмента "Интера" и попыткой "рейдерского захвата самого популярного телеканала страны". Сам Левочкин, разумеется, хранит гордое молчание. Ну, а то, что на формальную защиту Шувалова откомандировали далеко не самого влиятельного и заметного нардепа из условной группы Левочкина, говорит о том, что "газовики" скорее склонны договариваться, чем воевать.