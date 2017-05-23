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Бои в ДАП. Почему боевики применили "Грады" под Опытным
13:49 23.05.2017 |
Террористы активизировались в Донецком аэропорту из-за удачных действий ВСУ.
Ситуация в Донецком аэропорту за последние недели очень обострилась. Бои между ВСУ и боевиками продолжаются на участке Пески-Опытное-ДАП-Спартак.
Depo.ua уже подробно расписывал о попытке штурмовой группы врага приблизиться к нашим позициям в Песках, обстрелах Опытного и нашем прицельном огне по вражеской позиции в школе Спартака, которая еще с 2014-го года как учебное заведение не функционирует и является исключительно боевой позицией.
За последние сутки террористы подтянули в направлении Песок технику. От местных жителей поступает информация о боях в районе Спартака и станции "Донецк-Северный". Также видео разрушенных зданий выкладывают и боевики. Впрочем, террористы вообще применили РСЗО "Град", выпустив 15 реактивных снарядов по позициям ВСУ в районе Опытного. Кроме этого летели мины. Враг бил по нашим бойцам из минометов 82-мм и 120-мм калибра.
Активность террористов в районе ДАП можно объяснить. В последнее время их передовые позиции вблизи взлетно-посадочной полосы в ДАП, а именно в районе РЛС и пожарной станции, оказались под угрозой. С этих позиций, которые прикрываются с северной окраины Жобуньков и южнее района водоема "Хутор" возле Спартака, постоянно обстреливались наши позиции в Песках и Опытном. ВСУ начали прицельно отвечать, так же, как это было на прошлой неделе с опорником врага в районе ДПС Ясиноватая и уже названным в Спартаке. Аэроразведка нашей армии работает достаточно успешно. Учитывая удачные действия ВСУ существует вариант с возможным стремительным ударом наших армейцев по вражеским позициям с их захватом. ВСУ не раз демонстрировали свою способность под прикрытием огня быстро выдвигаться к вражеским опорникам и отбивать их. Так было на Светлодарской дуге в прошлом году, так было с опорниками "Алмазы" вблизи Авдеевки. Так же наши морпехи действовали вблизи Пикуз, когда им удалось захватить опорник врага, однако впоследствии пришлось отойти из-за того, что террористы применили танк.
Расстояние между нашими и вражескими позициями вблизи Песок и Опытного часто составляет от 100 до 120 метров. Сейчас бои исключительно локальные. Впрочем, на этом направлении террористы также могут пытаться отбросить ВСУ подальше. Вообще, прорыв линии в Опытном позволит боевикам выйти к западным окраинам Авдеевки. Однако, к счастью, такой вариант выглядит почти нереальным из-за плотной обороны, которую выстроили здесь наши армейцы.
Локальные столкновения будут продолжаться. Вполне возможно, что ВСУ выбьют боевиков из района РЛС.
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