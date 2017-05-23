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Украина поднялась на 18 позиций в рейтинге развития открытых данных Open Data Barometer
Украина заняла 44 позицию в рейтинге развития открытых данных, согласно результатам исследования Open Data Barometer, поднявшись на 18 позиций, по сравнению с результатами прошлого года, сообщил заместитель главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб.
"Украина поднялась на 18 позиций в мировом рейтинге открытости данных. С 62 на 44 место, вместе с Грузией, сделав самый положительный "скачок" в рейтинге", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
Всего в исследовании рассматривались 115 стран.
Украина разделила 44 позицию и результат 36 балов с Эстонией. На 40 месте оказались Грузия, Болгария, Ямайка и Турция. После Украины в списке на 46 месте - Южно-Африканская республика и Польша.
Лидерами рейтинга стали Великобритания, Канада, Франция и США, занявшие первое, второе, третье и четвертое места соответственно.
Замыкают рейтинг Свазиленд и Йемен.
Как сообщалось, в начале мая Украина заняла 24 позицию в рейтинге развития открытых данных, согласно результатам исследования Global Open Data Index, поднявшись на 30 позиций, в сравнении с результатами прошлого года.
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