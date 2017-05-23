Потребительские настроения в Украине в апреле незначительно ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2017 года снизился на 0,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем – до 54,9 (по шкале от 0 до 200), такие данные ежемесячного исследования обнародовала компания GfK Ukraine.

"Больше всего изменились индексы целесообразности крупных покупок и ожидаемого развития экономики страны", – отмечается в пресс-релизе компании.

Согласно данным GfK, оценка украинцами текущего положения в апреле незначительно ухудшилась – индекс текущего положения (ИТП) снизился на 3,1 п. по сравнению с мартовским показателем и составил 50,2.

При этом две составляющих ИТП показали различную динамику: индекс целесообразности крупных покупок упал на 7,1 п. - до 57,4, а индекс текущего личного материального положения подрос на 1 п. и составил 43.

"Следует отметить, что уменьшение индекса целесообразности совершения крупных покупок произошло в группе потребителей с низким доходом", – комментируют аналитики компании.

Как отмечается в пресс-релизе, в апреле несколько улучшились ожидания украинцев относительно экономического развития страны – индекс экономических ожиданий (ИЭО) увеличился на 1 п. от уровня марта, достигнув отметки 57,9. В частности, среди составляющих ИЭО индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился на 2 п. – до 57, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года опустился на 2,8 п. - до 45,2, а индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет значительно вырос – на 7,9 п., составив 71,6.

"Улучшение настроений относительно экономического развития страны, по нашему мнению, является реакцией на принятие безвизового режима для Украины с ЕС", – отмечено в сообщении.

По данным GfK Ukraine, ожидания украинцев относительно безработицы в апреле практически не изменились – по сравнению с мартом индекс ожидаемой динамики безработицы снизился на 0,2 п. и составил 142,4.

В то же время ожидания украинцев относительно курса гривни в ближайшие три месяца несколько улучшились – индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,5 п., до 140,1. Индекс инфляционных ожиданий в апреле составил 183,9, увеличившись от показателя марта на 1,6 п.

GfK Ukraine проводит выборочные исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с 2000 года: во время исследования опрашивают 1 тыс. человек в возрасте от 16 лет.