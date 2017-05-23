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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Большая антивенгерская лажа: Зачем российский шпион проглотил флешку на Закарпатье

11:53 23.05.2017 |

Политика

 Ганна Кор, Depo.ua

Служба безопасности Украины сорвала очередную российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области.

Как в еврейском анекдоте про дочь-проститутку, которой на самом деле не было, некоторые новостные сайты (в частности, golos.ua, ForUm, Штык) в завершение рабочей недели "одарили" украинцев новостью об установлении у дорог двух районов в Закарпатье стел с надписями на венгерском языке. Материалы, что самое интересное, содержали комментарии закарпатских чиновников и политиков по поводу установки стел. А видео - впечатляет. Все "хавают", а закарпатцы - в шоке: как, откуда, почему?


Впоследствии те же издания обнародовали информацию об аресте сотрудниками СБУ председателя Береговского районного совета за сепаратизм и заявление, которое якобы было принято депутатами райсовета и в котором они практически поставили Порошенко перед фактом: мы - венгры, все остальное нас не интересует и смиритесь с этим фактом.

Но, в отличие от анекдота, это уже не смешно. Разберемся же.

 

Прежде всего, никаких разрешений от местных властей на установку стел никто, в том числе представители венгерских общин, не получал. В связи с тем, что эти придорожные стелы устанавливались без разрешений органов исполнительной власти, они были демонтированы коммунальными службами. Как проинформировала прес-служба СБУ, установлено, что агитационные материалы были изготовлены полиграфическим предприятием в Киеве по заказу лиц, поддерживающих контакты с российскими информационными центрами. Никакие местные организации к изготовлению и размещению этих материалов отношения не имеют.

Согласно замыслу ФСБ, эти призывы, очевидно, преследовали цель столкнуть лбами патриотические силы с представителями национальных меньшинств края. Российская сторона также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистов для инспирации столкновений и противостояния с правоохранительными органами.

СБУ задержала мужчину, который должен был обеспечить видеосъемку провокаций в Закарпатье. Во время беседы с оперативниками спецслужбы он сообщил, что за 10 тысяч гривен получил заказ на подготовку тенденциозных материалов от человека, который к нему обращался уже неоднократно. По его словам, он неоднократно выполнял заказы из РФ, в частности, по освещению событий 2 мая в Одессе. Обязательным условием сотрудничества российский заказчик всегда выдвигал соблюдение классических для специальных служб требований конспирации.


Гражданин был допрошен в качестве свидетеля в рамках открытого ранее уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Опрошенному объявлено официальное предостережение.

Обратим внимание на "косяки", которые так и лезут из этой эфэсбэшной поделки. Во-первых, надписи на стелах выполнены с грубыми грамматическими ошибками. Об этом наперебой сообщали закарпатцы, которые хорошо владеют венгерским языком. Во-вторых, крайне сомнительно, что лидеры закарпатских венгров, особенно же заместитель председателя Закарпатского облсовета Иосиф Борто, позволили бы себе публичные действия или высказывания, противоречащие украинскому законодательству. Более того, сам Борто в эти дни находился в командировке за пределами Украины, то есть он физически не мог дать комментарий упомянутым СМИ.

Кроме того, по поводу данного события крупнейшие венгерские организации Закарпатья выступили с заявлениями. В частности, Культурное общество венгров Закарпатья (КМКС) резко осудило антивенгерские провокации в Закарпатье. Там убеждены, что неизвестные лица установили стелы с венгерскими надписями в Береговском и Виноградовском районах исключительно для новостей в Киеве, мол, закарпатские венгры хотят автономии.

"Венгры Закарпатья не имеют ничего общего с этой провокацией и призывают правоохранительные органы расследовать этот инцидент и наказать виновных", - говорится в их заявлении. Также КМКС призвало закарпатские средства массовой информации воздерживаться от публикации непроверенных фактов, чтобы не разжигать межэтническую вражду в крае.

Демократический союз венгров Украины, который является одной из двух основных организаций, политически объединяющих венгров Закарпатья, в официальном заявлении резко отмежевался от провокации с установкой при въезде в некоторые районы Закарпатья якобы "венгерских" стел.

"Реагируя на выставленные информационные стенды и сообщения об этом в средствах масс-медиа, президиум Демократического союза венгров Украины заявляет следующее:

- ни наша организация, ни должностные лица нашей организации к стелам, установленным якобы "в защиту венгерского языка", не имеют никакого отношения;

- приведенные в информационных сообщениях высказывания никогда и никем из должностных лиц нашей организации не провозглашались;

- установка неизвестными нам лицами этих информационных стел, а также информационные сообщения об этом событии в средствах масс-медиа расцениваем как грубую провокацию против закарпатского венгерского сообщества, и требуем от компетентных в этих вопросах правоохранительных органов немедленного демонтажа этих стел, розыска и привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении этих провокационных действий", - говорится в заявлении.

Кроме того, некоторые детали сообщил и губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. По его версии, стелы моментально демонтировали по указанию облгосадминистрации. Несколько участников провокации задержаны сотрудниками УСБУ в Закарпатской области: они уже дали показания, куда именно перебрасывали отснятое фото и видео, которые ФСБ использовало для информационной диверсии против Украины. Один из задержанных, пытаясь уничтожить улики, даже проглотил флеш-карту с дрона. Спецоперация российских спецслужб, цель которой - провоцирование противостояния на межэтнической почве, потерпела полное фиаско.

По словам Москаля, ФСБ порадовала его информационной "уткой" об аресте сотрудниками СБУ председателя Береговского районного совета за сепаратизм.

Большая антивенгерская лажа: Зачем российский шпион проглотил флешку на Закарпатье

 
"Вместо ожидаемого на России скандала вышел "пшик". После такого фиаско в 5-ом управлении ФСБ, которое планировало эту спецоперацию на Закарпатье, началась паника. Пытаясь спасти ситуацию, контролируемые ФСБ средства массовой информации начали вбрасывать различные фейки, которые включали вымышленные цитаты лидеров венгерских организаций и события, которых не было в природе. Апофеозом этого абсурда стала распространенная "утка" об аресте сотрудниками СБУ председателя Береговского районного совета Иосифа Шина за сепаратизм. Самое смешное, что российские центральные СМИ распространили эту "сенсацию" как раз тогда, когда мы вместе с Шином отмечали 954-летие создания Берегово. Поэтому единственным результатом этой информационной диверсии стало то, что мы с "арестованным" Шином посмеялись над неуклюжестью россиян и выпили хорошего вина за дружбу между украинцами и венграми", - рассказал Москаль.

Что же касается обращения к Порошенко и "иже с ним", которое якобы приняли венгры, то такого не было. Заявление, на которое ссылаются, было принято еще в феврале - касательно "языкового" закона. Такая вот "зрада" на деньги российских налогоплатильщиков.
 

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