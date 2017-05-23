Светлодарская дуга. ВСУ подошли ближе к Дебальцево

Опять Светлодарская дуга перебирает на себя все внимание - именно там в последние дни происходят самые знаковые события.

Буквально вчера мы писали о том, что на Светлодарско-Дебальцевском плацдарме в последние дни воцарилось информационное затишье, которое может быть по одной из двух причин: либо там ничего не происходит, либо обе стороны предпочитают не разглашать истинного положения вещей.

Странной эта ситуация выглядела в первую очередь на фоне сообщений прошлой недели, в которых фигурировали обстрелы из различных типов вооружения, включая РСЗО "Град".

Как впоследствии оказалось, имел место второй вариант. По крайней мере, такой вывод можно сделать опираясь на публикацию в сети Facebook волонтера из Днипра Юрия Мисягина, который долгое время опекает воинские подразделения, которые несут боевую вахту на Светлодарской дуге.

"Без подробностей. У нас есть приятные изменения на Светлодарской дуге. По причине непрекращающихся провокаций и обстрелов со стороны противника, некоторое время назад пехота 53-й бригады была вынуждена хорошо прошагать вперед. И не только прошагать, но и закрепиться на новых передовых позициях. Дебальцево стало еще ближе на 1 км", - написал Мисягин.

Скорее всего, речь идет о продвижении в сторону Дебальцево со стороны поселка Луганское и города Углегорск - просто это наиболее удобный в данных условиях путь подхода. Тем более, в последнее время много сообщалось о боях на севере Горловки, находящегося совсем рядом.

Если проанализировать события на Светлодарской дуге в течение последнего времени, то подобное развитие событий выглядит совсем не случайным. Ведь буквально неделю назад бойцы 53-й бригады прямым попаданием уничтожили укрепленный вражеский дот, оборудованный крупнокалиберным пулеметом.

По словам того же Юрия Мисягина, данный укрепленный дот боевиков находился на расстоянии 800-900 метров от передовых позиций Вооруженных сил Украины и давно донимал украинских бойцов. А после того, как его уничтожили - передвигаться в этом районе стало значительно проще, что в итоге и реализовалось вчерашним наступлением и занятием новых позиций.

Более того, полторы недели назад мы писали о боях в этом районе, с применением тяжелой артиллерии и бронетехники, о которых сообщали местные жители (преимущественно из Дебальцево) в соцсетях и дружно умалчивали пресс-центр штаба АТО и пресс-центр штаба террористов.

А картина тогда вырисовывалась следующая: 9 мая началось с артиллерийских обстрелов и работы бронетехники, однако уже на следующий день в ход пустили стрелковое оружие, а это уже свидетельствовало о том, что военное обострение в этом участке переросло в ближний бой. Ну, а уже 11 мая, начали писать о перестрелках в окрестностях своих городов жители Логвинового и Калиновки, расположенных между Светлодарском и Дебальцево.

Вообще, история боев в этом районе достаточно давняя и насыщенная. Напомним, что еще 19 января волонтер Юрий Мисягин на своей странице в сети Facebook сообщил о том, что наши войска почти вплотную подошли к Дебальцево.

"От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших зданий и домов в Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А еще год назад было 25 км", - писал тогда Мисягин.

Позже эту информацию подтвердили и бойцы, которые непосредственно принимали участие в этом наступлении. Сообщалось также, что наша армия не просто подошла к окраинам Дебальцево, а уже окопалась и возводит инженерные сооружения. Правда, тогда продолжение не последовало, а потом случилась Авдеевка и в информационном поле вокруг Дебальцево возник своеобразный вакуум.

Как известно, согласно "Минску-1" Дебальцево должно находиться под украинским контролем, однако террористы захватили город с боями в феврале 2015-го. Впоследствии, в феврале 2016-го, началось ползучее наступление ВСУ в районе Светлодарской дуги, в направлении Дебальцево. Особенно активизировалась наша армия в декабре 2016-го, когда 54-й бригадой при участии добровольцев из "Правого Сектора" были отбиты несколько ключевых позиций боевиков - так называемый "волшебный лес" и опорный пункт "Кикимора".

И вот - очередное продвижение вперед. Какие последствия оно будет иметь для нас - увидим впоследствии. Во-первых, можно не сомневаться: террористы будут пытаться отыграться либо в этом районе, либо где-то в другом месте. Например, усилив обстрелы Авдеевки. Что же касаемо позиций ВСУ, то они под Дебальцево скоро начнут напоминать ситуацию под Докучаевском: стоим, наблюдаем, отстреливаемся, однако в город не заходим.