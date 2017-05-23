Финансовые новости
- |
- 23.05.17
- |
- 09:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Светлодарская дуга. ВСУ подошли ближе к Дебальцево
09:25 23.05.2017 |
Опять Светлодарская дуга перебирает на себя все внимание - именно там в последние дни происходят самые знаковые события.
Буквально вчера мы писали о том, что на Светлодарско-Дебальцевском плацдарме в последние дни воцарилось информационное затишье, которое может быть по одной из двух причин: либо там ничего не происходит, либо обе стороны предпочитают не разглашать истинного положения вещей.
Странной эта ситуация выглядела в первую очередь на фоне сообщений прошлой недели, в которых фигурировали обстрелы из различных типов вооружения, включая РСЗО "Град".
Как впоследствии оказалось, имел место второй вариант. По крайней мере, такой вывод можно сделать опираясь на публикацию в сети Facebook волонтера из Днипра Юрия Мисягина, который долгое время опекает воинские подразделения, которые несут боевую вахту на Светлодарской дуге.
"Без подробностей. У нас есть приятные изменения на Светлодарской дуге. По причине непрекращающихся провокаций и обстрелов со стороны противника, некоторое время назад пехота 53-й бригады была вынуждена хорошо прошагать вперед. И не только прошагать, но и закрепиться на новых передовых позициях. Дебальцево стало еще ближе на 1 км", - написал Мисягин.
Скорее всего, речь идет о продвижении в сторону Дебальцево со стороны поселка Луганское и города Углегорск - просто это наиболее удобный в данных условиях путь подхода. Тем более, в последнее время много сообщалось о боях на севере Горловки, находящегося совсем рядом.
Если проанализировать события на Светлодарской дуге в течение последнего времени, то подобное развитие событий выглядит совсем не случайным. Ведь буквально неделю назад бойцы 53-й бригады прямым попаданием уничтожили укрепленный вражеский дот, оборудованный крупнокалиберным пулеметом.
По словам того же Юрия Мисягина, данный укрепленный дот боевиков находился на расстоянии 800-900 метров от передовых позиций Вооруженных сил Украины и давно донимал украинских бойцов. А после того, как его уничтожили - передвигаться в этом районе стало значительно проще, что в итоге и реализовалось вчерашним наступлением и занятием новых позиций.
Более того, полторы недели назад мы писали о боях в этом районе, с применением тяжелой артиллерии и бронетехники, о которых сообщали местные жители (преимущественно из Дебальцево) в соцсетях и дружно умалчивали пресс-центр штаба АТО и пресс-центр штаба террористов.
А картина тогда вырисовывалась следующая: 9 мая началось с артиллерийских обстрелов и работы бронетехники, однако уже на следующий день в ход пустили стрелковое оружие, а это уже свидетельствовало о том, что военное обострение в этом участке переросло в ближний бой. Ну, а уже 11 мая, начали писать о перестрелках в окрестностях своих городов жители Логвинового и Калиновки, расположенных между Светлодарском и Дебальцево.
Вообще, история боев в этом районе достаточно давняя и насыщенная. Напомним, что еще 19 января волонтер Юрий Мисягин на своей странице в сети Facebook сообщил о том, что наши войска почти вплотную подошли к Дебальцево.
"От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших зданий и домов в Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А еще год назад было 25 км", - писал тогда Мисягин.
Позже эту информацию подтвердили и бойцы, которые непосредственно принимали участие в этом наступлении. Сообщалось также, что наша армия не просто подошла к окраинам Дебальцево, а уже окопалась и возводит инженерные сооружения. Правда, тогда продолжение не последовало, а потом случилась Авдеевка и в информационном поле вокруг Дебальцево возник своеобразный вакуум.
Как известно, согласно "Минску-1" Дебальцево должно находиться под украинским контролем, однако террористы захватили город с боями в феврале 2015-го. Впоследствии, в феврале 2016-го, началось ползучее наступление ВСУ в районе Светлодарской дуги, в направлении Дебальцево. Особенно активизировалась наша армия в декабре 2016-го, когда 54-й бригадой при участии добровольцев из "Правого Сектора" были отбиты несколько ключевых позиций боевиков - так называемый "волшебный лес" и опорный пункт "Кикимора".
И вот - очередное продвижение вперед. Какие последствия оно будет иметь для нас - увидим впоследствии. Во-первых, можно не сомневаться: террористы будут пытаться отыграться либо в этом районе, либо где-то в другом месте. Например, усилив обстрелы Авдеевки. Что же касаемо позиций ВСУ, то они под Дебальцево скоро начнут напоминать ситуацию под Докучаевском: стоим, наблюдаем, отстреливаемся, однако в город не заходим.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На стадионе в британском Манчестере произошел взрыв. 19 погибших, полиция подозревает теракт
|В США впервые приняли резолюцию, в которой признали Голодомор 1932-33 геноцидом украинцев
|22 мая НБУ вышел на межбанк с покупкой валюты в форме запроса наилучшего курса
|Две из пяти. Парламент не поможет Гройсману провести все свои реформы до каникул
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как Курченко стал угольным королем Донбасса
|Россия диктует свои правила на рынке ЕАЭС
|Как будет действовать Тимошенко после американского "все пропало"
|Донецкий аэропорт. Почему боевики активизировались под Песками и Опытным
|Россия открыла ящик Пандоры: чем грозит иск против Украины в ВТО
|НБУ планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков
Это интересно
|SpaceX отправит на орбиту кремированные останки людей
|Skoda представила новую модель - компактный кроссовер Karoq
|Как стать богатым? 7 советов от миллионеров
|Способное предотвратить атаки WannaCry обновление для Windows XP было готово еще в феврале
|Google Lens — приложение, способное определять, что за объект находится перед камерой смартфона
|Google во второй раз представила ОС Android O
|Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов