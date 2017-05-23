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В США впервые приняли резолюцию, в которой признали Голодомор 1932-33 геноцидом украинцев
Сенат штата Вашингтон (США) в понедельник, 22 мая, единогласно принял резолюцию о чествовании памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
"Голодомор был геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины", - говорится в резолюции.
Автором резолюции выступил сенатор штата Вашингтон от Республиканской партии Марк Милощиа.
Как отмечает издание Голос Америки, это первая принятая в США резолюция, в которой Голодомор 1932-1933 годов называют геноцидом украинцев.
Как сообщали Українські Новини, португальский парламент признал Голодомор геноцидом украинцев. Ранее Канада осудила преступления Голодомора и выразила поддержку современной Украины на ее пути к процветанию.
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