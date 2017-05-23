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22 мая НБУ вышел на межбанк с покупкой валюты в форме запроса наилучшего курса
23:57 22.05.2017 |
Курс доллара на межбанке начал неделю со снижения до уровня 26,33-26,35 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Остановить удешевление валюты не смог даже Нацбанк, который сегодня выкупал ее у 20-ки уполномоченных банков.
«Межбанковская торговая сессия понедельника стартовала с уровней 26,3350-26,3550 грн./$. С началом активной фазы торгов котировки сузились к диапазону 26,34-26,35 грн./$, в пределах которого курс оставался продолжительное время. Избыточное предложение безналичной валюты сегодня на рынке присутствовало, однако влияние на котировки практически не оказало, поскольку было выкуплено с рынка Нацбанком, проводившим валютную интервенцию в форме запроса наилучшего курса до и после обеда», - рассказал Верхградский.
По его оценке, регулятор сегодня мог выкупить до $40 млн. Скупился он дешево, ниже рынка.
«Сделки с расчетами сегодня заключались в районе 26,3450 грн./$, а с расчетами завтра - в районе 26,32 грн./$», - уточнил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Валютный рынок продолжал жить тенденциями прошлой недели.
«Никаких дополнительных факторов, способных оказать влияние на курс кроме традиционных сезонных, а также бюджетно-налогового периода в ближайшей перспективе мы не ожидаем», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Правда, валютная распродажа сегодня значительно уступала по объемам тому, что межбанк видел на прошлой неделе: объем долларовых торгов 22 мая сократился с пятничных $338,02 млн. до $236,42 млн.
«Объем торгов сегодня заметно просел на фоне последних дней, что может быть связано с завершением уплат налога на прибыль за 1 квартал. Спрос на валюту по-прежнему оставался слабым, поэтому даже при сократившемся валютном предложении на межбанке сохранялся профицит валюты», - прокомментировал свежую статистику Станислав Верхградский.
Что дальше
Финансисты не прогнозируют крупных продаж экспортеров и на завтра. И делают аккуратные прогнозы.
«Завтра, по нашим прогнозам, ситуация на валютном рынке останется без изменений. Диапазон торгов - 26,35-26,40 грн./$», - сказал нам Олег Куринной.
Нацбанк по-прежнему останется главным покупателем доллара на межбанке. Казначеи не видят на торгах сколько-нибудь крупных покупателей валюты. И именно от регулятора ждут ориентиров на курс валют.
«23 мая ожидаем сохранение легкого профицита валюты на межбанке. При этом уровень поддержки курсу доллара будут формировать покупки валюты Нацбанком», - считает Станислав Верхградский. Он ждет завтра старта межбанка в рамках 26,32-26,37 грн./$.
Более глубокую курсовую просадку финансисты прогнозируют в четверг-пятницу.
«К окончанию недели - ближе к концу месяца - не исключаем еще большего проседания курса доллара и проведения аукционов Нацбанка», - отметил Олег Куринной.
Сразу на 6 копеек 22 мая банки опустили свои наличные курсы в кассах. Минимальная стоимость доллара просела до 26,25 грн./$ (ее предложили Forward Bank и банк «Аркада»), несколько банков предлагали цену продажу валюты людям в рамках 26,30-26,35 грн./$: банк «Глобус», Юнекс Банк, БТА Банк, Банк инвестиций и сбережений.
«Вслед за снижением стоимости доллара на межбанковском валютном рынке снижается и стоимость доллара в кассах банков», - заметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Крупные же финучреждения отдавали людям доллар в рамках 26,40-26,50 грн./$: ПУМБ, УкрСиббанк, Ощадбанк, Приватбанк, Альфа Банк.
Самый низкий валютный ценник на продажу сегодня поставили небанковские финучреждения - 26,21 грн./$.
Выкупали доллар у людей банковские и небанковские обменники в рамках 26,0-26,22 грн./$.
Подешевел доллар и на черном рынке. Здесь день начинался в рамках 26,19-26,27 грн./$, а закончился на 26,17-26,24 грн./$.
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