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Как будет действовать Тимошенко после американского "все пропало"
17:30 22.05.2017 |
Отсутствие поддержки лидера "Батькивщины" во властных коридорах Вашингтона совпала с сомнительностью выбора политической стратегии в Украине.
Всю прошлую пленарную неделю Верховной Рады Юлия Тимошенко прогуляла. А вернее, как рассказывают источники в "Батькивщине", просидела в Штатах. В подтверждение этого, в СМИ на днях были опубликованы фотографии Юлии Владимировны и ее верного международного "санчо пансы" Григория Немыри в одном из американских аэропортов. Правда, однопартийцы Тимошенко наотрез отказываются рассказывать о деталях поездки под запись. Так, Сергей Соболев отметил, что по результатам вояжа его патронесса проведет пресс-конференцию.
Впрочем, как рассказали источники Depo.ua в окружении лидера "Батькивщины", особо похвастаться ей нечем. Уточняется, что за океаном политик провела несколько встреч с лицами, приближенными к руководству Республиканской партии. Во время разговоров Тимошенко всячески убеждала их в том, что нынешняя власть в Украине катастрофически теряет доверие избирателей. А поскольку все это совпадает с реваншизмом пророссийских сил, то существует только один вариант выхода из кризиса: досрочные выборы парламента, а впоследствии и президента. Однако, как говорят источники, люди, с которыми контактировала лидер "Батькивщины", лишь частично воспринимали ее месседжи.
К примеру, по вопросу перезагрузки украинских элит особых комментариев вроде бы не возникло, поскольку определенная часть американского политикума считает, что таким образом можно получить более демократический парламент. Другая же убеждена: следствием досрочных выборов в Украине станет реванш пророссийских сил. Но главное даже не это. Поговаривают, что в Вашинштоне прямо сказали, что никто не видит Тимошенко у власти в Украине. Мол, старое поколение политиков должно постепенно уйти с арены.
Такой ответ американцев - полнейшее разочарование, которое, судя по всему, можно сравнить разве что с "все пропало", после срыва "ширки" с Януковичем и Партией регионов в 2009 году.
К тому же, говорят источники, у Тимошенко назревает еще одна серьезная проблема. В судебной тяжбе продолжительностью 13 лет, США приблизились к конфискации активов экс-премьер-министра Павла Лазаренко. Речь идет о замороженных 250 млн. долларов. Сама же Тимошенко рискует снова оказаться в эпицентре скандала по причине давних связей с Лазаренко. К тому же, не исключено, что поездка в США была направлена на то, чтобы урегулировать это дело. Удалось ли это осуществить? Возможно вопрос об этом журналисты поставят оппозиционерше на обещанной Соболевым пресс-конференции.
Да и в Украине ситуация для руководителя "Батькивщины" выглядит пока весьма непросто. С одной стороны, соцопросы вроде и дают ей высокие рейтинги, но относительно их правдивости возникает много вопросов. К тому же без активных действий и удачного пиара все эти рейтинги быстро полетят вниз.
Однако тем для продуктивной информроботы у Тимошенко фактически не осталось. В течение последнего времени у нее была, казалось бы, очень перспективная тема о запрете продажи земли. Стоит напомнить о запуске "Батькивщиной" вместе со "Свободой" референдума, который сопровождался раскачкой регионов. Но, вначале Окружной административный суд Киева принял решение о запрете проводить референдум, а на прошлой неделе Верховная Рада окончательно добила технологию Тимошенко, не сумев проголосовать даже за проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы. В политикуме, к сожалению, нет консенсуса по данной теме, а, следовательно, реализацию земреформы, скорее всего, снова отложат. И казалось бы, Тимошенко может праздновать победу: реформа, против которой она так борется, забуксовала. Впрочем, в нашей политике главное не результат, а процесс. Для Тимошенко замораживание темы рынка земли, на самом деле, рискует обернуться катастрофой, ведь то, что удерживало ее в мейнстриме, оказалось на данный момент не актуальным.
В общем, последние полгода социально-экономические темы, на которые она привыкла акцентировать внимание, регулярно "срываются". К примеру, можно вспомнить активную критику тарифной политики власти в прошлом году. Однако после того, как заработали субсидии, тема была закрыта. Затем настала очередь темы земли, которая тоже, начала "сдуваться"...
На какую еще тему на пиар-площадка может "мигрировать" Юлия Владимировна? Догадаться не трудно - пенсионная реформа. Но там сейчас и так тесно. А бодаться с Олегом Ляшко за право быть главным защитником пенсионеров - не такое уж и простое задание. Других же "горячих" тем - не видно...
Не исключено, что лидер "Батькивщины" попробует поработать на совсем другом направлении, запустив антивоенную технологию. На заявления о том, что украинцы устали от войны, избиратель потенциально клюнет. Однако главная проблема в том, что, при развитии данной технологии придется использовать набор абсолютно пророссийских тезисов и говорить одними словами с "оппоблоковцами".
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