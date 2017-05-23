Финансовые новости
- |
- 23.05.17
- |
- 04:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Донецкий аэропорт. Почему боевики активизировались под Песками и Опытным
17:09 22.05.2017 |
Террористы увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ в районе Донецкого аэропорта, где в последнее время происходят важные события.
В последние дни ситуация под Донецком медленно накаляется. И речь здесь не только о боях в районе Ясиноватского блокпоста, но и о возобновления боевых действий вблизи Донецкого аэропорта. В частности, за последние сутки по Опытному враг бил со 120-мм и 82-мм минометов.
Террористы испытывали терпение наших солдат, которые держат оборону в Песках, Опытном, Бутовцы, вблизи аэропорта и у Спартака уже давно. В частности, с позиции, оборудованной в школе Спартака, регулярно работали вражеские танки и артиллерия, стреляя даже по нашей промзоне. На прошлой неделе ВСУ накрыли эту вражескую позицию, так же, как и опорник боевиков в районе ГНС Ясиноватая, что был рядом с железной дорогой и станцией Ясиноватая-2.
Кроме этого, нашей армией была отбита попытка вражеского пехотного подразделения в составе 20 человек продвинуться со стороны оккупированных Жабуньков к нашим позициям под Песками. Террористы прикрывали эту попытку огнем из 122-мм артиллерии. Сначала пресс-центр штаба АТО сообщил, что террористам удалось захватить там часть серой зоны, однако впоследствии сообщение исчезло на официальной странице штаба АТО в "Фейсбуке" и появилось новое, в котором сообщалось, что захват боевиками позиций - это ложь. Волонтеры и куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук подтвердили, что был бой, отбросили террористов, а после этого по Песках били из Спартака, Донецка (Путиловская Роща) и Крутой Балки из минометов, ствольной артиллерии и САУ.
Стоит отметить, что вылазка боевиков больше похожа на разведку боем, чем на попытку занять новые позиции. Поскольку, в Песках и вблизи них сосредоточены достаточные не только для отражения атаки врага, но и для короткого и быстрого наступления силы наших армейцев. Такая же ситуация с нашими силами и в Опытном. Это позволяет ВСУ держать в постоянном напряжении передовые позиции террористов в районе пожарной части, южнее взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта, а также севернее - в районе РЛС. Эти позиции вынесены вперед (особенно РЛС). Из них довольно часто попадает по Опытному. Прикрывают их боевики с Жабуньков, а именно с северной окраины, которая отделена от Песков минным полем, из собственного опорника вблизи Спартака, южнее водоема "Хутор". С Жабуньков довольно часто попадает по нашим позициям в Песках. В апреле со стороны боевиков даже доносилась информация, что ВСУ якобы перешли в наступление и вошли в Жабуньки, однако пока никаких подтверждений этой информации нет.
Впрочем, в последнее время в СМИ сепаратистов все чаще появляются новости об увеличении обстрелов со стороны ВСУ, что, как известно, очень часто является ложью. Зато, активность террористов именно в районе Донецкого аэропорта и использование ими ствольной артиллерии может свидетельствовать о попытке отбросить нашу армию подальше, поскольку, так или иначе, для врага существует угроза потери позиций в случае нашего быстрого прорыва. Например, ВСУ имеют плацдарм для того, чтобы выйти на пересечение Красноармейского шоссе и улицы Стратонавтов, взять в полукольцо Жабуньки. Правда, в таких действиях мало логики без масштабных планов по наступлению на нескольких участках фронта.
Кроме этого, не стоит забывать, что ВСУ держат под полным огневым контролем западную часть взлетно-посадочной полосы аэропорта, и портят жизнь передовым позициям боевиков не только в ДАП, но и вблизи Спартака. Такая близость не может не выливаться в стычки с использованием артиллерии. Сейчас ситуация вблизи и в районе аэропорта контролируемая нашими войсками. Происходит локальная война без продвижений и захвата новых позиций. Впрочем, рано или поздно, в теории ВСУ могут попытаться навязать инициативу со стороны Песков. Так же и боевики будут стремиться отбросить наши войска подальше от своих передовых позиций до Опытного и накрывать Пески.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Две из пяти. Парламент не поможет Гройсману провести все свои реформы до каникул
|Зачем Трамп хочет открыть Украине кредитную линию в американском военторге
|Как Курченко стал угольным королем Донбасса
|Россия диктует свои правила на рынке ЕАЭС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Донецкий аэропорт. Почему боевики активизировались под Песками и Опытным
|Россия открыла ящик Пандоры: чем грозит иск против Украины в ВТО
|НБУ планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков
|ЕС опубликовал решение о предоставлении Украине безвизового режима
|Выходные в АТО. Где боевики взялись за "Грады" и ствольную артиллерию
|Война большая и малая. "Зрада" под Донецком и успехи украинских ДРГ
Это интересно
|SpaceX отправит на орбиту кремированные останки людей
|Skoda представила новую модель - компактный кроссовер Karoq
|Как стать богатым? 7 советов от миллионеров
|Способное предотвратить атаки WannaCry обновление для Windows XP было готово еще в феврале
|Google Lens — приложение, способное определять, что за объект находится перед камерой смартфона
|Google во второй раз представила ОС Android O
|Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов