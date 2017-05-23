Донецкий аэропорт. Почему боевики активизировались под Песками и Опытным

Террористы увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ в районе Донецкого аэропорта, где в последнее время происходят важные события.

В последние дни ситуация под Донецком медленно накаляется. И речь здесь не только о боях в районе Ясиноватского блокпоста, но и о возобновления боевых действий вблизи Донецкого аэропорта. В частности, за последние сутки по Опытному враг бил со 120-мм и 82-мм минометов.

Террористы испытывали терпение наших солдат, которые держат оборону в Песках, Опытном, Бутовцы, вблизи аэропорта и у Спартака уже давно. В частности, с позиции, оборудованной в школе Спартака, регулярно работали вражеские танки и артиллерия, стреляя даже по нашей промзоне. На прошлой неделе ВСУ накрыли эту вражескую позицию, так же, как и опорник боевиков в районе ГНС Ясиноватая, что был рядом с железной дорогой и станцией Ясиноватая-2.

Позиция в школе в Спартаке

Кроме этого, нашей армией была отбита попытка вражеского пехотного подразделения в составе 20 человек продвинуться со стороны оккупированных Жабуньков к нашим позициям под Песками. Террористы прикрывали эту попытку огнем из 122-мм артиллерии. Сначала пресс-центр штаба АТО сообщил, что террористам удалось захватить там часть серой зоны, однако впоследствии сообщение исчезло на официальной странице штаба АТО в "Фейсбуке" и появилось новое, в котором сообщалось, что захват боевиками позиций - это ложь. Волонтеры и куратор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук подтвердили, что был бой, отбросили террористов, а после этого по Песках били из Спартака, Донецка (Путиловская Роща) и Крутой Балки из минометов, ствольной артиллерии и САУ.

Стоит отметить, что вылазка боевиков больше похожа на разведку боем, чем на попытку занять новые позиции. Поскольку, в Песках и вблизи них сосредоточены достаточные не только для отражения атаки врага, но и для короткого и быстрого наступления силы наших армейцев. Такая же ситуация с нашими силами и в Опытном. Это позволяет ВСУ держать в постоянном напряжении передовые позиции террористов в районе пожарной части, южнее взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта, а также севернее - в районе РЛС. Эти позиции вынесены вперед (особенно РЛС). Из них довольно часто попадает по Опытному. Прикрывают их боевики с Жабуньков, а именно с северной окраины, которая отделена от Песков минным полем, из собственного опорника вблизи Спартака, южнее водоема "Хутор". С Жабуньков довольно часто попадает по нашим позициям в Песках. В апреле со стороны боевиков даже доносилась информация, что ВСУ якобы перешли в наступление и вошли в Жабуньки, однако пока никаких подтверждений этой информации нет.

Впрочем, в последнее время в СМИ сепаратистов все чаще появляются новости об увеличении обстрелов со стороны ВСУ, что, как известно, очень часто является ложью. Зато, активность террористов именно в районе Донецкого аэропорта и использование ими ствольной артиллерии может свидетельствовать о попытке отбросить нашу армию подальше, поскольку, так или иначе, для врага существует угроза потери позиций в случае нашего быстрого прорыва. Например, ВСУ имеют плацдарм для того, чтобы выйти на пересечение Красноармейского шоссе и улицы Стратонавтов, взять в полукольцо Жабуньки. Правда, в таких действиях мало логики без масштабных планов по наступлению на нескольких участках фронта.

Кроме этого, не стоит забывать, что ВСУ держат под полным огневым контролем западную часть взлетно-посадочной полосы аэропорта, и портят жизнь передовым позициям боевиков не только в ДАП, но и вблизи Спартака. Такая близость не может не выливаться в стычки с использованием артиллерии. Сейчас ситуация вблизи и в районе аэропорта контролируемая нашими войсками. Происходит локальная война без продвижений и захвата новых позиций. Впрочем, рано или поздно, в теории ВСУ могут попытаться навязать инициативу со стороны Песков. Так же и боевики будут стремиться отбросить наши войска подальше от своих передовых позиций до Опытного и накрывать Пески.