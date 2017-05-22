НБУ планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков

Национальный банк планирует возложить функции клирингового банка на один из крупных банков.

Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре "Українських Новин" сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Мы думаем о потенциальной возможности возложить роль клирингового банка на один из банков. Это точно не функция Национального банка и НБУ не будет на себя эту функцию брать", - сказала она.

Рожкова сообщила, что сейчас ведутся переговоры с одним из крупных банков для возложения функции клиринга.

"Создавать мы ничего не будем, это нужно какой-то крупный банк наградить этой функцией", - добавила она.

Кроме того, замглавы НБУ обратила внимание, что понимает обеспокоенность банков тем, что Deutsche Bank отключил счета украинских клиентов, однако это не несет серьезной угрозы банковской системе и национальной безопасности.

"По нашим данным, на банки, которые не имеют прямых корсчетов приходится около 8% от экспортно-импортных контрактов. Это немного", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, с июня Deutsche Bank решил закрыть корреспондентские счета украинских клиентов.