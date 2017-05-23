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ЕС опубликовал решение о предоставлении Украине безвизового режима
Европейский Союз опубликовал решение о предоставлении Украине безвизового режима.
Документ размещен на сайте Официального журнала ЕС, передают Українські Новини.
Фактически безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.
Одновременно вступит в силу механизм приостановки действия безвизового режима.
Как сообщали Українські Новини, 17 мая Президент Европейского парламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о предоставлении безвизового режима для граждан Украины.
11 мая Совет ЕС утвердил предоставление безвизового режима для Украины.
6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление безвизового режима для Украины.
26 апреля комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил включение Украины в перечень третьих стран, не нуждающихся в визах.
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