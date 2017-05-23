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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС опубликовал решение о предоставлении Украине безвизового режима

11:47 22.05.2017 |

Политика, Мир

 

Европейский Союз опубликовал решение о предоставлении Украине безвизового режима.

Документ размещен на сайте Официального журнала ЕС, передают Українські Новини.

Фактически безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации - ориентировочно 11 июня.

Одновременно вступит в силу механизм приостановки действия безвизового режима.

Как сообщали Українські Новини, 17 мая Президент Европейского парламента Антонио Таяни и министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о предоставлении безвизового режима для граждан Украины.

11 мая Совет ЕС утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление безвизового режима для Украины.

26 апреля комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил включение Украины в перечень третьих стран, не нуждающихся в визах.
По материалам: Українські Новини
 

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