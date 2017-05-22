Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию вокруг войны на Донбассе. Сегодня мы проанализируем ситуацию с боевыми действиями по всей линии фронта за последние несколько дней. Итак, традиционно - с севера на юг:

Трасса "Бахмутка"

Для начала напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блокпостов.

Традиционно наиболее горячим участком "Бахмутки" является ее западная окраина, где сосредоточен целый ряд относительно крупных городов. Традиционно поступают сообщения о боях вблизи Калинового. Бои с использованием различных видов вооружения: от стрелкового оружия до реактивной артиллерии и бронетехники.

Что касается подконтрольных Киеву городов, то в пятницу поздно вечером террористы обстреляли опорные пункты сил АТО возле Троицкого из РСЗО "Град", 152-мм и 122-мм артиллерийских систем. Также из ствольной артиллерии калибра 122-мм сепаратисты били по украинским позициям в районе Новоалександровки, из 120-мм и 82-мм минометов - близи Новозвановки и Попасной. Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции ВСУ возле Валуйского, Крымского и Станицы Луганской.

В субботу, 20 мая, двум мощным артобстрелам подверглись украинские позиции в Попаснянском районе. Огонь велся из орудий калибром 152-мм, развернутых в Стаханове - здесь было выпущено 22 снаряда. Используя 120-мм минометы, боевики неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Из минометов меньшего калибра, а именно 82-мм, также из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов, противник бил по украинским защитникам возле Крымского. Кроме этого, в субботу враг открывал огонь в Станично-Луганском районе.

В воскресенье боевики из 82-мм минометов обстреляли один из опорных пунктов украинских защитников вблизи Новоалександровки, неподалеку Крымского били из автоматических станковых гранатометов, а из стрелкового оружия - возле населенного пункта Нижнетеплое.

Светлодарская дуга

На Светлодарской дуге незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82-мм, станкового противотанкового гранатомета, БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского.

Что касается боев на так называемом Светлодарско-Дебальцевском плацдарме, то пока информации об этом нет. Поэтому, или там затишье, или обе стороны предпочитают не разглашать истинного положения вещей.

Донецк

Что касается Донецка, то здесь бои между ВСУ и российско-террористическими войсками происходят преимущественно на линии ДАП - Спартак - ЯБП, что уже стало традицией.

Наиболее интенсивный минометный обстрел произошел в субботу в Верхнеторецком - из минометов различных калибров, вооружения БМП и легкого стрелкового вооружения. Также из 120-мм минометов противник по меньшей мере дважды бил по украинским защитникам, которые держат оборону возле Невельского. Кроме этого, следует отметить, что возобновились боевые действия в Донецком аэропорту.

Из автоматических станковых гранатометов враг обстреливал опорные пункты ВСУ возле Песков. В ответ ВСУ осуществили артиллерийский обстрел позиций террористов в Спартаке, чем вызвали нешуточную панику в рядах боевиков.

Кроме этого пользователи соцсетей с временно оккупированной территории сообщают о боях на территории Донецка. Точнее, на западных его окраинах - в районе Трудовских. Однако, ведут ли их ВСУ против террористов, или это междоусобные разборки боевиков - неизвестно.

Авдеевка

Самая неспокойная ситуация, как и раньше, была под Авдеевкой - в ее восточном и южном пригородах. Здесь боевики традиционно обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В субботу там произошло 9 вражеских обстрелов, что является рекордным количеством по всем районам проведения АТО за этот день. Враг стрелял почти непрестанно с 2-х часов ночи до 23-х часов вечера. При этом, террористы активно применяли тяжелое вооружение как в светлое, так и в темное время суток. В течение субботы по нашим позициям в районе Авдеевки было выпущено около 110 мин и снарядов.

Огонь в основном велся с восточного и юго-восточного направлений и продолжился в воскресенье.

Приазовье

В Приазовье, как и ранее, в основном противник нарушал "режим тишины" в темное время суток. В пятницу вечером сепаратисты из 120 мм минометов обстреливали украинские позиции в Широкино и Гнутово. Опорные пункты возле Широкино и Бердянского были обстреляны из 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям сил АТО вблизи Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов.

В субботу же противник из 120-мм минометов обстреливал опорные пункты ВСУ в районе Павлополя, Водяного и Широкино. Из минометов калибра 82 мм враг несколько раз вел огонь по позициям сил АТО возле Красногоровки. Кроме этого, по этим же населенным пунктам бандиты систематически били из гранатометов и стрелкового оружия.

В воскресенье пророссийские вооруженные бандформирования обстреливали позиции ВСУ в районе Широкино, Водяного, Чермалика, Гнутово и Новотроицкого из гранатометов различных модификаций. А неподалеку Лебединского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Однако, несмотря на уменьшение общего количества вооруженных инцидентов, ситуация в Приазовье остается напряженной.

Что касается потерь, то за выходные в результате боевых действий ранены одиннадцать украинских военных, однако никто не погиб.

В целом же штаб АТО утверждает, что ситуация вдоль всей линии разграничения находится под полным контролем подразделений ВСУ. Однако, учитывая опыт огневой активности пророссийских бандформирований, ситуация может измениться в любой день. И прошедшая неделя четко это продемонстрировала, когда террористы несколько раз пытались прорвать линию фронта.