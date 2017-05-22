Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Несмотря на относительное затишье на этих выходных (количество дневных обстрелов по данным штаба АТО не превышало 40, погибших к счастью не было) на фронте ситуация остается непростой.

Как с нашей стороны, так и со стороны боевиков на фоне обстрелов прифронтовых территорий продолжается перебазирование тактических групп. Причем как на луганском, так и донецком направлениях. Традиционно "горячо" в районе Светлодарской дуги, Бахмутской трассы и под Мариуполем.

Очень сложная в тактическом отношении ситуация для нашей группировки в районе Донецка. Несмотря на успехи в удержании и продвижении в районе Авдеевской промзоны, противник серьезно (территориально - на несколько сот метров) вклинился в нашу оборону в районе Красногоровки, заняв "серую зону" в направлении Невельского. Именно тут, а не в районе Спартака, как поспешили сообщить некоторые СМИ. Причем "волна зрады" была настолько плотная, что даже Министерству обороны Украины пришлось выступать с соответствующим заявлением. Причем оно носило двойственный характер - с одной стороны подтвердили, что продвижение противника в районе Спартака нет, с другой стороны о других участках противостояния не было сказано ни слова.

Продолжается активная фаза "малой войны" - буквально на днях в СМИ из соцсетей попали фотографии уничтоженного в районе села Сентяковка (бывшее название Фрунзе, Луганской области) еще 29 апреля грузового "Урала" боевиков. Из 12 боевиков бывшего батальона "Призрак", которые находились в машине, погибло шесть (кто-то сразу, кто-то уже в больнице от полученных ранений).

Интересно, что в этот день о "подрыве на своей мине" сообщало лишь ГУР Минобороны, что снова ставит вопрос об адекватности информации, которую дает это ведомство в социальных сетях. Дело в том, что в последнее время очень многие военные обозреватели крайне скептически относились к сообщениям данной структуры. На сегодня известны и обстоятельства таких катастрофических для боевиков потерь - это была спланированная засада спецназовцев 8-го полка ССО. По всей видимости, у наших спецов были четкие разведданные о дате и времени ротации, что позволило эффективно отработать управляемой противотанковой ракетой. По сообщениям боевиков ими впоследствии была найдена позиция, откуда был произведен выстрел и один не сработавший ПТУР.

Вообще в последние дни крайне много сообщений "с той стороны", что наши военные действуют крайне эффективно, имея четкие разведывательные данные. Является ли это признанием усиления наших сил специальных операций или результатом более плотного сотрудничества с западными союзниками на сегодня непонятно. А то, что американские высотные дроны регулярно "щупают" линию соприкосновения, а канадцы предоставляют спутниковые данные, ни для кого не секрет.

Однако же "луганские" во главе с Плотницким для того, чтобы как-то оправдаться за достаточно большие потери последнего времени, разыграли очередной спектакль для местных и российских СМИ с задержанием "руководителя диверсионно-разведывательной группы СБУ". Правда, сценарий поменять поленились и снова фигурирует как ставший им костью в горле 8 полк спецназначения сил специальных операций ВСУ, так и "ликвидация офицеров ЛНР" (которых группа успела уничтожить целых два).

Важным моментом именно в этом задержании стала озвученная "задача" диверсантов - "диверсанты с использованием агентурной сети спецслужб Украины собирались создать очаги нестабильности на предприятиях". Таким образом, был вброшен важный месседж для внутреннего потребителя - социальное напряжение на национализированных украинских предприятиях это не что иное, как диверсия украинских спецслужб. Очевидно, что власти недореспублики таким образом в ближайшее время попытаются переложить ответственность за неработающие предприятия и сотни безработных на Украину. Схема не нова, сработает ли в этот раз непонятно, ведь многим даже в оккупации под психологическим прессингом пропаганды становится ясно, зачем создавалась "народная республика".

Вне Донбасса продолжается усиление ВСУ - Президент лично презентовал отправку в десантные части новой партии танков Т-80. Однако это только вершина айсберга - усиление идет по очень многим направлениям.

Так почти не замеченной для широкой публики прошла случайная (?) фотография xодового макета самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", сделанная на дороге Харьков - Днепр. Машина с колесной формулой 10х10 разработана и построена ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" с использованием как агрегатов автомобилей КрАЗ, так и импортных комплектующих. Самоходная пусковая установка предполагается для размещения двух транспортно-пусковых контейнеров с баллистическими ракетами ОТРК "Гром-2".

Первый снимок данного ходового макета на этапе сборки на ХКБМ был опубликован в заводской газете "Конструктор" конструкторского бюро "Южное" в августе 2016 года.

Стоит напомнить, разработка ОТРК "Гром-2" ведется "КБ "Южное" (Днепропетровск) совместно с ГП "НПО "Павлоградский химический завод" с 2013 года. Причем комплекс создается сразу в двух вариантах - с баллистическими ракетами с дальностью стрельбы до 250-300 км и до 450-500 км. Фактически работы осуществляются в интересах и на деньги Саудовской Аравии, заключившей соответствующий контракт в начале 2015 года, со сроком готовности комплекса в 2018 году.

Так что несмотря на то, что в Сети постоянно разгоняются "волны зрады", процесс реформирования вооруженных идет постоянно. А наши военные по-прежнему владеют инициативой на Донбассе. Когда и как будет реализовано преимущество - вопрос только к политикам.