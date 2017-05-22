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Старшая сестра. На что Меркель жаловалась Порошенко
08:14 22.05.2017 |
На Украину больше не давят - в том смысле, в котором это происходило ранее: призывая что-либо сдать, дабы умилостивить агрессора.
Поездки украинского лидера в Германию в определенной степени можно назвать рутинными - нынешний визит является одиннадцатым за время президентства и третьим в текущем году. Похоже, Петру Порошенко необходимо было пообщаться с Ангелой Меркель перед встречей "Большой семерки" и саммитом НАТО, на которых впервые Соединенные Штаты будет представлять Дональд Трамп.
Хаос в Вашингтоне, посеянный последними разоблачениями в ходе "русского скандала", несмотря на фантастические суммы контрактов между США и Саудовской Аравии (кроме сумм, это вполне привычное взаимодействие) объективно ставит Германию на первое место в "Большой семерке", играющей большую роль в политике санкций. Опасения европейцев как в Берлине, так и в Киеве - теперь, после победы "евроглобалистов" во Франции, Европу вновь можно считать единым целым - вполне обоснованы. Ведь Трамп, как выяснилось, расценивает увольнение Джеймса Коми не как начало конца собственного президентства, а как крупный успех, который расчищает путь для объятий с Путиным. Мало ли что он скажет на встрече лидеров G7 на Сицилии и на саммите НАТО в Брюсселе - даже чиновники аппарата НАТО пытаются сократить тексты выступлений, чтобы не потерять внимание американского президента.
В этом смысле интересно, что в Берлине президент Порошенко также встретился с бывшим генеральным секретарем НАТО, а ныне его собственным внештатным советником Андерсом Фог Расмуссеном. Возможно, в Берлине эта встреча произошла именно потому, что от Берлина в любом случае и будет зависеть любое будущее расширение НАТО на Восток (США и так, как правило, поддерживали эту идею, указывая в 2008-2013 гг. на необходимость национального консенсуса). Впрочем, с учетом продолжающихся боевых действий (любопытно, что Ангела Меркель указала на этот факт, оценивая, так сказать, выполнение Минских соглашений) повестка приглашения к членству в НАТО, видимо, не является "горящим вопросом". В Берлине говорили о безопасности, о реформах, о встрече в "нормандском формате" (а ведь Францию в нем теперь будет представлять Эммануэль Макрон, рассматривающий Путина как человека, пытавшегося помешать ему стать французским лидером).
Можно считать достижением, что на Украину больше не давят - в том смысле, в котором это происходило ранее: призывая что-либо сдать, дабы умилостивить агрессора. Если бы что-то такое звучало, то уже было бы известно. Да и Порошенко говорит, что между нашими странами достигнут наиболее высокий уровень доверия в истории, а Меркель - что политическое урегулирование на востоке может наступить только после полноценного прекращения огня. А его нет и, разумеется, не будет - до падения путинского режима.
Германский канцлер должна была рассказать Порошенко о результатах своих недавних встреч с Путиным и Макроном. При этом надо понимать, что каких-либо содержательных изменений ожидать не приходится. Путин продолжает обитать в параллельном мире, а вывести его оттуда может только ужесточение санкций и масштабное предоставление Украине современных систем вооружений. Мелкие сдвижения ситуации, конечно, происходят, в том числе и на востоке, и в Крыму. РФ продолжает медленно деградировать, ее переговорная сила существенно сократилась, но боязливое нежелание поставить вопрос ребром все время подводит политических лидеров демократических стран. Поэтому более практичным представляется вспомнить, что изменилось в украинско-германских отношениях с конца 2013 г. (ведь не стоит забывать, как неустанно обрабатывали германские руководители Виктора Януковича, необходимо отдать им должное).
Так, в прошлом году двусторонняя торговля впервые за три года сменила тренд и начала расти, а сальдо, разумеется, в пользу Германии (германский импорт в Украину превышает украинский экспорт в Германию втрое). Начало возвращаться доверие инвесторов, а их вклад в экономику Украины (12%) примерно соответствует объему ежегодного импорта. Фактически главный конкурент Берлина в сфере прямых иностранных инвестиций в Украину - Гаага (отсюда, отчасти, и голландские интриги вокруг соглашения о зоне свободной торговли, к которым, к ее чести, не стала прибегать Германия).
Чрезвычайно важно и то, что Германия не только является основным лоббистом институционального кредитования и донорской помощи, которые Украина получает от ЕС, но и сама создала аналогичную программу. По разным данным, поскольку считать можно в соответствии с отличающимися методиками - за два последних года Украина получила подобного финансирования не менее $700 млн, а гуманитарной помощи так и вообще "без счету".
В широком смысле магистральное социально-экономическое развитие Украины (собственно, это касается всей Европы) в ближайшие годы будет зависеть от немецкого камертона. В эту же канву хорошо ложится и очевидное с 2013 г. желание Вашингтона переложить основную часть ответственности за "украинский вопрос" на Берлин. Насколько этот курс сегодня модифицируется в связи со сменой власти в США - сказать непросто, просто в силу непредсказуемости действующей администрации. Но сама по себе ее туманная перспектива делает позицию Берлина еще более важной. Разумеется, о чем говорили Меркель и Порошенко за закрытыми дверями, знают только они - однако германский канцлер отметила прогресс Украины в деле реформирования и призвала обеспечить и дальнейшие успехи в этой сфере.
Киеву следует, по-видимому, воспользоваться и складывающейся ситуацией охлаждения между США и ЕС в НАТО, поскольку (если воспринимать всерьез заявления нового министра обороны Франции Сильви Гулар) на этом фоне будет крепнуть и франко-германское оборонное сотрудничество. Причем, учитывая то, что ранее стало известно о состоянии германских вооруженных сил, такое сотрудничество, в условиях зигзагообразной риторики Вашингтона, больше нужно как раз Германии. А если не брать в расчет сирийскую войну, участие в которой собственно европейских контингентов является крайне ограниченным, то единственной точкой приложения такого оборонного сотрудничества европейских тяжеловесов (в некой форме) может быть только зона АТО на востоке Украины. Что опять-таки возвращает дискуссию к состоянию, в котором находятся Минские соглашения, которые по ряду причин Берлину дороги, а оно выглядит довольно жалким.
На эту тему прямо высказывается, к примеру, уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер (DW). По его словам, важнейшая цель Германии - прекратить кровопролитие, "чтобы оружие смолкло". И рингтон "режим прекращения огня нарушают обе стороны" в высказываниях г-на Эрлера все же звучит. Но его громкость несравнима с 2015-2016 гг., когда делались некие неявные намеки на то, что мира необходимо достичь "любой ценой". Очевидно, впрочем, то, что до выборов Берлин не будет и заикаться об ужесточении санкций, кроме того, неясно, найдет ли подобная идея понимание в Вашингтоне. Причем тот же Эрлер подтвердил, что американцев устраивает нынешнее положение вещей в аспекте дипломатической конструкции, которая сложилась вокруг конфликта на Донбассе. К сожалению, следует сказать - она, вероятно, устраивает и Москву, и Берлин. Плохо, конечно, что стреляют, но вроде и не наступают, значит, так тому и быть. По крайней мере, такой вывод можно сделать из откровений правительственного уполномоченного - правда, Гернот Эрлер вряд ли может сказать что-то другое, поскольку годами занимается именно что отношениями с РФ.
Поэтому обратить внимание необходимо на другие нюансы - критика поправки к закону об электронных декларациях госслужащих (к счастью, украинская власть от нее все-таки отказалась), необходимость плотнее работать с Германией информационно, в частности в вопросе, касающемся российских социальных сетей. Но в принципе каких-то острых выпадов или ультимативных пожеланий, исходя из официальной риторики, окружающей визит украинского лидера в Германии, не прозвучало.
Это тем более важно, что серия земельных выборов, всегда предваряющих в Германии федеральные, демонстрирует не просто восстановление позиций Ангелы Меркель, но и, как представляется, указывает на высокую вероятность ее четвертого срока в кресле канцлера. Это значит, что Киеву еще долго - и это к лучшему - придется иметь дело именно с ней (даже притом что Мартин Шульц во главе сегодняшней СДПГ - далеко не худший вариант, поскольку в сантиментах по отношению к Москве не замечен). Поскольку в ближайшее время каких-либо сдвигов на восточном фронте не предвидится (о чем, предваряя визит Порошенко в Германию, сделал симптоматическое заявление министр обороны Степан Полторак), то вряд ли произойдут и какие-либо кардинальные изменения в климате украинско-германских отношений.
Что же касается безопасности в охваченном российской агрессией регионе, о которой мечтает федеральный канцлер, вряд ли она зависит от Киева, который и так делает все, что объективно может для защиты своих граждан от вылазок наемников Владимира Путина. Есть, правда, и кое-что еще. Нельзя надеяться только на то, что постоянная деградация германо-российских отношений (а она неизбежно продолжится, поскольку поражения в Нидерландах и Франции вряд ли остановят диверсионную деятельность Кремля в Европе) будет пропорционально означать улучшение отношений украинско-германских. Для их развития и динамики Украине - в каких бы тяжелых обстоятельствах она ни находилась - придется делать заметные и глубокие успехи в сфере приближения к европейским правовым и социально-экономическим стандартам.
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