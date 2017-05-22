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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия налаживает торговлю с КНДР, несмотря на санкции

 Глава МИД РФ Сергей Лавров и член президиума политбюро ЦК ТПК Чхвэ Рён Хэ, ноябрь 2014 года

Несмотря на попытки ООН при помощи санкций заставить руководство КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы, Москва расширяет сотрудничество с Пхеньяном. В первом квартале 2017 года товарооборот между Россией и Северной Кореей увеличился более чем на 85 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ, с января по март товарооборот между обеими странами составил около 32 млн долларов. Львиная доля российских поставок в Северную Корею приходится на энергоносители. В частности, Москва экспортировала в КНДР каменный уголь на 22 млн долларов, бурый уголь - на 4,7 млн и нефть - на 1,2 млн долларов.

В абсолютных единицах это означает, что Россия поставила Пхеньяну около 4000 тонн нефти. Впрочем, этот объем даже близко не покрывает потребности Северной Кореи. В этом отношении Пхеньян по-прежнему полностью зависит от Китая: в 2015 году закупки китайской нефти КНДР составили 500 тысяч тонн.

Стоит отметить, что продавать Пхеньяну сырую нефть не запрещено - санкции ООН распространяются лишь на авиатопливо, за исключением государственной северокорейской авиакомпании Air Koryo. В свою очередь экспорт КНДР в Россию за указанный период составил всего 420 тысяч долларов. В основном это продукты химической промышленности и, что любопытно, духовые музыкальные инструменты.

Торговля между КНДР и Китаем снижается

Тем временем товарооборот между Северной Кореей и Китаем, который давно является важнейшим экономическим партнером Пхеньяна, стремительно снижается. 19 февраля Пекин запретил ввоз угля из КНДР. Как отмечалось в заявлении китайских властей, это решение было принято в свете реализации санкций Совбеза ООН против Пхеньяна.

В то же время соответствующая резолюция Совбеза разрешает импорт северокорейского угля - при условии, что его закупают исключительно в гуманитарных целях, для поддержания уровня жизни населения КНДР, а полученные средства не используются для разработки ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

До сих пор Китай использовал эту формулировку, чтобы спокойно продолжать торговлю с Северной Кореей. Теперь же ситуация изменилась. В марте объем экспорта северокорейского угля в Китай упал до отметки в 6342 тонны - это при том, что еще в январе этот показатель достигал 1,44 млн тонн, за которые КНДР выручила 126 млн долларов. Пекин также прекратил поставки в Северную Корею нефти, которые имеют для нее огромное значение. Таким образом Китай демонстрирует свое недовольство тем, что КНДР продолжает испытания баллистических ракет.

Планы Кремля

Освободившуюся нишу, не исключено, хочет занять Россия. Президент РФ Владимир Путин осудил последние ракетные испытания Пхеньяна, но в то же время выступил за возобновление переговоров с КНДР. "И ядерные, и ракетные испытания (Пхеньяна. - Ред.) мы считаем неприемлемыми, но нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем", - заявил Путин.

Эксперт в области международных отношений, доцент токийского отделения Темпльского университета Джеймс Браун считает, что в основе торговли между Россией и КНДР, помимо прочего, лежат и экономические интересы. Однако действия Кремля продиктованы главным образом геополитическими соображениями, уверен Браун.

"Изоляция Северной Кореи вызывает у российской стороны серьезное беспокойство. Кремль считает это опасным, особенно учитывая конфронтационный курс США, - поясняет Браун. - В Москве полагают, что давление на КНДР не только не принесло желаемого результата, но и спровоцировало реакцию Пхеньяна, который чувствует себя в опасности. Поэтому вместо изоляции, которая оказалась неэффективной, Россия предлагает вернуться к диалогу с КНДР".

Паромное сообщение между КНДР и Россией

О сближении Пхеньяна и Москвы свидетельствует и открытие 17 мая паромного сообщения между северокорейским портом Раджин и Владивостоком. Тот же паром в прошлом курсировал между КНДР и японским портом Ниигата, но в 2006 году, после испытания Пхеньяном баллистической ракеты, Токио запретил северокорейским судам заходить в японские порты.

Стоит отметить, что еще в 2012 году Россия заявила о списании 90 процентов долга КНДР, составлявшего 11 млрд долларов. Оставшаяся часть - более 1 млрд долларов - должна быть использована по схеме "долг в обмен на помощь" при реализации совместных проектов в Северной Корее.

Кроме того, российские инвесторы планировали в течение 20 лет вложить 25 млрд долларов в модернизацию железнодорожной сети КНДР, а также профинансировать ряд других инфраструктурных проектов.

В 2014 году Москва и Пхеньян уже реализовали крупный совместный проект, предусматривавший создание грузового терминала в незамерзающем порту Раджин, через который экспортируется российский уголь. К 2020 году РФ ставит своей целью увеличить объем товарооборота с КНДР почти в десять раз - до 1 млрд долларов.
По материалам: Deutsche Welle
 

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