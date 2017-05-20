В последний день уплаты квартального налога на прибыль экспортеры залили межбанк долларом

Неделя на межбанке завершилась снижением курса доллара на 3 копейки: 19 мая рынок закрылся в рамках 26,35-26,37 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В последний день уплаты квартального налога на прибыль экспортеры снова завалили торги валютой: объем долларовых продаж вырос со вчерашних $261,72 млн. до $338,02 млн. И предоставили Нацбанку шанс скупиться и пополнить золотовалютные резервы. Однако слабая организация нацбанковцами аукциона (чиновники заранее не разъяснили, что торговля будет на новой площадке), вылилась в меньшее количество банков-участников на начальном этапе.

«Торги на межбанке в пятницу открывались котировками 26,37-26,38 грн./$. Избыточное предложение валюты Нацбанк решил изъять с рынка с помощью валютного аукциона, который впервые в истории проводился через торговую систему Bloomberg. На наш взгляд, место проведения сегодняшнего аукциона могло сыграть определенную роль в том, что после объявления аукциона гривна продолжила укрепление к 26,35-26,36 грн./$, поскольку не все участники рынка сразу узнали о проводимой через Bloomberg валютной интервенции. Сам по себе аукцион способствовал коррекции курса к 26,36-26,37 грн./$. Финишировали межбанковские торги в диапазоне 26,35-26,37 грн./$», - рассказал Верхградский.

По словам директора казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного, валютная цена сегодня формировалась двумя факторами: нацбанковским аукционом и выплатами по налогу на прибыль. К новому сезону платежей предприятия готовятся очень вяло.

«Основной источник повышенного валютного предложения - уплата квартального налога на прибыль. Доля валютных продаж, связанных с бюджетно-налоговым периодом конца месяца, пока что невелика», - заверил Станислав Верхградский.

На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы на курс валют.

«Вряд ли мы можем рассчитывать на увеличение спроса на доллар с понедельник. Потому, думаю, что валютный курс продолжит свое снижение», - сказал Олег Куринной.

Он считает, что новая неделя на межбанке начнется в рамках 26,35-26,38 грн./$, а к пятнице цена безналичного доллара провалиться к 26,20-26,25 грн./$.

Менее оптимистично настроен Станислав Верхградский.

«В начале следующей недели продавцы валюты, возможно, возьмут паузу, в результате чего допускаем незначительный отскок котировок. Во второй половине предстоящей недели начнется подготовка к завершению месяца, тренд на снижение курса доллара продолжится. Увеличение спроса на валюту не ожидаем», - отметил он, спрогнозировав начала торгов в понедельник в рамках 26,35-26,40 грн./$.

Наличный курс доллара будет двигаться вслед за межбанком - пропорционально его котировкам.

19 мая цена наличного доллара в банках упала на 3 копейки: минимальный курс продажи валюты людям достиг 26,28 грн./$ (его предложил Банк сбережений и инвестиций). Прибавилось предложений в рамках 26,30-26,45 грн./$: банк «Аркада», банк «Глобус», БТА Банк, Банк Конкорд, Юнекс Банк.

Правда, многие крупные банки продолжали продавать населению валюту в рамках 26,50-26,55 грн./$: Приватбанк, ПУМБ, Ощадбанк.

Выкупали доллара у людей в рамках 26,0-26,28 грн./$.

На черном рынке также произошло небольшое снижение долларовых расценок. Там день начинался в рамках 26,26-26,34 грн./$, а завершился на 26,26-26,31 грн./$.