ЕС: блокировка соцсетей это вопрос нацбезопасности, но не забывайте о свободе слова

Европейский союз определил свою позицию по вопросу блокирования соцсетей и введения санкций против IT-компаний.

Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в Украине в ответ на запрос "Европейской правды".

"Мы знаем о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать ряд российских онлайн-сервисов, включая популярные социальные медиа-платформы в Украине, в рамках ограничительных мер, принятых Украиной", - заявил в комментарии ЕП Юргис Вильчинскас, руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС.

Он также подчеркнул, что Евросоюз "слышал публичные заявления украинских властей, что решение было принято исходя из интересов национальной информационной безопасности и что за последние месяцы Украина стала объектом многочисленных кибератак и дезинформационных кампаний".

"Мы признаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства", - подчеркнул представитель ЕС.

В то же время он добавил, что этих аргументов недостаточно.

"Тем не менее, мы ожидаем, что власть должна гарантировать, что ограничительные меры, принятые по соображениям нацбезопасности, не имеют негативного влияния на фундаментальное право на свободу выражения мнения", - подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел Павел Климкин проинформировал комитет министров Совета Европы о введении Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) запрета на российские интернет-ресурсы как ответа на их использование в гибридной войне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українські Новини.

"Министр иностранных дел Украины проинформировал коллег о принятом Советом национальной безопасности и обороны Украины решении о введении отдельных ограничительных мероприятий (санкций) в отношении российских компаний, работающих в Украине в сфере Интернет-технологий, подчеркнув, что такой шаг является ответом на использование отдельных российских интернет-ресурсов в гибридной войне, которая ведется против Украины", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в пятницу Климкин принял участие в 127-м заседании комитета министров Совета Европы на уровне глав внешнеполитических ведомств, которое состоялось в Никосии, Кипр.

В своем выступлении Климкин привлек внимание министров иностранных дел государств-членов Совета Европы к недопустимости существования на территории Европейского континента "серых зон", жители которых де-факто находятся вне защиты системы Европейской конвенции по правам человека.

Также Климкин отметил, что оккупированные территории Донбасса и аннексированный Россией Крым сейчас являются наиболее "горячими" "серыми зонами".

Климкин отметил важность принятия 3 мая комитетом министров Совета Европы решения по ситуации в Крыму и подчеркнул, что это решение должно служить Совету Европы указателем на пути восстановления всех нарушенных прав человека на территории полуострова, а также является еще одним шагом к его деоккупации.

Кроме того, Климкин поблагодарил Совет Европы за масштабную программу по содействию реформам в Украине, которая реализуется при непосредственной и весомой поддержке Европейского Союза.