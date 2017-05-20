Высший спецсуд остановил выполнение решения суда о взыскании с ОПЗ $193 млн долга перед Ostchem - ФГИ

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел остановил выполнение решения Южненского городской суда Одесской области о взыскании с "Одесского припортового завода" $193 млн в пользу компании Ostchem Дмитрия Фирташа, сообщается на сайте Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

"Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим определением от 17 мая принял в производство кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед компанией Ostchem. Кроме того, указанным определением Высший специализированный суд остановил выполнение определения Южненского городской суда Одесской области", - указано в сообщении.

Как сообщалось, Южный городской суд Одесской области определением от 6 марта 2017 года удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины частичного арбитражного решения Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 по делу о взыскании с ОПЗ в пользу Ostchem $193,26 млн основного долга и $57,98 млн начисленной пени. Этот вердикт затем подтвердил Апелляционный суд Одесской области.

ФГИ подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 13 мая 2017 года.

