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Луценко: подготовлены представления в Раду о снятии неприкосновенности с нардепов Бобова, Дейдея и Лозового
16:34 19.05.2017 |
Генпрокуратура Украины подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова (группа "Видродження"), Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Андрея Лозового (фракция "Радикальной партии"), сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим 1 УК Украины),
Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим 2 УК Украины)", - написал он в своей странице в Фейсбук в пятницу.
Ст.212 Уголовного кодекса Украины - "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 УК - "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 УК- "Незаконное обогащение".
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