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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биатлон по-натовски. Почему предпоследнее место в Tank Challenge — это победа

15:19 19.05.2017 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Реальное превращение украинской армии в европейскую требует многочисленных усилий от всех причастных.

И одним из моментов является интеграция в общеевропейские оборонные структуры. У нас много говорят о стандартах НАТО применительно к технике и вооружению, однако есть еще один немаловажный момент - участие в совместных учениях и соревнованиях.

И если в учениях наши военные участвуют давно, то уровень привлечения именно к соревнованиям до нынешнего года был минимальным. И вот в мае украинская команда приняла участие в международных танковых соревнованиях стран НАТО Strong Europe Tank Challenge 2017 на германском полигоне Графенвер (Бавария).

Это основное наравне с Canadian Army Trophy представительное соревнование, участие в котором весьма престижно для любой страны. А тем более важно для нашей, ведущей войну с Россией, пытающейся перестраиваться под западные стандарты и, наконец, одной из стран мира, которая обладает полным циклом производства танков.

 

К 7 мая в Германию отправилась наша команда в составе танкового взвода по штату, принятому в армиях стран НАТО, - четыре основных танка и один запасной. Кроме танкистов, в нее вошли представители Харьковского бронетанкового завода, медики, экипаж ремонтно-эвакуационной машины.

С выбором экипажей проблем перед Министерством обороны Украины не стояло - выставили победителя недавних общевойсковых испытаний из состава 14-й отдельной механизированной бригады. Возглавил взвод капитан Роман Багаев. Выпускник Кременчугского лицея с усиленной военно-физической подготовкой, он в армии с 2013 г. Воевал на Донбассе в составе 51-й механизированной бригады, воевал под Саур-могилой, защищал Марьинку.

А вот с выбором техники вопрос стоял достаточно остро - в короткий срок переучить пять экипажей, например, на штатный "Булат" 1-й отдельной танковой бригады было невозможно. Поэтому принято неоднозначное решение - выставить достаточно устаревшие Т-64БВ. Правда, в модернизированном варианте. Так, на каждую боевую машину были установлены тепловизионные приборы наблюдения украинского производства (изготовлены на предприятиях "Тримен-Украина" и UaRpa) для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. Приборы командира и наводчика интегрированы в систему управления огнем, обеспечивая обнаружение, распознавание и уничтожение противника на расстоянии более 1,5 км.

 

Кроме того, были установлены системы спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация" и новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ".

Противники нашей команде достались весьма достойные. Австрия, Германия и Польша выставили "Леопарды" разных модификаций, США - знаменитый "Абрамс" и наконец Франция - крайне дорогой с совершенной системой управления огнем "Леклерк".

С 7 по 12 мая экипажи соревновались в восьми упражнениях: боевая стрельба взвода в наступлении и обороне; стрельба из личного оружия танковых экипажей (пистолетов); разведка целей, целеуказание поддерживающей артиллерии; вождение танков с преодолением препятствий; первая помощь и эвакуация раненых; защита от оружия массового поражения; сращивание порванной гусеницы и эвакуация поврежденного танка; преодоление членами экипажей специализированной полосы препятствий.

Не описывая перепитии каждого дня, сразу скажем о результате: первое место заняли австрийцы на "Леопарде 2A4", второе - немцы на "Леопарде 2A6", третье - американцы на "Абрамсе M1A2 SEP". Нашей команде досталось пятое место, последнее место - полякам на "Леопарде 2A5".

Понятно, что сразу в наших (?) СМИ покатилась волна зрады, которая касалась прежде всего решения послать команду на Т-64БВ, который якобы уже на старте проигрывал своим соперникам, так как "старый" и "не эффективный". Однако позволим себе вписать несколько штрихов для понимания всей ситуации.

 

Итак, наша команда участвовала в подобных соревнованиях первый раз и готовилась еще по советским стандартам 30-летней давности. Для сравнения: в нашем общеармейском соревновании были такие номинации: летний военный биатлон, снайперская и фланговая стрельба из танков, стрельба на дальнее расстояние и танковая карусель.

Как видим, биатлон больше зрелищный, а европейцы и американцы настроены на более практичные вещи - эвакуация раненых, ремонт танка на поле боя. А генералы советской закалки ориентировались на советские (и российские) соревнования и акцентировали внимание на стрельбе и вождении. Уйма времени была потрачена на ночные стрельбы, которые на соревнованиях вообще не пригодились.

Очень резко сказалась и разница в подходах. Взять ту же стрельбу из личного оружия. Если в западных армиях стандартно оружием танкового экипажа является пистолет, то у нас традиционно "короткий" автомат АКС-74У. И еще - если европейцы штатно отрабатывают целеуказание поддерживающей артиллерии, то у нас этим занимаются "специально обученные люди" - разведвзвод. То есть наши танкисты имели весьма отдаленное представление о такой специфической дисциплине и, естественно, потеряли драгоценные очки.

Не все просто прошло и на основных этапах. Во время боевых стрельб наше поле с мишенями загорелось, и пять из них не были засчитаны. Были проблемы и у других команд, но для нас они оказались роковыми и отправили вниз списка.

Поэтому первый опыт выступления наших танкистов в соревнованиях такого уровня против экипажей на технике, которая на голову превосходит нашу, стоит признать более чем успешным. И есть большая вероятность, что командование извлечет уроки из этого и уже на Strong Europe Tank Challenge 2018 наши результаты будут на порядок выше. Тем более, что касается именно танковых состязаний, роль человеческого фактора всегда превалирует, а с мотивацией у наших танкистов полный порядок.
 

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