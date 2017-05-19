Заявление бывшего журналиста-расследователя о том, что запрещенная указом Петра Порошенко российская 1С является украинской компанией - это нечто за пределами добра и зла.

Недавний запрет деятельности в Украине ряда российских юрлиц в очередной раз показал: в нашем политикуме хватает тех, кто готов сыграть против государства. Из принципа это делается, или за деньги - уже другой вопрос. Так, нардеп-"еврооптимист" Сергей Лещенко прямым текстом заявил, что запрещенный российский программный продукт 1С является... украинским. "Этот программный продукт принадлежит украинцам. Государственный аппарат устами СНБО пытается заявить, что 1С - это российский агрессор. Абсолютно неприемлемо, когда украинский производитель IT-услуг попадает под санкции. И, конечно, никакого российского следа вы там не найдете, а то, что произошло - или недоразумение, или сознательный шаг, чтобы просто захватить бизнес", - сообщил Лещенко.

Для того, чтобы убедиться в манипуляциях Лещенко, стоит открыть опубликованное решение СНБО и немножко поискать. Сразу наталкиваешься на ООО "1С", зарегистрированное в Москве по адресу ул. Покровская, д. 14/2. Кроме того, в списке фигурируют еще несколько фирм в Украине, которые напрямую связаны с российским 1С. С директором одного из ООО "Скайлайн Софтвер", которая зарегистрированная в Киеве по адресу ул. Героев Обороны, 8, уроженцем Ялты Вадимом Мазуром, нардеп Сергей Лещенко даже лично проводил пресс-конференцию. Стоит отметить, что эта фирма значится в Интернете, как оператор распространения программ "1С" в Украине. Другими словами, помогает заработать российской компании денег в нашем государстве. Что же касается безопасности и возможной передачи информации за рубеж - это уже вопрос к компетентным органам...

Как бы там ни было, но манипуляцией о якобы украинской 1С "правдоруб" Лещенко банально покрывает российский бизнес. Можно сколько угодно говорить, что в филиалах 1С в Украине работают наши специалисты. Но согласно такой логике и санкций против российских банков, и в частности, облюбованного Лещенко "Сбербанка России", вводить не стоит: там же работают украинцы...

О добрых отношениях Лещенко с разнообразными российскими бизнесменами слухи ходят давно. В частности, СМИ неоднократно акцентировали внимание на давней дружбе депутата с экс-российским, а ныне - украинским олигархом Константином Григоришиным. На "пленках Онищенко" в разговоре с якобы экс-нардепом Николаем Мартыненко, в частности, сообщалось о наличии компромата на Лещенко относительно перелетов нардепа за средства указанного богача.

Есть и еще один интересный аспект: Лещенко упрямо продолжает играть в Бабу Ягу, которая всегда против. Чтобы не сделала власть - хоть бы она и озолотила население страны - все равно бы он нашел, за что ее покритиковать. Зачем это ему? Видимо, рассчитывает еще долго не расставаться с мандатом. Но часто от его критики отдает антиукраинским душком. Можно вспомнить и различные сообщения нардепа в соцсетях, и комментарии журналистам в течение последних лет о том, что, мол, с такой коррупцией безвиз с Евросоюзом Украине не грозит. А сегодня он защищает российские соцсети и российскую 1 С. Как говорил известный киногерой: "Меня терзают смутные сомнения"...