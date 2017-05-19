К чему может привести обострение под Песками

Район населенного пункта Пески, что под Донецком, в последние дни становится наиболее таинственной точкой на карте боевых действий.

Несколько дней назад мы писали о попытке террористов прорваться в село Пески - ближайшему к Донецку населенному пункту, который контролируют Вооруженные силы Украины.

Было это 16 мая, когда вражеское пехотное подразделение в составе 20 человек попыталось под прикрытием огня 122-мм ствольной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов продвинуться со стороны Жабуньков. Что было дальше - до сих пор доподлинно неизвестно, потому что информация несколько раз менялась, что само по себе подрывает доверие к ней.

Сначала пресс-центр штаба АТО сообщил, что террористам удалось захватить там часть серой зоны, однако очень быстро это сообщение исчезло с официальной страницы штаба АТО в Facebook, зато появилось новое.

"Указанная информация не соответствует действительности, и была не верно изложена и освещена. Военнослужащие сил АТО ни одного метра украинской земли не отдали и не отдадут", - заявили в штабе.

На следующий день появилось немного больше информации на эту тему. Народный депутат Украины и лидер "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщил, что при попытке атаковать Пески штурмовая группа боевиков наткнулась на огневое противодействие дежурных огневых средств украинских войск, после чего остановила наступление и попыталась закрепиться в нейтральной зоне. Однако, под воздействием огня ВСУ враг вынужден был отойти на исходный рубеж.

Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Уже 18 мая начиная с 16 часов дня боевики начали долго и методично обстреливать позиции ВСУ в районе Песок. Сначала из Крутой Балки, а затем из Путиловской Рощи (улица на севере Донецка) и Спартака, параллельно обстеливая Авдеевскую "промку". Причем, как сообщают украинские волонтеры, обстрел велся не только из минометов, но и из ствольной артиллерии, типа САУ и гаубиц, а также из танка.

По сообщению тех же волонтеров, методический обстрел наших позиций с небольшими перерывами велся до поздней ночи.

Как мы все знаем, случайностей не бывает, особенно на войне. Похоже, все это - звенья одной цепи, другой конец которой тянется через Донецк в Москву. Судя по всему, российские кураторы поставили перед террористами "ДНР" новую задачу: любой ценой выбить украинцев из Песок.

Оно и не удивительно, ведь Пески остаются ближайшим к Донецку населенным пунктом, который контролируют ВСУ. До войны население Песок составляло более 2-х тысяч, по состоянию на начало января 2015-го года в поселке оставались 130 жителей, а сейчас, пожалуй, и того меньше. Однако, не в количестве населения стратегическое значение Песок, а в его географическом размещении.

Дело в том, что находятся Пески на юг от Авдеевки и на запад от Донецка, непосредственно граничат с территорией Куйбышевского района так называемой "столицы" так называемой "ДНР". С одной стороны, это создает определенное напряжение для террористов в Донецке, ведь никому не хочется держать противника буквально за воротами. А с другой, захватив Пески, боевики получат еще один удобный плацдарм для обстрела многострадальной Авдеевки.

Очевидно, именно поэтому на этом участке линии фронта после зимы, когда появилась "зеленка", боевики начали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, и укреплять их. То есть зимой, когда была лучшая просматриваемость территории, они держались чуть подальше и так часто не высовывались, а сейчас приблизились к нашим позициям и начали наглеть.

И хоть пресс-офицер штаба АТО Антон Маринович утверждает, что тактически ситуация для наших войск не изменилась, мы можем наблюдать заметное ухудшение положения. Как минимум в том, что количество обстрелов наших позиций значительно возросло. Да и последняя попытка прорыва террористов в Песках, судя по всему, была далеко не последней.

Кстати, в официальных сводках пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки ни одного упоминания об обстрелах Песков нет. Это уже давно никого не удивляет, однако, учитывая предыдущие аналогичные случаи, дает четко понять: там действительно что-то происходит, и штаб АТО еще не знает, как на это реагировать и как эту ситуацию преподнести.