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Минэнергоугля призывает конфисковывать уголь с оккупированного Донбасса
13:39 19.05.2017 |
Министерство энергетики и угольной промышленности обратилось с просьбой в Энергетическую таможню и Государственную фискальную службу конфисковывать уголь, который импортируется в Украину, но был добыт на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в парламенте заявил профильный министр Игорь Насалик.
"Мы уже сделали кардинальный шаг и направили в Государственную фискальную службу и Энергетическую таможню обращение с просьбой, чтобы при заходе на территорию Украины угольной продукции происхождением из зоны АТО, чтобы эта продукция конфисковывалась", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, после вступления в силу решения СНБО от 15 марта 2017 года был полностью остановлен грузооборот с временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей. Антрацит добывается только на этой территории, что и является причиной дефицита этого вида топлива.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что российская сторона вывозит украинский уголь из Донбасса на свою территорию и продает его под видом российского. Чтобы не допустить таких поставок, в конце апреля Минэнергоугля подало в Кабмин проект постановления о запрете импорта энергетического угля из России.
Отмечается, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 миллиона тонн, а потребность в импорте этого угля - 4,2 миллиона тонн до конца 2017 года. Подходящий для Украины уголь можно импортировать из ЮАР, США или стран Азии.
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