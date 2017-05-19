Власти Крыма хотят изымать выданные украинскими госорганами земли

Фактические власти аннексированного Крыма планируют внести изменения в федеральный конституционный закон "О принятии в РФ Республики Крым...", с тем чтобы признать недействительными права на земельные участки, которые были оформлены украинскими госорганами и теперь находятся в частной собственности с нарушением российского законодательства. Соответствующее письмо отправил фактический глава Крыма Сергей Аксенов вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, сообщает в пятницу, 19 мая, газета "Коммерсант".

Помимо этого, Аксенов предлагает внести в Госдуму отдельный федеральный закон, который позволил бы до 2021 года прекратить права собственности на участки и недвижимость в Крыму и Севастополе, если они находятся на территории общего пользования (в парках, на пляжах и т.д.), а также используются не по целевому назначению. По оценкам опрошенных "Коммерсантом" чиновников, общая стоимость таких участков составляет около 1 млрд долларов.

Ранее в апреле "Новая газета" писала о жалобах жителей Севастополя на незаконное изъятие собственности со стороны крымских чиновников, которое обосновывалось якобы незаконными решения украинских госорганов. В частности, в статье речь шла об изъятии земель, которые находятся, например, на территории заповедника. В связи с этим жители Севастополя планировали обратиться к президенту РФ и Госдуме с просьбой внести изменения в закон о вхождении Крыма в состав РФ, с тем чтобы закрепить свои права собственности, полученные при украинской власти.