Как провайдеры попрощаются с ВК и Яндекс

Если мобильные операторы Киевстар, МТС Украина (Vodafone) и Интертелеком за считанные дни заблокировали трафик с запрещенных российских сайтов, то с провайдерами домашнего интернета все не так однозначно. В сетях многих из них пока продолжает работать Вконтакте, Одноклассники, Yandex и Mail.ru.

Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко сделал сенсационное заявление. Для полного блокирования сайтов потребуется около двух лет и $1 млрд. Эта сумма кажется космической. Но с другой стороны в Украине официально работает около шести тысяч операторов и провайдеров телекоммуникаций. И почти каждому из них придется изобретать способ, чтобы мониторить запрещенные ресурсы.

LIGA.net попросила Федиенко объяснить, почему на блокировку сайтов нужно столько денег?

По его словам, для эффективного внедрения ограничений конкретных ресурсов нужны системы DPI (Deep Packet Inspection) на сетях операторов, покупающих российский трафик. Эти решения могут анализировать трафик (в том числе и с VPN и прокси-серверов) и выборочно блокировать его.

"Внедрение таких решений - это длительный процесс. Нужно разработать законодательную платформу, методики правки к законам, правила... Также остается открытым вопрос: за чей счет будет устанавливаться дорогостоящая система?", - добавляет Федиенко.

Кто уже заблокировал запрещенные сайты?

Более легкий способ

Есть альтернативный метод блокировки, который рассматривают некоторые провайдеры. Он простой и его можно внедрить очень быстро. Это блокировка ресурса по IP-адресу. Но здесь появляются риски.

Как говорит директор Датагруп Михаил Шелемба, блокировка по IP адресам - полумера, которую легко обойти. "Например, ресурс может легко поменять IP адрес. Такие изменения необходимо постоянно мониторить и корректировать "листы доступа" вручную", - подчеркивает он.

DPI-система, по его словам, - более удобное решение. Но дорогостоящее. Для Датагруп ее закупка обойдется в сотни тысяч долларов. А может и за миллион перевалит.

Разумеется, небольшие интернет-провайдеры, вряд ли его потянут. Решение "по глубокому анализу трафика" обойдется для них в десятки тысяч долларов.

"У 95% украинских провайдеров не имеется технических возможностей, чтоб поставить полноценный блок. Только что-то простое. Мы вот сегодня в днем заблокировали российские сайты, трафик упал со 100 до 0 мегабит. Но снова начал подниматься. Люди легко обходят эти ограничения", - рассказывает Игорь Мази, директор интернет-провайдера Волынские оптические сети. Он добавляет, что провайдерам по-хорошему должны были дать инструкцию, как правильно блокировать сайты. Но в НКРСИ ему ответили, что у комиссии никаких методик нет. И провайдер должен выполнять указ как считает нужным. К слову, разъясняющих инструкций ждет и провайдер Wnet.

Самый верный путь?

Интернет-провайдер ОпенСвит из Черновцов считает, что блокировку в Украине российских ресурсов могут самостоятельно сделать крупные провайдеры, у которых есть внешние каналы. Без участия маленьких операторов. "Проще будет, если крупные операторы с магистральными оптоволоконными сетями вроде Укртелекома и Датагруп заблокируют российские сайты. Маленькие к ним подключены. Если крупные смогут настроить ограничения, мне уже ничего не придется настраивать", - делится директор по развитию провайдера ОпенСвит Сергей Сичевский.

Федиенко соглашается. Логично устанавливать DPI-системы в сетях только крупных провайдеров, которые приводят трафик в Украину, то есть имеют внешние каналы. Тогда и мелкие украинские провайдеры, подключенные к каналам крупных провайдеров, будут автоматически получать "почищенный" трафик.

Разумеется. лазейки будут и тут. "Тот же региональный провайдер может "поднять" VPN на Франкфурт и продолжать давать доступ к запрещенным ресурсам", - подчеркивает Федиенко.

Но некоторые магистралы иного мнения. "Мы собирается фильтровать трафик на запрещенные ресурсы только для конечных пользователей. Для операторов которые у нас его покупают оптом, мы не считаем, что должны их контролировать", - заявляет Михаил Шелемба из Датагруп.

LIGA.net удалось узнать, что другие транспортные операторы, такие как Рент и ЕТТ, уже начали процесс внедрения фильтрации трафика на своем уровне. Об этом редакции сообщили представители компаний.

Как там ВК и ОК без нас?

По статистике на вечер 18 мая, согласно данным Liveinternet.ru, у соцсети Вконтакте было на 3,3 млн уникальных посещений меньше (все страны). Или на 4,3% меньше, чем вечером 17 мая. Количество посетителей ОК.ru сократилось за тот же период на почти миллион уникальных посетителей (или на 2,6%). Тем временем пользователи начинают активно осваивать VPN. Некоторые из них даже стали не выдерживать нагрузки. Это могло произойти в том числе и с одним из популярных приложений Opera VPN. После технических сбоев приложение и вовсе пропало из магазинов Google Play и App Store в украинском сегменте интернета.

Активное использование VPN для посещения соцсетей распространено в некоторых странах. Например, в Иране из-за правительственного запрета на социальные сети, жители пользуются такими программами. Местный опрос в 2012 году показал, что 58% жителей продолжают ходить на Facebook, несмотря на запрет.