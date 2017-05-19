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Альтернатива 1С: Чем украинский бизнес может заменить российскую систему бухучета
09:33 19.05.2017 |
"Умею вести бухгалтерский учет без 1С. Дорого", - то ли шутят, то ли рекламируют себя украинские бухгалтера на второй день после запрета работать в Украине компании-разработчику российской системы 1С.
Решение президента Петра Порошенко вызвало мощную волну "зрады". Якобы у украинского бизнеса нет альтернативы для ведения бухгалтерского учета, а программой 1С, по разным оценкам, пользуется от 80% до 98% украинских предпринимателей. На российском ПО также работают многие госкомпании, ведомства и учреждений (в частности, ГФС). Только через систему ProZorro в 2015-2017 годах на лицензии, установку, сопровождение и обучение работы с продуктами 1С государство потратило свыше 17 млн грн.
В украинской компании "Еврософтпром", которая обладает правами на программные продукты "1С: Предприятие", успокаивают, что паниковать пока не стоит. Говорят, что из-за запрета не смогут продавать новые лицензии на продукты, но обновления и поддержку для существующих клиентов обеспечивать будут.
Действительно ли украинские пользователи 1С могут продолжать спокойно работать с программой - вопрос открытый. К примеру, налоговый консультант Александра Томашевская говорит, что сотрудники Службы безопасности настоятельно рекомендуют избавиться от программы, а альтернативное, также российское ПО "Парус" (разработчик которого также попал под санкции), по их словам, и вовсе разработано в штабе военно-вооруженных сил РФ. Потому претензий к пользователям "Паруса" у правоохранителей будет еще больше.
Украинские предприниматели едва ли хотят попасть в аналогичную ситуацию, в которой две недели назад оказались инвесткомпания Dragon Capital и газодобытчик "Укргазвыдобування", когда к ним с обысками из-за программного обеспечения "Стахановец" пришла Служба безопасности. Потому, вероятно, бизнес все же будет искать альтернативы 1С, которых, по словам многих бухгалтеров и аудиторов, в Украине нет.
Системы ERP для крупного и среднего бизнеса
Три первые программы, о которых вспоминают предприниматели, говоря об альтернативах 1С, - это немецкая SAP, а также американские Oracle и Microsoft Dynamics.
Это системы класса ERP (Enterprise Resource Planning System - система планирования ресурсов предприятия), которые предназначены для автоматизированного планирования ресурсов компании. Такие программы позволяют не только вести бухгалтерский учет, но планировать закупки, производство и загрузку мощностей, ремонты, продажи, управлять документооборотом и персоналом.
Украинские предприниматели куда реже, но все же иногда работают с такими западными ERP-системы как шведская IFS, британская Epicor и американская Infor. Что касается российского ПО, оно представлено в основном решениями 1С, "Парус" и "Галактика".
При этом системы иностранной разработки, в частности, SAP и аналогичные продукты не имеют налоговых модулей, отмечает советник министра финансов Елена Макеева. "Таким образом инвестиция на их разработку дорожает", - подчеркивает она.
Есть на украинском рынке и отечественная ERP-разработка. В частности, программное обеспечение IT-Enterprise, "Универсал", BSI, ИС-ПРО и Megapolis. Первая является самой популярной, с ней работают такие компании, как харьковский машиностроительный завод "ФЭД", металлургические компании "Интерпайп" и Ferrexpo, строители "Киевгорстрой" и "Ковальская", а также аграрный "Мироновский хлебопродукт".
ERP-системы являются достаточно дорогими (но украинское ПО обойдется все же намного дешевле, чем западное), ведь проекты по их внедрению предусматривают пересмотр бизнес-процессов компании, разработку новой модели, настройку базовой версии системы под конкретное предприятие, обучение сотрудников. Не стоит также ожидать, что такая система заработает уже завтра - на внедрение придется потратить по крайней мере месяц.
Цена и необходимое время, собственно, зависят от функций, которые нужны компании-пользователю. То есть нужен ли только модуль бухгалтерского учета или же компании необходимо также, например, решение для планирования закупок, электронного документооборота и управления персоналом. Стоимость решения также будет зависеть от количества лицензий, которые нужны предприятию.
Согласно информации в ProZorro, одна из украинских компаний готова была разработать для Министерства экологии ИТ-решение для электронного документооборота, управления персоналом, закупками, бухгалтерского и налогового, а также контрактно-договорного учета чуть меньше чем за 1 млн грн.
Разработчики говорят, что такие системы являются вполне подъемными для украинского крупного и среднего бизнеса. Да и затраты на их внедрение отбиваются, когда компания, например, сокращает ресурсы и деньги на документооборот, ведение учета, начинает использовать остатки товаров на складе или полностью загружать свое оборудование для производства.
Решения для небольших компаний
Учетных систем украинской разработки на рынке предостаточно. В частности, решения M.E.Doc, "Дебет Плюс", "Акцент", "АБ-Офис", "Предприниматель 4", "Элфи", "Инфополис", Tria и iFin. Такие решения намного дешевле, чем ERP-системы, ведь его функции более ограничены.
Да и между собой такое ПО отличается значительно. Программы M.E.Doc и iFin, например, позволяет сдавать электронную отчетность в фискальную службу, регистрировать налоговые накладные в электронном виде, а также обмениваться документами с предприятиями-партнерами. А у решения "Акцента" есть адаптированные версии для производственных, аграрных предприятий и торговых компаний.
Разработчики EPR-систем, которые работают преимущественно с украинским крупным бизнесом, также пытаются отвоевать часть среднего и мелкого сегмента. Они запускают так называемые SaaS-решения (Software as a service). Это готовые облачные преднастроенные решения, которые не нужно внедрять в течение месяца, а можно легко запустить в браузере. Для одного сотрудника компании работа с таким решением обойдется приблизительно в $20-40 ежемесячно.
Есть еще один способ решить проблему со сложностями в использовании 1С, говорит Елена Макеева, - передать бухгалтерский учет на аутсорс. "Это выйдет дороже штатного бухгалтера. Однако в условиях sharing economy и роста спроса, эта услуга может быть значительно удешевлена самим рынком", - отмечает советник министра финансов, добавляя, что в ближайшей перспективе, вероятно, значительно вырастет зарплата бухгалтеров, которые умеют работать с ERP-системами, образуется армия специалистов по 1С, чьи услуги мало кому будут интересны. Украинские компании будут разрабатывать системы для бухучета, а качество налоговых проверок снизится еще больше, ведь фискалы практически не пользуются другими продуктами, кроме 1С.
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