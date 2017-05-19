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НБУ покупал доллар на межбанке с расчетами сегодня в районе 26,40 грн./$, и расчетами завтра - на уровне 26,38 грн./$
23:58 18.05.2017 |
18 мая безналичный курс доллара опустился на 3 копейки, и зафиксировался к закрытию межбанка в рамках 26,37-26,40 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Валюты продавали уже не так много, как вчера: объем долларовых торгов сократился с $334,42 млн. до $261,72 млн. Потому Национальный банк решил не проводить аукцион для всех банков, и выкупал валюту лишь у 20-ки уполномоченных в режиме «наилучшего курса».
По словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, регулятор купил на рынке порядка $30-40 млн.
«НБУ приобретал доллар расчетами сегодня в районе 26,40 грн./$, и расчетами завтра - на уровне 26,38 грн./$», - уточнил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Экспортеры продавали не только обязательные 50% валютной выручки, а до 60-70% (некоторые - 100%), чтобы успеть вовремя заплатить квартальный налог на прибыль.
«По-прежнему на рынке доминирует сезонный фактор, который на фоне низкого спроса и обязательной продажи толкает курс доллара вниз», - подтвердил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
В тоже время сегодняшняя активность на межбанке и уступала торгам в среду. Покупатели достаточно спокойно реагировали на валютные распродажи, не старались прикупить доллара впрок.
«Динамика безналичных торгов в последние дни показывает, что несмотря на систематическое проседание курса инвалюты, импортеры не спешат скупать доллар по низкому курсу. Среди основных продавцов валюты (это то, что мы видим по нашим клиентам) сейчас активизируются металлурги», - рассказал Олег Куринной.
19 мая - последний день уплаты квартального налога на прибыль.
«Потому не думаю, что мы увидим в продаже крупные партии безналичного доллара. Его предложение, скорее всего, сократится. А валютный курс либо закрепится в текущих значениях, либо даже немного приподнимется», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Хотя есть и те, кто верит, что экспортеры оставили свои валютные продажи на последний день уплаты налога. Однако они также ждут небольшого подорожания доллара.
«Завтра мы не исключаем проведения регулятором валютного аукциона, что не позволит доллару в последний день уплаты налога на прибыль показать значительное снижение. На пятницу, 19 мая, мы прогнозируем диапазон торговой сессии 26,35-26,45 грн./$», - сказал Олег Куринной.
Снижения цен на доллар финансисты ждут с понедельника.
«В целом тренд сильной гривны мы ожидаем в ближайшие пару недель, так как ключевым курсоформирующим фактором до 1 июня будет оставаться бюджетно-налоговый период», - подчеркнул Куринной.
На наличном рынке курс доллара снизился совсем немного: на 3 копейки у банков, и на 2 - у небанковских финучреждений.
У банков минимальный ценник на продаже валюты населению 18 мая составлял 26,35 грн./$ (банк «Аркада», Forward Bank, банк «Глобус»), а у небанковских обменников - 26,31 грн./$. Прибавилось банков, торгующих немного выше минимума - продажи доллара в рамках 26,40-26,45 грн./$: Кредо Банк, Идея Банк, Сбербанк, БТА Банк, Банк Конкорд.
Хотя крупные банки продолжали подстраховываться и отдавали валюту людям в рамках 26,50-26,55: ПУМБ, Приватбанк, Альфа Банк, Ощадбанк.
Выкупали финансисты доллара у людей в рамках 26,0-26,29 грн./$.
В таком же темпе менялся курс валют и на черном рынке. Здесь день начался в рамках 26,25-26,35 грн./$, а завершался на 26,26-26,32 грн./$.
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