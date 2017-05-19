Сегодня на заседании градсовета был выбран проект строительства новой автомобильной развязки на месте Шулявского путепровода. Им стал проект от института «Киевдормостпроект», возглавляемого директором Владимиром Воробьевым. Этот проект члены градсовета поддержали единогласно.

Проект «Киевдормостпроекта» был условным №6 среди проектов, которые были разработаны для реконструкции Шулявского путепровода. Изначально он был разработан институтом «Киевпроект» еще в 2008 году, после очередного пожара на рынке секонд-хенда под Шулявским путепроводом. Проект развязки представляет собой неполный «клевер», он предусматривает снос корпуса завода «Большевик» и строительство на его месте петли.

Как объяснил главный архитектор Киева Александр Свистунов, этот проект градсовет посчитал самым оптимальным с точки зрения денежных и временных затрат. Также, по его словам, он не требует большого вмешательства в инженерные сети и минимально заходит на участки, не находящиеся в ведении «Киевавтодора».

Такого же мнения придерживает и начальник КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий, который также считает проект «Киевдормостпроекта» наиболее дешевым и быстрым в плане реализации. По его словам, по всем остальным проектам необходимо производить манипуляции для сохранения корпуса «Большевика», хотя спасать, считает чиновник, нечего - здание разрушается.

Впрочем, проект «Киевдормостпроекта»будет еще раз вынесен на градсовет, и поскольку закон требует, чтобы вынесено было два проекта, вторым отобрали проект №1 от Институт комплексного проектирования объектов строительства.