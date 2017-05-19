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Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень
13:17 18.05.2017 |
Объем наличных средств вне банковской системы в Украине на сегодня составляет 304,2 млрд грн, или почти 41% всех доходов государственного бюджета страны на 2017 год.
Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на выступление и.о. главы НБУ Якова Смолия в ходе Cashless Ukraine Summit.
По его словам, средства в наличной форме полноценно не работают на экономику, в том время как безналичные средства будут оставаться в экономике и работать на ее развитие.
«Развитие безналичной экономики позволит сократить расходы на обслуживание денежного обращения и изготовление денег, - отметил Смолий. - По нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного обращения только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд гривень».
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в рамках концепции cashless-экономики планирует снизить объем наличных денег в обращении с 13,4% ВВП в 2016 году до 9,5% ВВП в 2020 году.
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