Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень

Объем наличных средств вне банковской системы в Украине на сегодня составляет 304,2 млрд грн, или почти 41% всех доходов государственного бюджета страны на 2017 год.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на выступление и.о. главы НБУ Якова Смолия в ходе Cashless Ukraine Summit.

По его словам, средства в наличной форме полноценно не работают на экономику, в том время как безналичные средства будут оставаться в экономике и работать на ее развитие.

«Развитие безналичной экономики позволит сократить расходы на обслуживание денежного обращения и изготовление денег, - отметил Смолий. - По нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного обращения только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд гривень».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в рамках концепции cashless-экономики планирует снизить объем наличных денег в обращении с 13,4% ВВП в 2016 году до 9,5% ВВП в 2020 году.