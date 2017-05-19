Рада отказалась рекомендовать СНБО ввести санкции против Януковича, Азарова и еще 19 лиц

Верховная Рада отказалась вносить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных санкций против бывшего Президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и еще 19 лиц.

За принятие проекта постановления №5350 проголосовали 202 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Санкции предлагалось ввести против бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, сына Азарова Алексея, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, бывшего министра аграрной политики Николая Присяжнюка и бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Также в предложения Рады к СНБО вошли сын Януковича Александр, бывший глава Администрации Президента Андрей Клюев, депутат Сергей Клюев (внефракционный), бывший председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко, бывший министр образования Дмитрий Табачник, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, бывший первый вице-премьер-министр, бывший глава Национального банка Сергей Арбузов, собственник группы компаний ВЕТЭК Сергей Курченко. экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Юрий Иванющенко и ряд других персон.

Санкции предлагалось ввести за создание реальных или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействие террористической деятельности.

Как сообщали Українські Новини, 12 мая депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс заявила, что Совет Европейского Союза рассматривает возможность увеличения периода установления санкций в отношении России с 6 до 12 месяцев.