Бои под Донецком. ВСУ накрыли вражескую позицию в Спартаке

Под Авдеевкой снова горячо, однако пока что боевики и ВСУ воздерживаются от наступательных операций, ограничиваясь артиллерийскими дуэлями.

Ситуация под Авдеевкой в последние дни существенно обострилась. Боевики после трагического 13-го мая, когда снаряд попал во двор жилого дома, убив двух женщин и мужчину, продолжают обстрелы ВСУ в промзоне, а также снаряды прилетают и в жилой сектор. Наша армия отвечает. Буквально вчера мы писали о прицельном обстреле опорника террористов на ДПС Ясиноватая, в результате чего террористы понесли потери.

Со вчерашнего вечера и в течение ночи локальные бои не прекращались. Наиболее горячо было в районе Ясиноватской развязки, где расположен важный блокпост боевиков. Террористы из Ясиноватой накрывали позиции ВСУ в промзоне, а также фиксировались огневые атаки на отраженные нашей армией зимой опорники "Алмазы", а также позиции в районе Бутовки" из 120-мм минометов и 122-мм ствольной артиллерии. По промзоне также стреляли из 30-мм пушки БМП-2. Наши же отрабатывали по вражеским позициям на Ясиноватском блокпосту в ответ.

Со стороны боевиков также звучала информация о прилетах в Ясиноватую, а также гибели женщины в результате обстрела Крутой Балки. Пишут о 8 минах, которые упали на деревню в результате минометного обстрела, но достоверных доказательств не предоставляют.

Если говорить о последнем населенном пункте, то в прошлом году, осенью и зимой была информация о том, что наши силы вошли в село. Тогда это удалось сделать с помощью ударных групп добровольцев, впрочем, очень быстро пришлось из него уйти, поскольку оно банально простреливается с высот, которые на старых Генштабовских картах обозначены как 247 и 231.

Боевики же заводят в Крутую Балку мобильные огневые группы, которые из минометов довольно часто обстреливают позиции ВСУ в районе третьего авдеевского пруда.

Все эти события происходят на фоне усиления подразделений оккупантов, оперирующих в районе Авдеевки - были замечены Камазы, Зил-131 и Газ-66 с живой силой, снаряжением и боеприпасами, а также два БТР-80 были переброшены через Яковлевку в сторону Ясиноватской развязки.

Кроме этого, регулярными являются боевые столкновения в районе Спартака, "Бутовки" и Донецкого аэропорта. Там враг использует танки, из которых расстреливает "Зенит" и "Бутовку". Впрочем, недавно оттуда пришла позитивная информация. ВСУ удалось уничтожить позицию врага в Спартаке, из которой танки стреляли по вышеупомянутым позициям, а также обстреливали Марьинку, Пески, промку, Опытное и так далее. Ее фишка была в том, что она находилась в школе, в которой с 2014-го года не проводятся занятия. Террористы превратили эту школу в своеобразный бункер, из которого регулярно стреляли по нашим позициям. ВСУ долго не отвечали из-за того, что это все же школа. Однако недавно, когда боевики в очередной раз вывели технику с этой позиции, им досталось в ответ. Конечно, СМИ террористов сразу начали разгонять информацию об обстреле школы, замалчивая, что от школы там осталось одно название - это полноценная позиция, с которой работала вражеская техника и артиллерия.

Учитывая последние тенденции, говорить о локальном наступление ВСУ или боевиков в районе Авдеевки пока нельзя. Все ограничивается работой разведывательных и диверсионных групп, снайперов (в районе ДПС Ясиноватая наш снайпер ликвидировал боевика в последние дни), а также аэроразведке. Ее результатом, в том числе, является прицельный огонь наших ребят по вражеским позициям, с которых враг регулярно обстреливал Авдеевку и окрестности. Судя по всему, ситуация в ближайшее время существенно не изменится.