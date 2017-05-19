Насколько реальна угроза продвижения боевиков в Мариуполь

Почему в последние дни много говорится о возможности прорыва террористов на Приазовском направлении и что из этого может выйти.

Достаточно неоднозначная ситуация сложилась на Приазовском участке линии фронта, причем в непосредственной близости к Мариуполю.

Что характерно, ситуацию, сознательно или бессознательно - вопрос второй, подогревают официальные информационные ресурсы Вооруженных сил Украины.

Так, вечером 16 мая на сайте Министерства обороны появилось сообщение, что украинские военные перехватили разговоры террористов в радиоэфире и выяснили, что те готовятся к прорыву под Павлополем. Сообщалось, что для этого боевики стягивают живую силу и технику в этом направлении.

Как и следовало ожидать, данная новость вызвала нешуточную обеспокоенность украинской общественности, особенно той ее части, которая живет в Мариуполе и близлежащих районах. Ведь ни для кого не является тайной, что Павлополь является наиболее уязвимой точкой мариупольской линии обороны, ведь именно там остался единственный на всю округу действующий мост через реку Кальмиус, захватив который террористы фактически получат коридор для наступления на город, не говоря уже о том, чтобы зайти в тыл нашим войскам.

Видимо, взвесив это, на следующее утро пресс-центр штаба АТО поспешил развеять панику.

Спикер пресс-центра штаба Антон Миронович в эфире телеканала "112 Украина" заявил следующее: "Относительно ситуации возле Павлополя. Наши позиции достаточно крепки, мы абсолютно готовы к развитию любых событий, поэтому любые попытки противника относительно прорыва нашей обороны не имеют шансов".

И есть все основания думать, что он прав. Проанализировав ситуацию на этом участке линии фронта, можно смело предполагать, что любая попытка прорыва террористов, если она все же состоится, будет обречена на неудачу.

Из открытых источников известно, что ЭТУ "Мариуполь" насчитывает под 18 000 бойцов, более сотни танков, более пятисот броневиков, около тридцати Градов, три сотни противотанковых орудий и под четыре сотни средств ПВО. Также известно, что непосредственно в районе Павлополя на передке стоят николаевская 36-я отдельная бригада морской пехоты и мариупольская 56-я отдельная мотопехотная бригада, а немного вглубь, в оперативном резерве, находится николаевская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Со стороны "ДНР" противостоит так называемый "9-й полк морской пехоты ДНР", который держит кусок фронта от морского побережья до Старогнатовки, и так называемая "1-я мотострелковая бригады армии ДНР", которая держит участок от Старогнатовки до Докучаевска. Относительно количества личного состава и вооружения террористов на этом участке фронта информацию найти не удалось, однако есть все основания предполагать, что они как минимум не превышают ВСУ.

Итак, идти на прорыв имеющимися силами террористы вряд ли решатся, тыловых резервов у них не так уж и много, а перебрасывать войска с других участков фронта (в данном случае это Докучаевск, Донецк или Горловка) они себе позволить не могут, потому что рискуют сами получить прорыв ВСУ в ослабленных точках.

Поэтому, если информация о подготовке террористами прорыва достоверна, то остается только вариант новых военных вливаний с территории России. И здесь нелишним будет вспомнить, что в прошлом году россияне в экстренном порядке вблизи города Новочеркасска в Ростовской области (всего в 100 километрах от границы с Украиной) построили военную базу на 10 тысяч человек.

Точной информации о сдаче ее в эксплуатацию нет, но известно, что по плану она должна была быть заселена солдатами еще в декабре 2016 года. Поэтому вполне возможно, что именно с нее и поступает подкрепление боевикам "ДНР" в районе Павлополя. Опять же: если данная информация Министерства обороны соответствует действительности, а не является "информационным вбросом" с определенной целью.

Ведь, как сообщает наш источник в ЭТУ "Мариуполь", никаких подвижек на павлопольском направлении вообще нет, а если и начнутся - то там к этому готовы, и при попытке переправы через Кальмиус враг будет уничтожен вместе с вышеупомянутым мостом.

Собственно, даже элитный террорист Игорь "Бес" Безлер, который весной 2014-го руководил захватом Горловки, а сейчас скрывается где-то в Крыму, несколько дней назад написал ВКонтекте целый пост о том, почему все попытки решить конфликт на Донбассе военным путем обречены на провал. Среди прочего Безлер отмечает, что Украина, "имея в оперативном резерве 21 батальон и БТГР, в течение нескольких часов сможет локализовать, в принципе, любой прорыв".

Поэтому, учитывая все факторы, можно сделать вывод, что ситуация на Мариупольском направлении в районе Павлополя не столько сложная, сколько неоднозначная. То есть, повернуться все может в любую сторону и с самыми разными последствиями: от захвата террористами Мариуполя, до полного уничтожения врага во время попытки прорыва.

Однако, смело можно утверждать одно: любые масштабные беспорядки в этом районе приведут к большим потерям с обеих сторон. И та сторона, которая будет инициатором наступления, не может этого не понимать.