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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Макрон собрал в правительстве Франции правых, левых и центристов

09:04 18.05.2017 |

Мир

 
Президент Эмманюэль Макрон объявил состав своего кабинета, в который вошли политики правого и левого толка. DW рассказывает о тех, кто будет управлять Францией в ближайшие 5 лет.

Новое французское правительство, состав которого был объявлен в среду, 17 мая, получилось довольно разносторонним. Новоизбранный президент-центрист Эмманюэль Макрон, сдержал обещание и объединил в своем кабинете министров правого и левого толка. В итоге в составе нового правительства Франции оказались как социалисты, так и консерваторы из партии "Республиканцы".

Для Макрона, который не состоит ни в одной из традиционных политических партий, такой баланс важен в преддверии июньских парламентских выборов, на которых ему необходимо заручиться большинством.

Европа в приоритете

В подтверждении своих намерений сконцентрироваться на развитии Европы, Макрон назначил социалиста Жан-Ива Ле Дриана на пост министра Европы и иностранных дел. Это новое название должности главы французского МИДа, которое появилось лишь в этом кабинете. Оно показывает, что "Европа в приоритете", цитирует агентство Reuters источника в дипломатических кругах Франции. При этом в новом кабинете Ле Дриану придется всего лишь сменить ведомство. В предыдущем правительстве он возглавлял министерство обороны и считался одним из самых популярных министров в на редкость непопулярном кабинете бывшего президента Франсуа Олланда.

Жан-Ив Ле Дриан - новый министр Европы и иностранных дел Франции.
 Значимость европейской темы подчеркивает и назначение депутата Европарламента Сильви Гулар на пост министра обороны. Она говорит на четырех языках и разделяет проевропейские и центристские взгляды Макрона. Среди других ближайших сторонников президента в новом кабинете - глава центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру, получивший должность министра юстиции, и социалист Жерар Колон, которому теперь подчиняется министерство внутренних дел. Он первым из крупных политиков-социалистов поддержал выдвижение Макрона на пост президента. Финансово-экономический блок отошел члену консервативной партии "Республиканцы" Брюно Ле Мэру.

Умеренный консерватор во главе кабинета

К этой же партии принадлежит и возглавивший новый кабинет Франции Эдуар Филипп. Умеренный консерватор из города Гавр, мэром которого он был последние шесть с половиной лет, еще в юности понял, что хочет заниматься политикой. После окончания школы в немецком Бонне, где его отец преподавал во французской школе, будущий премьер Франции учился в престижном парижском Институте политических исследований (Sciences Po) и элитной Национальной школе администрации (ENA) в Страсбурге.

Евродепутат Сильви Гулар возглавила министерство обороны Франции.
 В формировании профессиональных предпочтений Филиппа важную роль сыграл его дедушка, портовый рабочий в Гавре, ставший одним из первых активных коммунистов города. Правда, сам Филипп со временем понял, что коммунизм его не привлекает. Он открыл для себя французский социализм, точнее его умеренный вариант, который олицетворял тогдашний премьер Франции Мишель Рокар. Филипп принадлежал к студенческой группе его сторонников, которых политик-социалист раз в месяц приглашал к себе на завтрак. "Я ценил и восхищался Рокаром, чья социал-демократическая политика меня убедила, - рассказал Эдуар Филипп в интервью французской газете Le Monde. - С политической точки зрения, он был либералом, а в экономической политике дистанцировался от принимаемых государством регулятивных мер".

В лучших традициях Жака Ширака

Именно это дистанцирование от государственной экономической политики и привело его в лагерь республиканцев. По счастливой случайности Филипп сблизился с Аленом Жюппе, который в 2002 году возглавил только что основанную партию "Союз за народное движение", предшественницу нынешней партии "Республиканцы".

Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
 Жюппе тогда как раз искал ассистента. Это место и получил молодой Филипп, имевший в партии влиятельных покровителей. Новая должность позволила ему относительно близко познакомиться с политикой тогдашнего президента Жака Ширака. "Его главными достоинствами были свобода и авторитет, - вспоминает Филипп. - Они характеризовали его как правого политика".

Эти достоинства и привлекали будущего французского премьера больше всего. Благодаря им он стал тем умеренным и прагматичным консерватором, которым его считают во Франции. "Филипп не оппортунист, - полагает социалист Жером Гедж. - Его развитие во много отражает тот правый поворот, который приняла политическая жизнь во Франции. Левые центристы сдвинулись в направлении к правым центристам. Физически и культурно Филипп соответствует именно тому политическому типу, который выражал Жак Ширак".

Бальзаковский герой

В Гавре критики описывают Филиппа как авторитарного политика, который редко уступает. "В мэрии он все определял и решал сам, - рассказала его политический оппонент, член коммунистической партии и депутат муниципального совета города Натали Наиль. - Он не оставлял своим сотрудникам никакого простора для действий. Наоборот: они должны были следовать малейшим указаниям". В 2012 году Филипп был избран членом французского Национального собрания.

Один из бывших однокурсников называет нового главу французского кабинета "симпатичным Растиняьком", имея в виду героя бальзаковского романа "Отец Горио". Сам Оноре де Бальзак описывал своего героя как "гения честолюбия и бесцеремонности".

Слова Бальзака о Растиньяке должны быть хорошо известны политику, ведь Филипп - страстный любитель книг. Он и сам - автор двух политических романов. Помимо литературы, новый глава французского кабинета увлекается боксом. Еще в студенческие времена Филипп был неординарной личностью. "Мы всегда были уверены: из него что-то выйдет", - отметил Жером Гедж, с которым новый премьер учился в Sciences Po.

Франция на пороге новой политической системы координат

Вопрос о том, как Филипп видит свою роль на посту премьер-министра, пока остается открытым. Критики вроде Натали Наиль обвиняют его в тяге к оппортунизму. "Он настоящий правый, который выдает себя за того, кто открыто противостоит левым, - считает Наиль. - Он делает это для того, чтобы сохранить тесную связь с жителями Гавра - города, который до 1995 года управлялся коммунистами".

Как бы там ни было, во времена, когда традиционные партии оказались на вторых, а то и третьих ролях, старые политические связи должны быть определены по-новому. У Эдуарда Филиппа вскоре появится возможность представить собственную интерпретацию новой политической системы координат во Франции. Первое заседание правительства во главе с новым премьером состоится уже в четверг, 18 мая.
По материалам: Deutsche Welle
 

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