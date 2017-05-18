Скрепы — в катакомбы! УПЦ МП заставят клеймить сепаратистов

Ольга МАЦКО, Деловая столица

Не успели утихнуть дебаты вокруг запретов российских интернет-ресурсов и штрафов за "георгиевские ленточки", как на свет божий вылезла еще одна крамола - депутаты Верховной рады собираются пересмотреть принципы, по которым сегодня в Украине действует Украинская православная церковь Московского патриарха.

В четверг нардепы должны рассмотреть два законопроекта, которые уже вызвали бурю возмущения в православных кругах. В частности, речь идет об "особом статусе" УПЦ (МП), контроле за кадровыми назначениями в руководстве украинской дочки РПЦ, а также о возможности прихожан переходить в другую конфессию вместе со своим храмом.

Законопроект №4511, авторами которого выступили 11 нардепов от БПП, "народного фронта" и "Самопомочи", был направлен в Раду еще в апреле прошлого года. Речь в нем идет об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся "в государстве, признанном Верховной радой Украины государством-агрессором". Напомним, на данный момент единственная страна, признанная Радой агрессором - Российская Федерация.

Разговоры о том, что с УПЦ МП нужно что-то делать, ходят уже не первый год. Ведь в условиях российской военной агрессии в церквях УПЦ МП откровенно агитируют за Путина и продвигают идеи "русского мира". При этом именно церковь остается институтом, украинцы доверяют больше всего - согласно опросу Киевского международного института социологии, обнародованному 2 февраля этого года, церкви доверяют 56,7% опрошенных.

В стране уже несколько лет подчеркивают: пропаганда в церквях куда эффективнее, чем кремлевский Киселев с его "радиоактивным пеплом".

Лозунги, которые закладывают в головы прихожан священники, намного действеннее усилий власти. Батюшка-то он вот, рядом, плохого-то не посоветует. Участники АТО до сих пор с содроганием вспоминают, как некоторые священники УПЦ МП с началом войны отказывались отпевать погибших украинских бойцов. А в архивах новостных агентств можно найти сообщения о том, как оружие сепаратистам раздавали чуть ли не в самих церквях.

Необходимостью защитить национальные интересы страны и продиктовано появление законопроекта об "особом статусе" церкви страны-агрессора. Как заявил один из авторов законопроекта нардеп Дмитрий Тымчук: "Все, чего мы хотим от этой церкви - взять на себя обязательства не осуществлять антиукраинскую деятельность в Украине".

Законопроект №4511 предполагает подписание дополнительных договоров между государством и религиозными организациями конфессии, руководство которой расположено на территории страны-агрессора. В частности, речь идет о том, что кандидаты на высшие церковные должности и приглашенные иностранных религиозных деятелей должны быть согласованы с государственными органами. В случае, если религиозная организация сотрудничает с террористами, государство оставляет за собой право прекратить деятельность такой общины. В договоре должны быть прописаны обязательства религиозной организации уважать суверенитет, территориальную целостность и законы Украины, а также уважать другие религиозные организации, действующие в стране.

Второй законопроект, по поводу которого ломают копья православные, - № 4128 авторства народного депутата от "Народного фронта" Владимира Еленского. В нем идет речь об упрощении процедуры внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин. Фактически, речь идет о том, что судьбу прихода должны решать сами верующие, а не церковное руководство. Построили люди храм, служил в нем священник УПЦ МП, а потом прихожане собрались и решили перейти в УПЦ КП. Законопроект сразу начали критиковать из-за рейдерской составляющей: мол, нагонят "титушек" в платочках и те проголосуют за переход в другую конфессию, а настоящих прихожан с носом оставят. Между тем, в законе четко прописано, что голос имеют только те люди, которые принимают участие в религиозной жизни общины. Дело в том, что на сегодня процесс перехода из одной конфессии в другую законодательно унормирован не был. А предложения Еленского вызвали критику в УПЦ МП в первую очередь из-за того, что речь не просто об оттоке верующих - прихожане забирают с собой и религиозное имущество.

Примечательно, что ни в одном из двух законопроектов нет ни одного упоминания о России и УПЦ МП, однако именно представители Российской православной церкви начали активную кампанию по противодействию принятия этих законов.

В ход пошел и сбор подписей, и анонсирование массовых акций протеста, а патриарх Кирилл даже разразился гневным письмом, в котором заявил, что "настолько ограничивающее религиозное законодательство не действовало в Украине даже в период коммунистического режима, а на территории Европы что-то похожее существовало разве что во времена нацистского правления в Германии". Примечательно, что письмо с призывом не допустить "дискриминационную правовую практику относительно большинства православного населения страны" патриарх Кирилл отправил не только президенту Украины Петру Порошенко, но и лидерам Германии и Франции, руководству ООН и Папе Римскому Франциску. Можно было бы съязвить, что "отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото".

Что касается "большинства православного населения страны", то тут Кириллу явно подсунули не те цифры. По данным июльского опроса компании TNS MMI, около 60% верующих украинцев относили себя к УПЦ КП, тогда как принадлежность к УПЦ МП декларировало около 24% опрошенных.

Но тут куда занятнее другой момент. Говоря о том, что Европе не знакомы такие чудовищные ограничения деятельности религиозных организаций, патриарх Кирилл скромно умалчивает, что президент Французской республики - единственный в Европе глава светского государства, который до сих пор, пусть и формально, но назначает епископов в Эльзасе и Лотарингии. А руководители религиозных организаций в этом регионе (включая иудеев), получают зарплату из бюджета Франции.

Кирилл побаивается, что принятие соответствующих законопроектов "способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт в стране, переведя его в религиозную плоскость". В этом заявлении прекрасно все, особенно пассаж про "гражданский конфликт в Украине". Ведь если об этом заявляет глава церкви, то и самый маленький священник обязан повторять то же самое прихожанам.

Само собой, в первую очередь принятие "религиозных" законопроектов касается денежных потоков и влияния на умы украинцев. До сих пор российская православная церковь была одним из главных инструментов насаживания "русского мира" внутри Украины. При этом формально выступая за единство страны, она без лишней огласки отдала все приходы в Крыму в ведение непосредственно РПЦ.

В ноябре прошлого года, во время торжественных мероприятий в храме Христа Спасителя по поводу своего 70-летия, патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви от Московского патриархата. Так что священникам, желающим и дальше проповедовать о "русском мире", пора собираться в катакомбы.