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Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе
13:43 17.05.2017 |
Кабинет Министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
В ходе презентации законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет повышен до 25 лет.
Он выразил надежду, что пенсионная реформа будет принята Верховной Радой до летних каникул и вступит в силу 1 октября текущего года.
Пенсионная реформа Кабинета Министров предусматривает возможность покупки до 5 лет недостающего страхового стажа.
В частности, данная компенсация будет выплачиваться по регрессивной шкале.
Так, коэффициент стоимости компенсации будет составлять: 1 год - 2, 2 года - 1,8, 3 года - 1,6, 4 года - 1,4, 5 лет - 1,2.
Законопроект будет направлен в Национальный совет реформ, после чего его планируется внести в Раду.
Премьер оценил необходимую сумму для повышения пенсий в 30,7 млрд гривен в 2018 году.
По его словам, с 1 января 2019 года для шахтеров будет внедрен фактически второй уровень накопительной системы.
Молодым шахтерам до 35 лет будет открыт персональный счет в Пенсионном фонде.
На этот персональный счет будут начисляться пенсионные взносы, а потом с этого счета шахтеры будут непосредственно получать пенсию.
Как сообщали Українські Новини, в апреле постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше заявил, что проведение пенсионной и земельной реформ, а также приватизации является проверкой для правительства Гройсмана.
11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Меморандум между Украиной и МВФ предусматривает, что для создания стабильной основы системы пенсионного обеспечения Верховная Рада должна до конца апреля 2017 принять комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.
Пенсионная реформа должна иметь такие характеристики:
- новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий диапазоном пенсионного возраста, что предполагает значительную возможность выбора, в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию;
- экономия расходов в размере не менее 3% ВВП в долгосрочной перспективе (по сравнению с уровнем расходов в 2016 году), в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа для выхода на пенсию;
- гарантии того, что украинцы будут получать пенсии, которые являются соотносительными с уплаченными ими взносами и адекватными в реальном измерении.
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