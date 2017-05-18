Финансовые новости
- |
- 18.05.17
- |
- 04:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Пользование системой 1С не запрещается, но может стать поводом для интереса со стороны правоохранительных органов, - юрист
Санкции против ряда российский известных IT-компаний и связанных с ними украинских юрлиц, не запрещают пользоваться системой 1С, но могут стать поводом для интереса к их пользователям со стороны правоохранительных органов, считает старший партнер адвокатского юридической фирмы Ario Юлиан Хорунжий.
Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" последствия введения в действие указом президента решения СНБО Украины, он отметил, что с технической точки зрения выполнить его - заблокировать пользование онлайн-ресурсами и сервисами - абсолютно реально, "поэтому некоторые сообщения о невозможности его реализации, не является до конца правдивыми и технически верными".
В то же время, он отметил, что санкции введены против конкретных российских компаний на основании закона Украины "О санкциях", исходя из этого, субъектами применения санкций являются не граждане Украины и украинские компании, которые ими пользуются.
"То есть, указ президента не предусматривает ответственности граждан за пользование сервисами или сайтами, на которые распространяется действие санкций. Это означает, что в случае, если граждане Украины с использованием прокси-серверов или иных технологий передачи данных, смогут продолжать пользоваться российскими сайтами или ПО, то нельзя исключать возможность привлечения к ответственности за эти действия, которые правоохранительные органы могут приравнять к финансированию терроризма или шпионажа", - сказал он.
Относительно программного комплекса 1С юрист отметил, что его дистрибуцией занимаются более 500 украинских компаний, которые не включены в санкционный список, и этим компаниям напрямую не запрещено осуществлять дальнейшую реализацию продукции, по крайней мере, тех версий и экземпляров, правами на которые они обладают на сегодня.
В то же время, решение СНБО фактически делает невозможным любое обновление ПО и техническую поддержку. Ведь каждая новая версия программы - это объект права интеллектуальной собственности.
"То есть, если предположить, что СНБО правильно вычислило авторов и дистибьюторов санкционного ПО, которые передавали в Украине права интеллектуальной собственности, то пользователи в Украине просто останутся в пределах существующих версий программного обеспечения, поскольку им не запрещено использование такого ПО", - сказал Ю.Хорунжий.
Он подчеркнул, что компаниям из санкционного списка запрещено осуществлять торговые операции, поэтому, может сложиться ситуация, при которой пользователи продолжат пользоваться правами интеллектуальной собственности бесплатно. Это, безусловно, будет нарушением соответствующих договоров, которыми решались вопросы пользования этими объектами права интеллектуальной собственности.
"Если из данной ситуации не удастся найти законного и приемлемого выхода как для владельцев авторских прав на 1С и пользователей, так и СНБО и правоохранительных органов, то украинскому бизнесу придется искать альтернативу этому программному продукту, если такой в настоящее время нет", - считает юрист.
Ю.Хорунжий также допустил возможность обвинений пользователей 1С в разного рода уголовных преступлениях, и как следствие - обыски и блокирование работы в украинских субъектов хозяйствования, которые пользуются указанным ПО.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Трудовой стаж для выхода на пенсию хотят поднять до 35 лет
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС подписал безвизовый режим для Украины
|Скрепы — в катакомбы! УПЦ МП заставят клеймить сепаратистов
|Гройсман предлагает повысить соцстандарты с 1 октября вместо 1 декабря в связи с наличием средств
|Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бой под Авдеевкой. ВСУ ударили по важному опорнику боевиков
|Блокирование подпавших под санкции сайтов на данный момент невозможно - Интернет-ассоциация Украины
|Ключ к Мариуполю. Сколько шансов у "гибридов" прорвать оборону в Павлополе
|Нацбанк 16 мая покупал валюту на межбанке в режиме "наилучшего курса"
|Путин разрешил ФСБ изымать землю и недвижимость
|3:0 в пользу Меркель, или Светит ли канцлеру четвертый срок?
Это интересно
|Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby
|Суд запретил ведущему инженеру Uber работать над ключевой технологией беспилотника по иску Waymo
|В Сингапуре построили гигантский автомат по продаже суперкаров
|Эксперты в области кибербезопасности разглядели северокорейский след у вируса WannaCry - СМИ
|SpaceX компенсирует сотрудникам $4 млн за отсутствие перерывов
|Что мешает молодым начальникам завоевать доверие подчиненных
|Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями