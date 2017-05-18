Пользование системой 1С не запрещается, но может стать поводом для интереса со стороны правоохранительных органов, - юрист

Санкции против ряда российский известных IT-компаний и связанных с ними украинских юрлиц, не запрещают пользоваться системой 1С, но могут стать поводом для интереса к их пользователям со стороны правоохранительных органов, считает старший партнер адвокатского юридической фирмы Ario Юлиан Хорунжий.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" последствия введения в действие указом президента решения СНБО Украины, он отметил, что с технической точки зрения выполнить его - заблокировать пользование онлайн-ресурсами и сервисами - абсолютно реально, "поэтому некоторые сообщения о невозможности его реализации, не является до конца правдивыми и технически верными".

В то же время, он отметил, что санкции введены против конкретных российских компаний на основании закона Украины "О санкциях", исходя из этого, субъектами применения санкций являются не граждане Украины и украинские компании, которые ими пользуются.

"То есть, указ президента не предусматривает ответственности граждан за пользование сервисами или сайтами, на которые распространяется действие санкций. Это означает, что в случае, если граждане Украины с использованием прокси-серверов или иных технологий передачи данных, смогут продолжать пользоваться российскими сайтами или ПО, то нельзя исключать возможность привлечения к ответственности за эти действия, которые правоохранительные органы могут приравнять к финансированию терроризма или шпионажа", - сказал он.

Относительно программного комплекса 1С юрист отметил, что его дистрибуцией занимаются более 500 украинских компаний, которые не включены в санкционный список, и этим компаниям напрямую не запрещено осуществлять дальнейшую реализацию продукции, по крайней мере, тех версий и экземпляров, правами на которые они обладают на сегодня.

В то же время, решение СНБО фактически делает невозможным любое обновление ПО и техническую поддержку. Ведь каждая новая версия программы - это объект права интеллектуальной собственности.

"То есть, если предположить, что СНБО правильно вычислило авторов и дистибьюторов санкционного ПО, которые передавали в Украине права интеллектуальной собственности, то пользователи в Украине просто останутся в пределах существующих версий программного обеспечения, поскольку им не запрещено использование такого ПО", - сказал Ю.Хорунжий.

Он подчеркнул, что компаниям из санкционного списка запрещено осуществлять торговые операции, поэтому, может сложиться ситуация, при которой пользователи продолжат пользоваться правами интеллектуальной собственности бесплатно. Это, безусловно, будет нарушением соответствующих договоров, которыми решались вопросы пользования этими объектами права интеллектуальной собственности.

"Если из данной ситуации не удастся найти законного и приемлемого выхода как для владельцев авторских прав на 1С и пользователей, так и СНБО и правоохранительных органов, то украинскому бизнесу придется искать альтернативу этому программному продукту, если такой в настоящее время нет", - считает юрист.

Ю.Хорунжий также допустил возможность обвинений пользователей 1С в разного рода уголовных преступлениях, и как следствие - обыски и блокирование работы в украинских субъектов хозяйствования, которые пользуются указанным ПО.

