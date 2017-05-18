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Бой под Авдеевкой. ВСУ ударили по важному опорнику боевиков
09:35 17.05.2017 |
Вчера с вечера поступали сообщения от жителей Донецка про взрывы и бой в районе аэропорта. Там, действительно, уже не первый день идут бои между ВСУ и боевиками. Речь также о районе Спартака. По неподтвержденным официально данным, под Спартаком гибриды даже пытались продвинуться вперед, продавить нашу оборону. Но в последнее время активность врага возросла, в ход идут 120-мм минометы, 122-мм артиллерия. К позициям подтянута техника, используются БМП, а по шахте Бутовка даже из танков работают.
Впрочем, основное внимание вчера было сосредоточено на другом участке - под Авдеевкой. У боевиков есть опорник в районе ГНС Ясиноватая. Там неподалеку расположена железнодорожная станция Ясиноватая-2, а также дачи Авдеевки, куда еще зимой, в течение боев конца января-начала февраля, немножко продвинулись наши воины 72-й бригады. Сегодня же на фоне зеленки террористы пытаются засылать в этот сектор свои диверсионные и штурмовые группы, присутствует минирование территории, а также активны снайперы врага. ДПС Ясиноватая является достаточно важным опорным пунктом врага, поскольку он находится на трассе Донецк-Горловка - совсем рядом Ясиноватский блокпост на развязке, который также является важным для нас с точки зрения плацдарма для наступления на Донецк и Ясиноватую.
Вчера боевики обстреливали пригород Авдеевки и некоторые позиции южнее из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и вооружения танка. Одна вражеская мина калибра 120 мм снова попала в жилой квартал Авдеевки, но обошлось без пострадавших - 13 мая снаряд попал в жилой двор, погибли две женщины и мужчина, а двое детей остались сиротами.
ВСУ в свою очередь ответили прицельным огнем по ДПС Ясиноватая. Таким прицельным, что потери боевиков вызвали панику даже у таких главарей "ДНР", как Александр Ходаковский. Известно о 5 убитых террористах.
Далее Ходаковский начал фантазировать о том, что ВСУ применили фосфорные боеприпасы, что является стандартной мулькой "ватных" экспертов и полным бредом.
Впрочем, по имеющейся у нас информации, кроме ГНС бой продолжался и в районе Ясиноватского блокпоста, откуда боевики стреляли по нашей промке. А в районе Спартака ВСУ также вели бой в ответ на обстрелы врагом наших позиций. Пока обошлось без продвижения вперед как ВСУ, так и боевиков. Интенсивность их обстрелов нарастает. В Донецке поближе к передку подтягивают технику, но пока под Авдеевкой ее активно не применяли.
Если говорить о ДПС, то ее здание было полностью разрушено в результате боевых действий еще зимой, в течение тяжелых боев под Авдеевкой. Но террористы продолжают оставаться на этом опорнике. Вполне возможно, что в ближайшее время ВСУ попытаются выдавить их оттуда, как уже в свое время сделали с позициями "Алмазы", которые занимали боевики до активизации боев в январе-феврале. Они находятся немного западнее Авдеевки, вблизи трассы М04.
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