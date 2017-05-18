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Блокирование подпавших под санкции сайтов на данный момент невозможно - Интернет-ассоциация Украины
09:21 17.05.2017 |
Блокирование подпавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент технически невозможно, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.
"По состоянию на сегодня это невозможно выполнить", - сказал он.
А.Федиенко добавил, что для блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.
Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова сообщила агентству, что в теории технически ограничить доступ к некоторому количеству ресурсов можно, но на практике это ограничение будет легко обойти.
"Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и пр.) неэффективен, а продвинутые пользователи легко его обойдут", - отметила она.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, крупные украинские провайдеры во вторник неформально обсудили указ президента Петра Порошенко N133 от 15 мая о блокировании доступа к ряду интернет-ресурсов и сошлись во мнении о необходимости получения дополнительных разъяснений от властных структур.
"Пока большинство сходится во мнении, что нужно ждать дополнительного регуляторного документа", - сказал источник.
По его словам, участники дискуссии договорились продолжить ее для выработки общих решений и позиций.
В свою очередь департамент киберполиции Национальной полиции Украины намерен выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничении доступа к российским веб-ресурсам, в том числе и соцсетям, в пределах своих компетенций.
"Относительно запрета российских соцсетей. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций. В соответствии вот с решением СНБО... Давно пора", - написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
Провайдер услуг кабельного телевидения и интернет-доступа компания "Воля" считает, что выполнение указа президента Украины о введении новых санкций, в частности, запрет доступа на территории страны к сервисам Mail.ru и социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", является трудоемким и ресурсозатратным процессом.
"Данное санкционное решение имеет несомненное влияние на большинство бизнес-процессов компании, а также на отношения с абонентами, то есть непосредственно влияет на отношения компании с физическими и юридическими лицами", - сообщили в компании.
Провайдеру понадобится время для согласования дальнейших действий по выполнению данного указа.
"Процесс выполнения указа уже принят в работу специалистами технического и юридического департаментов компании. Мы детально оцениваем риски и последствия, поэтому пока рано говорить о конечных сроках выполнения указа", - отмечается в пресс-релизе.
ГК "Воля" находится в управлении частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer и фонда Providence Equity Partners. Помимо Киева, где ООО "Воля-Кабель" является крупнейшим провайдером услуг кабельного телевидения, компания занимает существенную долю на рынке услуг интернет-доступа. Группа присутствует более чем в 30 городах страны, где предоставляет услуги под брендом "Воля".
Согласно заявлению Службы безопасности Украины, СБУ вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины по механизму блокирования подпавших под санкции интернет-ресурсов. "Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины Служба безопасности вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокирования соответствующих интернет-ресурсов. Значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы", - отмечено в заявлении.
Крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" заявил агентству "Интерфакс-Украина", что работает исключительно в правовом поле Украины, на данный момент изучает указ президента и готовит технические возможности его реализации, воздержавшись от других деталей.
Второй по величине мобильный оператор "Vodafone-Украина" также заявил агентству о готовности выполнить решение о санкциях, однако затруднился уточнить какие-либо подробности.
Ранее сообщалось, что крупнейший оператор фиксированной связи "Укртелеком" во вторник уже сообщил, что приступил к выполнению указа президента о санкциях: "Работы будут проводиться поэтапно и, по предварительной оценке специалистов, продлятся от нескольких дней до недели". Компания пояснила сроки сложностью процесса и необходимостью привлечения значительного количества ресурсов.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.
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