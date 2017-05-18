Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Район Павлополя - ключевая точка нашей обороны на Донбассе, прорыв которой открывает врагу возможность блокирования Мариуполя.

На фоне повальной "зрады" и "перемоги" с блокированием российских социальных сетей вечером 16 мая почти незаметной проскочило сообщение сайта Министерства обороны Украины. А оно весьма симптоматично - практически впервые на официальном уровне озвучены планы боевиков на летнее наступление.

Речь идет о том, что террористы "ДНР" стягивают к Павлополю технику и живую силу с целью организации прорыва украинской обороны.

Наши военные вполне ответственно заявляют, что перехватили сообщение, из которого ясно, что противник стягивает живую силу и технику на этом направлении. Насколько реален и возможен был такой перехват - вопрос крайне спорный учитывая наличие у боевиков достаточно большого количества современного радиооборудования и средств радиоэлектронной борьбы российского производства. Причем вполне вероятно, что в условиях навязанной нам информационной войны вариант сознательного вброса нельзя сбрасывать со счетов. Интересно другое - почему эта информация появилась именно сейчас и что за этим стоит?

Вообще начиная с августа 2014 г. именно Павлополь был и остается одним из ключевых пунктов обороны Мариуполя. Дело в том, что в этом небольшом населенном пункте находится единственный уцелевший мост через реку Кальмиус, который может выдержать танки. Севернее ничего подобного нет - ближайший мост на территории подконтрольной боевикам в районе села Васильевка (Старобешевский р-н). Насколько уязвимы в этом плане гибридные войска, свидетельствует тот факт, что когда этот мост подорвали "неизвестные подрывники" пару лет назад, то колоннам снабжения приморской группировки ДНР приходилось делать огромный крюк. Сейчас мост восстановлен, но по-прежнему является одним из самых охраняемых объектов стратегической инфраструктуры "в той степи".

О том, что Павлополь для врага - это ключ к Мариуполю, прекрасно понимают и в Генеральном штабе и в командовании группировки. Уже летом 2014 г. окрестности поселка начали усиленно минировать - достаточно вспомнить трагический случай с бойцами 23-го батальона теробороны, которые погибли, разгружая мины.

Недаром на карте минных полей Донбасса, которую представила Украина в декабре 2015 г. на Встрече государств - участников Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и предусматривающей уничтожение уже имеющихся запасов, Павлополь отмечен отдельно.

Кроме того, тут на случай прорыва в глубине обороны построены три линии укреплений с упором на противодействие танкам. И в случае наступления противника ждет немало крайне неприятных сюрпризов.

Впрочем, вряд ли стоит рассматривать вариант удара здесь силами "армии ДНР" как возможный. По неподтвержденным данным, на Мариупольское направление нашим командованием стянуто достаточно серьезные силы, противопоставить противнику фактически нечего. На самой линии противостоянии находятся части морской пехоты, в глубине мотопехотная бригада и средства усиления.

В Комсомольском (после деоккупации - Кальмиусское) сосредоточены силы "1-й мотострелковой бригады армии ДНР", которая держит большой кусок фронта от Докучаевска до Старигнатьевки. Непосредственно под Мариуполем с нашими морпехами "бодается" не самое подготовленное бандформирование - "9-й полк морской пехоты ДНР" с огромными проблемами с личным составом. А переброски живой силы и танков из района Донецка или Макеевки в последнее время не отмечено.

Вполне вероятно, что заявление Министерства Обороны Украины носит не внутренний, а внешний характер. Ведь последние несколько дней муссируется информация о массированной переброске к границам Украины в Ростовской области большого количества танков и военнослужащих армии РФ.

Поэтому очевидно, что таким образом россиян предупреждают - "мы готовы к любому развитию событий", в том числе и к атаке в направлении Павлополя. И есть твердая уверенность, что так оно и есть.