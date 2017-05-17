Активизация экспортеров заставила курс доллара на межбаке просесть на 2,5 копейки - до 26,42-26,4350 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Предприятия выбросили на межбанк не только обязательные к продаже 50% выручки, а до 60-70% поступлений, чтобы разжиться гривной и рассчитаться с государством.

«Валютное предложение выросло со стороны компаний, которым до конца недели необходимо погасить квартальный налог на прибыль», - объяснил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем валютных торгов вырос со вчерашних $258,50 млн. до $290,16 млн. Покупатели не смогли выкупить все, и на торги вышел Нацбанк. Скупал валюту в режиме «наилучшего курса» (до и после обеда) - впервые на этой неделе. По оценке Станислава Верхградского, совокупно регулятор приобрел около $10 млн.

«НБУ выкупал доллар в районе 26,43 грн./$», - уточнил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Если бы не желание центробанка пополнить золотовалютные резервы, курс доллара просел бы глубже. Только действия чиновников остановили сегодня курс валют.

«Во вторник межбанковские торги открылись в диапазоне 26,43-26,45 грн./$ и проходили спокойно, без резких дисбалансов. Нисходящее направление движения котировок было обусловлено легким избытком валютного предложения. На подходе к уровням 26,42-26,43 грн./$ на рынке появился НБУ с покупкой валюты через механизм запроса наилучшего курса. Появление Нацбанка остановило плавное снижение котировок, после чего до завершения торговой сессии курс доллара оставался в диапазоне 26,4200-26,4350 грн./$», - рассказал Станислав Верхградский.

Новость дня - об указе Президента, которым был расширен санкционный список российских компаний и частных лиц (сильнее всего пострадали IT-предприятия и автопроизводители) - не сказалась на валютных торгах.

«Влияние на валютный курс вышеупомянутый указ Президента Украины не оказал и не окажет», - заверил Верхградский. И с ним согласились коллеги.

«Пока говорить о влиянии нововведенных санкций на курс рано. Психологически на настроения участников торгов эта новость не повлияла и, сомневаюсь, что в будущем сможет в серьезной мере сказаться на курсе. Эти компании не являются основными операторами валюты», - объяснил Олег Куринной.

Банкиры уверяют, что дисбалансов не наблюдается

«Рынок был почти сбалансированный, лишь ближе к середине сессии наблюдалось превышение предложения, что позволило НБУ выкупить с рынка небольшую сумму валюты», - подтвердил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

В среду удешевление безналичного доллара должно продолжится, хотя и немного: Станислав Верхградский прогнозирует старт межбанка в рамках 26,40-26,45 грн./$ и снижение к 26,35-26,40 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 26,40-26,45 грн./$.

«Завтра ожидаем спокойные торги. Допускаем сохранение незначительного преобладания валютных продаж, при этом возможны корректировки курсового диапазона Нацбанком с помощью малообъемных покупок с рынка», - считает Верхградский.

Более существенного удешевления валюты финансисты ждут со следующего понедельника.

«Мы рассчитываем, что тренд укрепления гривны может продолжиться и на следующей неделе, когда украинские компании традиционно начнут распродавать больше валюты под бюджетно-налоговый период для выплат заработных плат сотрудникам и ежемесячных налоговых платежей», - сказал Олег Куринной.

Не исключается провал курса доллара сразу на 20 копеек.

«Базовый прогноз на ближайший месяц о движении курса к 26,20 грн./$ остается в силе», - подчеркнул Олег Ропяк.