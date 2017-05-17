Путин разрешил ФСБ изымать землю и недвижимость

Кадр из фильма о депортации крымских татар

Путин подписал указ, который дает право Федеральной службе безопасности России "в пределах своих полномочий" принимать решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектах недвижимости. Как отмечает Би-Би-си, ранее это право получила ФСО.

Участки и располженные на них здания ФСБ может изымать "для государственных нужд".

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решения об изъятии спецслужба должна принимать "в пределах своих полномочий", говорится в документе. Что имеется в виду, в тексте не уточняется.

ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.

Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).

В конце марта президент подписал аналогичный указ, касающийся Федеральной службы охраны (ФСО). В нем говорилось, что ведомство может изымать земельные участки "в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий" службы.

До этого ФСО могла лишь осуществлять бессрочное право пользования землей. Чтобы изъять участок, спецслужбе требовалось постановление правительства России.