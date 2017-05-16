3:0 в пользу Меркель, или Светит ли канцлеру четвертый срок?

Ангела Меркель и представители партии ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия

После референдума по выходу Великобритании из ЕС и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США прокремлевские СМИ в России неустанно муссируют тему приближающегося распада Евросоюза. Прохождение правой популистки Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции породило новую волну спекуляций по поводу надвигающегося конца демократической Европы. Однако результаты прошедших в марте парламентских выборов в Нидерландах и итоги завершившихся неделю назад выборов президента во Франции свидетельствуют об обратном: жители стран ЕС выбирают демократическое развитие Европы.

В конце сентября федеральный парламент будут выбирать в Германии. От результатов этого голосования будет зависеть, кто станет следующим канцлером ФРГ. На то, каким может быть исход этой кампании, указывают последние выборы в земельные парламенты, ландтаги, прошедшие в этом году в трех федеральных землях - Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии.

Партия Меркель победила во всех трех землях

Во всех трех федеральных землях партия канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) одержала безоговорочную победу. В Северном Рейне-Вестфалии христианские демократы набрали 33% голосов, на 1,8 процентных пункта обогнав своих ближайших конкурентов - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). За четыре месяца до выборов в бундестаг голосование в Северном Рейне-Вестфалии служит своего рода индикатором настроений избирателей, ведь в этой самой населенной из 16 федеральных земель фактически проживает каждый пятый немецкий избиратель.

На выборах в Северном Рейне-Вестфалии социал-демократы потерепели сокрушительное поражение.

О том же говорят и немецкие политологи. "Если не случится ничего серьезного, вероятность того, что ХДС выиграет выборы (в бундестаг. - Ред.), то есть опередит СДПГ, очень высока", - цитирует агентство dpa эксперта по немецким партиям Оскара Нидермайера (Oskar Niedermayer). Победу в Северном Рейне-Вестфалии христианским демократам обеспечил правильный выбор повестки, считает Нидермайер. ХДС сконцентрировалась на проблемах транспорта и образования, а также на внутренней безопасности, тогда как предвыборная кампания СДПГ напрямую не затрагивала проблемы избирателей. В итоге социал-демократы показали свой худший результат за всю историю в этой федеральной земли.

Между тем отрыв ХДС от соперников из СДПГ в Северном Рейне-Вестфалии оказался самым маленьким по сравнению с двумя другими землями. В Шлезвиг-Гольштейне, где голосование прошло неделей ранее, партия Меркель набрала 33,3% голосов, а СДПГ - 26,5%. На выборах в Сааре, состоявшихся в марте, соотношение было 40,7% против 29,6%. Эти успехи христианских демократов укрепляют позиции Меркель, которую ХДС выдвинула кандидатом на пост канцлера, считают эксперты.

Правые популисты сдают позиции

Победы ХДС в трех федеральных землях также свидетельствуют о том, что для большинства избирателей тема миграционной политики, по-видимому, отошла на второй план. Этим объясняются и результаты правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), которые оказались намного скромнее, чем во время местных выборов, прошедших в ряде федеральных земель в прошлом году.

Если в марте 2016 года число голосов, набранных АдГ в Саксонии-Ангальт, Баден-Вюртемберге и Райнланд-Пфальце, измерялось двузначными числами, то в Северном Рейне-Вестфалии правые популисты получили всего 7,4% голосов, а в Шлезвиге-Гольштейне и Сааре - 5,9% и 6,2% соответственно.

Ослабление АдГ по сравнению с прошлогодними ее показателями, по мнению социологов, связано с тем, что это "партия одной темы", то есть ее рейтинг зависит от восприятия обществом миграционного кризиса. Поскольку эта тема теперь меньше фигурирует в немецких СМИ, уровень поддержки правых популистов снижается.

Рост явки и политической активности избирателей

Проводимая Меркель политика открытых границ была одной из причин недовольства немцев курсом ХДС. Впрочем, если говорить о недовольстве избирателей, то христианские демократы тут не одиноки. Как показывают опросы общественного мнения, многие жители Германии считают, что традиционные партии в целом далеки от реалий жизни обычных людей.

Однако, если судить по последним выборам в ландтаги, степень разочарования населения ФРГ не настолько высока, чтобы серьезно повлиять на расстановку сил на политической сцене. Показателен в этом плане тот факт, что в этом году на выборы в земельные парламенты пришли избиратели, проигнорировавшие предыдущее голосование. Тогда, в 2012 году, они либо просто не явились на избирательные участки, либо сдали пустой бюллетень.

На этот раз в земле Северный Рейн-Вестфалия ХДС удалось склонить на свою сторону 430 тысяч таких избирателей, свидетельствуют данные института Infratest dimap. У СДПГ результат несколько скромнее - 170 тысячи голосов. О росте политической активности избирателей свидетельствуют и данные об их явке. На выборах в Северном Рейне-Вестфалии она превысила 65% - в 2012 году было 59,6%. В Шлезвиг-Гольштейне и Сааре явка тоже выросла.

Большинство выбирает традиционные партии

Результаты выборов в ландтаги трех этих федеральных земель показывают, что большинство немцев голосуют за традиционные партии. Во всех трех землях основная борьба за голоса избирателей развернулась между двумя крупнейшими политическими силами старны - ХДС и СДПГ.

При этом перераспределение голосов происходит между традиционными партиями. Так, в Северном Рейне-Вестфалии на сторону ХДС перешли более 300 тысяч бывших избирателей СДПГ, приводит подсчеты социологов портал n-tv. В Шлезвиг-Гольштейне 24 тысячи бывших сторонников СДПГ отдали голоса за христианских демократов и 15 тысяч - за свободных демократов. Это значит, что, несмотря на активную агитацию со стороны правых популистов, традиционные партии в Германии по-прежнему пользуются доверием избирателей.