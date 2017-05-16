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Где террористы начали захватывать серую зону на Донбассе
17:08 16.05.2017 |
Depo.ua продолжает отслеживать ситуацию вокруг войны на Донбассе и сегодня утром оттуда начали поступать жуткие новости.
Мы уже и ранее сообщали, что с наступлением тепла и появлением "зеленки" террористы активизировались и почти по всей линии разграничения уже с неделю идут затяжные позиционные бои, вызванные постоянными обстрелами со стороны боевиков и вылазками вражеских ДРГ.
Было понятно, что вечно так продолжаться не может, и рано или поздно кто-то пойдет в наступление: если не Вооруженные силы Украины, то незаконные бандформирования террористов. Так оно и произошло. По данным пресс-центра штаба АТО, первыми на это решились террористы.
Под Донецком в районе поселка Спартак боевики так называемой "ДНР" сначала открыли огонь из всего стрелкового оружия, после чего применили артиллерию, под прикрытием которой пошли в наступление. Сообщается, что наши десантники были готовы к этому и открыли огонь в ответ из стрелкового оружия и гранатометов, что позволило остановить наступление террористов.
Однако, по сообщению наших бойцов, около 400 метров "серой зоны" террористы заняли и сейчас там активно проводят инженерные работы и обустраивают свои позиции.
Аналогичный случай произошел и в так называемой "ЛНР". Сегодня утром поступило сообщение, что вблизи города Счастье террористы продвинулись вперед еще на 200 метров на север от своего блок-поста. Известно, что этот блокпост находится в 3-х километрах от моста через Северский Донец - реку, которая является естественным барьером между Украиной и самопровозглашенной "ЛНР".
Также не лишним будет вспомнить, что еще 28-го апреля было сообщено об обстреле Красногоровки, в результате которого погиб один боец и еще четверо были ранены. Этот обстрел потом привел к тому, что боевики сумели продвинуться в "серой зоне" и вышли практически на дистанцию ближнего боя с нашей группировкой под Невельським. Сегодня террористы пытаются закрепиться для дальнейшего продвижения в сторону Невельского, а ВСУ, наоборот, делают все, чтобы отбросить их подальше.
О других случаях пока ничего не известно, но есть все основания думать, что это не совпадение, а целенаправленная и хорошо подготовленная деятельность террористов с подачи кремлевских кураторов.
Главная цель такой активности - отбросить подальше ВСУ с позиций, которые были заняты в прошлом году в результате "ползучего наступления", плюс самим по возможности продвинуться вглубь украинской территории. И сейчас - самое оптимальное для этого время.
С появлением "зеленки", на первый план выходят диверсионно-разведывательные и штурмовые группы. У боевиков они обычно действуют при поддержке артиллерии или бронетехники и под прикрытием огня снайперов, что позволяет им каждый раз продвигаться на сотню-другую метров.
Конечно, о полноценном масштабном наступлении речь пока не идет и вряд ли до такого дойдет - все же ресурсы террористов даже при поддержке России недостаточны для такого широкого маневра. Однако, можно не сомневаться - бойня за клочки территории продолжится. Где в "серой зоне", а где и за ее пределами. Пример захвата рашистами Дебальцево зимой 2015-го тому яркое подтверждение.
Что же касается Минских договоренностей, то террористы вспоминают о них только тогда, когда ВСУ наносят удар в ответ на их смертоносные провокации.
Руслан Рудомський
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