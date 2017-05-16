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Высший хозсуд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ 172 млрд гривен
12:39 16.05.2017 |
Высший хозяйственный суд отклонил кассационную жалобу компании "Газпром" (Россия) на решение по взысканию с него штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен (порядка 6,5 млрд долларов по текущему курсу) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.
Соответствующее решение огласил председательствующий судья Валентин Палий, передает корреспондент Українських Новин из зала суда.
"Суд постановил: решение хозяйственного суда от 5 декабря 2016 и постановление Киевского апелляционного суда от 22 февраля 2017 по иску АМКУ оставить без изменений, в удовлетворении кассационной жалобы "Газпрома" отказать", - огласил Палий.
Как сообщали Українські Новини, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.
12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.
"Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность данного решения.
АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени (в размере, аналогичному штрафу) 5 октября 2016 года.
Министерство энергетики России 9 декабря 2016 года выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывают риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.
Минэнерго России призвало Украину отменить это решение.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно.
Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.
Решение об обязательстве уплатить штраф и пеню вступило 22 февраля.
21 апреля АМКУ сообщил, что подал заявление в Исполнительную службу для принудительного взыскания.
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