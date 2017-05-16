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Порошенко ввел в действие санкции против 1700 компаний и физлиц, в том числе "Вконтакте" и "Одноклассников"
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.
Об этом говорится в указе №133 от 15 мая, опубликованном на сайте президента.
"В соответствии со ст. 107 Конституции Украины постановляю... вести в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.
Этим же указом признаются утратившими силу ряд аналогичных указов президента от 2015 и 2016 годов. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.
"Поддержать предложения о продлении и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные Кабинетом министров (распоряжение от 26 апреля 2017 № 288-р), Службой безопасности и Национальным банком Украины", - отмечается в тексте решения СНБО.
Среди прочего, данным указом предусматривается блокировка доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.
Заблокированы также будут сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика.
Санкционные списки обнародованы на сайте президента: список физических лиц, список юридических лиц.
Напомним, предложение заблокировать "Однокласники" и "ВКонтакте" высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его мнению, эти социальные сети контролируются российскими спецслужами и служат каналом для распространения российской пропаганды. Он также предложил заблокировать Mail.ru.
В феврале министр информполитики Юрий Стець исключил возможность блокировки в Украине российских соцсетей, поскольку этот вопрос не урегулирован законодательно.
"Одноклассники" и VK - самые популярные соцсети в Украине. По оценке корпорации Corestone (занимается интеллектуальной аналитикой и big data), охват "ВКонтакте" в Украине - 67%, "Одноклассников" - 48%. Американские социальные сети идут с отставанием: у Facebook - 42%, у Twitter - только 18%.
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